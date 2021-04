Evelyn Alonso ha dejado de ser edil no adscrita en el Ayuntamiento de Santa Cruz, pasando al Grupo Mixto y recuperando todos sus derechos y retribuciones como concejala del equipo de Gobierno, formado por Coalición Canaria (CC), Partido Popular (PP) y la propia Alonso. Así se aprobó en el pleno extraordinario que el Consistorio celebró ayer, aunque con el voto en contra de toda la oposición, es decir, del Partido Socialista (PSOE), Unidas Podemos (UP) y de, a partir de ahora, su compañera de Ciudadanos (Cs), Matilde Zambudio, quien la acusó de incumplir la disciplina de la formación naranja, “pues se la ha comunicado por burofax que no puede pertenecer al equipo de Gobierno” de la capital.

El pleno ha dado cumplimiento al auto del Juzgado de Instancia número 6 con el que se suspende de forma cautelar la expulsión de la edil Evelyn Alonso de Ciudadanos. Esta fue expulsada por apoyar la moción de censura con la que el nacionalista José Manuel Bermúdez desalojó de la Alcaldía a la socialista Patricia Hernández. También se dio cuenta del escrito de la concejala enviado al secretario del pleno en el que esta solicita que se proceda a su “adscripción al Grupo Mixto y a la restitución de todos mis derechos, sin ningún tipo de limitación, tal y como se establece en el auto”. Evelyn Alonso manifestó a EL DÍA sentirse muy contenta porque “ha quedado demostrado que nunca he sido una edil tránsfuga ni no adscrita, pues yo no recibí ninguna orden de Ciudadanos para que no pactara con CC y PP”.

“En esta primera batalla relacionada con la petición de medidas cautelares, la justicia me ha dado la razón. Mi expulsión de Cs no fue correcta, ya que no se me notificó nada. De todas formas, aún hay un procedimiento abierto, cuyo juicio se celebrará pronto. Yo seguiré igual, trabajando por los chicharreros desde el grupo de Gobierno, para sacar la ciudad adelante”, agregó. La edil aseguró que estos últimos nueve meses, desde que firmó la moción de censura, han sido muy duros para ella, “ya que he recibido hasta amenazas de muerte, asunto que tengo judicializado”.

En este sentido, ha exigido que pidan perdón todos aquellos que la han “acosado”. “Deben disculparse quienes han atentado contra mi dignidad por defender una actuación que me fue encomendada. El propio partido de Cs ha reconocido que mis derechos fundamentales fueron vulnerados”.

“La actitud de personas como Matilde Zambudio o cargos orgánicos del partido, como Carlos Cuadrado, ha estado muy lejos de quienes dicen representar a un partido de corte moderado y de centro, y espero en unos días recibir noticias de su máximo represente en Canarias, Enrique Arriaga”, ha apuntado Alonso.

Además, esta anunció que ha pedido la portavocía del Grupo Mixto en la capital, que ahora ejerce Matilde Zambudio, “con el objetivo de recuperar todos aquellos derechos que me han sido conculcados durante estos meses por una decisión que el propio partido ha reconocido que era irregular”.

Por su parte, su compañera de Cs, Matilde Zambudio, aseguró ayer en el pleno que la formación naranja le ha dado una “instrucción expresa” a Alonso, en la que se establece que “ninguno de los representantes institucionales de Cs puede aceptar formar parte de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Santa Cruz ni ejercer como miembro del grupo de Gobierno”. Zambudio acusó a Alonso de estar incumpliendo, de manera reiterada, la disciplina del partido.

“Alonso ha pedido ser reintegrada en Ciudadanos, por lo que debe asumir todos los derechos y obligaciones. Sin embargo, ha desoído cada una de las instrucciones y ni siquiera ha querido recoger las notificaciones de mano del secretario del Grupo Mixto en Santa Cruz, a pesar de haber tenido contacto con él, por lo que las hemos tenido que enviar por burofax. Ha quedado claro que su único interés no es formar parte de Cs sino recuperar las retribuciones como concejal. Ni siquiera se ha manifestado en los chats a los que ha sido agregada”, apuntó Zambudio.

Al respecto, Evelyn Alonso, concejala responsable de las áreas de Seguridad, Movilidad, Promoción Económica y Medio Ambiente, así como segunda teniente de alcalde, denunció que “después de un año de acoso, no hayan esperado ni 24 horas para hacer que alguien me persiga por la calle para intentar entregarme un papel”, refiriéndose a una notificación de Cs para que abandone el grupo de Gobierno de Santa Cruz. “Esa no es forma de notificarme nada. Yo estoy esperando a que el partido se dirija a mí de forma oficial, lo que aún no ha ocurrido”, añadió.

Alonso ha asegurado que su intención es continuar en el grupo de Gobierno formando parte de Cs, “pues espero que tengan en cuenta que lo importante es trabajar por Santa Cruz y no persecuciones personales ni cuitas políticas”.