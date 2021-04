Desde hace unos días, una imagen del monumento a Franco situado en la avenida de Anaga, en Santa Cruz, y un mensaje que recuerda su valor económico, 45 millones de euros, ocupan una gran valla publicitaria situada en la TF-2 (autovía interconexión Norte-Sur). Tanto la Asociación de Memoria Histórica como la Junta Republicana han exigido al Ayuntamiento de la capital “o a la administración que sea competente” la retirada inmediata de la valla, porque “es una auténtica provocación y se trata de un acto de exaltación al franquismo”. Ambas entidades ya se han puesto en contacto con sus respectivos abogados para acudir a los tribunales.

La ocupación de esta valla ha sido contratada por la Asociación San Miguel Arcángel para, y según esta explica en la web www.defendamostenerife.com, proteger el patrimonio artístico. “La valla refleja la campaña que nuestra asociación está realizando con el fin de impedir el derribo del monumento del Ángel”, se dice en la web. Este periódico ha intentado contactar con algún representante de la entidad pero ha sido imposible.

En concreto, esta se denomina Asociación para la Investigación y Protección del Patrimonio Histórico San Miguel Arcángel y entre sus objetivos se encuentra el de “velar por el patrimonio cultural” y la “defensa de la verdad en la memoria histórica, frente a los excesos de la aplicación de la llamada Ley de Memoria Histórica, que está llevando a la indebida retirada de monumentos, honores y distinciones, y nombres de calles por el simple hecho de haber tenido relevancia social en el periodo histórico en el que les tocó vivir”.

En la valla, la citada asociación destaca el valor económico que, según la tasación realizada por la Fundación Juan de Ávalos, tiene esta escultura, de 45 millones de euros. El arquitecto Juan de Ávalos Carballo, hijo del escultor Juan de Ávalos y presidente de la citada fundación, defiende que los valores artísticos del monumento que su padre construyó en Santa Cruz están por encima de las connotaciones sociales que la envuelven.

“La cultura se debe desligar de la política. Estamos hablando de un trozo de historia, de una obra hecha con cariño y amor, en la que participaron muchas personas. Si la demuelen, están destruyendo su trabajo”, indicó ayer Ávalos.

Sin embargo, la Asociación de Memoria Histórica de Tenerife, a través de su presidenta, Mercedes Pérez Schwartz, ha señalado que se trata de otro acto de exaltación al franquismo, que debe ser eliminado de manera inmediata.

“Esto es una tomadura de pelo. No solo no se derriba el monumento, sino que ahora también colocan este cartel para defenderlo. El Ayuntamiento de Santa Cruz o el Gobierno canario lo que tienen que hacer es retirarlo ya”, ha manifestado Schwartz. Recuerda que el informe encargado por el propio Consistorio al equipo de investigación dirigido por la catedrática Isabel Navarro es contundente. “El estudio deja claro que el monumento es ilegal y que debe ser retirado, indicando que no es posible su resignificación”.

En los mismos términos se manifiesta el portavoz de la Junta Republicana de Canarias, Sergio García, quien indica que “esto ya es un pitorreo, del que es cómplice el Ayuntamiento”. “Todos los fusilados y sus nietos deben estar revolviéndose”, dice.

El portavoz de Unidas Podemos en la capital, Ramón Trujillo, también ha exigido que la valla sea retirada. “¿Se imaginan en Alemania a una supuesta fundación defendiendo un monumento de Hitler porque supuestamente valiera 45 millones? ¿Se imaginan defender la permanencia de un monumento a ETA porque costara 45 millones? Esto es una vergüenza”, dice.

Por su parte, el alcalde, el nacionalista José Manuel Bermúdez, ha asegurado que si se está incumpliendo la ley con la valla de la TF-2, “actuaremos en consecuencia”. Con respecto a la retirada del monumento de la avenida de Anaga, el regidor recuerda que “debemos esperar a que el Gobierno canario elabore el catálogo de vestigios”.