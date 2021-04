“Aún no he logrado superar aquel momento y me sigue costando hablar de ello. Pero, afortunadamente todo salió bien. Siempre digo que a veces los policías tenemos que enfrentarnos a servicios para los que no estamos formados ni preparados, situaciones muy complicadas que debemos gestionar como podemos. Pero lo que nos sale es ayudar e intentar garantizar como sea la seguridad de los ciudadanos y, como ocurrió en este caso, salvarles la vida”. Son las palabras de Santiago Lemus, uno de los 42 efectivos de la Policía Local de Santa Cruz que este viernes recibieron medallas al mérito policial en un acto celebrado en el Ayuntamiento chicharrero. En concreto, el oficial Lemus fue condecorado con la medalla de oro por su “valor, entrega y profesionalidad al poner en riesgo su vida para evitar el suicidio de una mujer que pretendía saltar al vacío”.

Los hechos ocurrieron en 2019, al igual que todos los servicios que fueron destacados ayer, ya que el año pasado, debido a la pandemia del coronavirus Covid 19, no se pudo realizar este acto. Lemus se encontraba trabajando cuando se recibió la llamada de varios vecinos alertando de que había una mujer subida a una cornisa, a cinco plantas de altura, de un edificio de la calle Calvo Sotelo, en el barrio Salamanca. “Cuando llegamos, nos dimos cuenta de que tenía toda la intención de quitarse la vida. Era una mujer de unos 40 años. Yo pude llegar hasta la ventana sin que ella se diera cuenta, pues no quería que nadie se le acercase. Solo quería tirarse. Cuando uno de los bomberos intentó asegurar mi cuerpo porque yo me coloqué en una cornisa muy pequeña, tuve que pedirle que lo dejara, porque pensé que se lanzaba. Fueron 45 minutos intentando que conectara conmigo, pero para mí todo pasó muy rápido”, relató a ELDÍA el oficial.

Lemus indicó que a día de hoy aún no sabe cómo realmente la convenció de que no lo hiciera. “Se había separado recientemente y logramos localizar al exmarido, pero se puso peor. Dejé a un lado mi discurso de policía y decidí entablar una conversación más personal. Hablamos de todo, de lo que la angustiaba. Le dije que al final los problemas son para ir a mejor, solo hay que superarlos. Le rogué que me diera la oportunidad de ayudarla. Le conté que yo también tenía hijos y familia, y que si se tiraba delante de mí, yo no lo iba a poder superar. Con el tiempo, aunque costó mucho, cogió confianza y logró conectar conmigo y con la vida. Finalmente, se bajó y nos abrazamos. Fue ingresada y fuimos incluso a visitarla. Al tiempo regresó con su familia a la Península y nos dijeron que estaba bien”, explica el policía.

El oficial de la Policía Local chicharrera admitió que, después de aquello, estuvo durante varios días “sin poder hablar con nadie sobre lo ocurrido”. “Si lo hacía, no podía evitar ponerme a llorar. Se pasa muy mal, porque ves delante de ti a alguien muy vulnerable, cuya vida no quieres ni puedes dejar escapar. Fue una experiencia, una sensación que nunca antes había vivido. Y no, aún no lo he superado”, agrega Santiago Lemus.

Por todo ello, este oficial recibió ayer la medalla de oro al mérito policial, una distinción cuya entrega no suele ser muy habitual. Tanto es así, que esta es la segunda que se otorga desde que la Policía Local capitalina instauró este sistema de distinciones y condecoraciones en el año 2014. La primera vez que se entregó una medalla de oro fue a título póstumo para el agente capitalino, José Luis Abril Castillo. “Este es un gran día para mí, estoy muy contento, porque esto quiere decir que se considera que soy un buen policía y una buena persona. Momentos como este te ayudan a seguir luchando por una profesión que es muy difícil. En la medalla pone Santiago Lemus pero la he recogido con orgullo en nombre de todos mis compañeros, porque son todos unos grandes profesionales”, manifestó el oficial.

En total, ayer en el Ayuntamiento se entregaron 45 medallas al mérito policial (una de oro y el resto de plata) y seis placas colectivas a agentes, mandos, unidades e, incluso, a entidades ajenas al cuerpo policial por su colaboración o servicios meritorios. También se felicitó a un vecino, Eduardo Sicilia, por auxiliar, asistir y acompañar a una mujer de avanzada edad que sufrió importantes heridas al caerse en la vía pública.

Por ejemplo, entre los efectivos de la Policía Local de Santa Cruz que recibieron medallas de plata se encontraba un agente al que le fueron otorgadas dos, Luis Guillermo Suárez, ambas por evitar suicidios. “En el primero, yo estaba fuera de servicio. Mientras me cortaban el pelo en una peluquería, ubicada frente al puente Zurita, observé que había un hombre subido en una de las barandillas. No me lo pensé dos veces. Salí corriendo y un vecino me ayudó a agarrarlo. En el segundo, yo estaba de servicio cuando una ciudadana nos alertó de que un hombre iba a lanzarse del puente Galcerán. Este quedó suspendido en el aire. Lo pasamos mal, mi compañero y yo, porque al agarrarlo, los pantalones se estaban rompiendo y casi se nos escapa”, contó Suárez.

Este señaló que los agentes de la Policía Local están las 24 horas al servicio de los ciudadanos, “pues nos nace ayudar a la gente, estemos o no trabajando. Es un orgullo que me hayan entregado estas dos medallas, sobre todo teniendo en cuenta que soy de la última promoción, por lo que no llevo ni tres años formando parte del cuerpo policial de Santa Cruz. Pero nosotros no buscamos conseguir distinciones sino prestar el mejor servicio al ciudadano”, dijo.

También fueron condecorados con medallas de plata dos agentes, Beatriz y Juan, por la reanimación cardiopulmonar exitosa que le practicaron a un turista americano que visitaba la ciudad. Estos también acompañaron a la esposa a realizar las gestiones oportunas.

Además de las 42 medallas para los agentes de La Policía Local de Santa Cruz, fueron condecorados el inspector jefe de la Policía Nacional, Guillermo Bárcena; el capitán de la Guardia Civil, Juan Carlos Ubero, y la funcionaria de la sección de Protección Civil del Servicio de Seguridad del Ayuntamiento, Margarita García-Ramos Morell. Las entidades que fueron distinguidas son el centro de recuperación de fauna silvestre La Tahonilla y el Negociado de Integración Social de personas con Discapacidad, dependiente de la Dirección General de Discapacidad y Dependencia del Gobierno canario.

El acto estuvo presidido por el alcalde de la capital, José Manuel Bermúdez (CC), quien también aprovechó para destacar la labor de la Policía Local durante la pandemia del Covid 19. “Para mí, sin duda, la de Santa Cruz es la mejor Policía Local de Canarias”, apuntó. Por su parte, la concejala de Seguridad Ciudadana, Evelyn Alonso (Cs), manifestó que los agentes “son un eslabón necesario e imprescindible en nuestra sociedad, por su compromiso irrenunciable con los ciudadanos".