Evelyn Alonso, concejala otra vez de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife después de que el Juzgado haya suspendido de forma cautelar su expulsión de la formación naranja, exige que “pidan perdón todos aquellos que durante el último año han estado acosándome y atentando contra mi dignidad por defender una actuación que me fue encomendada y sobre la que, ocho meses después, el propio partido ha reconocido que vulneraba mis derechos fundamentales". Alonso fue expulsada de Cs por apoyar la moción de censura con la que el nacionalista José Manuel Bermúdez desalojó de la Alcaldía a la socialista Patricia Hernández. Este miércoles, el pleno del Consitorio dio cumplimiento al auto del Juzgado con el que la edil deja de ser no adscrita y pasa a formar parte del Grupo Mixto.

"La actitud de personas como Matilde Zambudio (edil de Cs en Santa Cruz) o cargos orgánicos del partido, como Carlos Cuadrado, ha estado muy lejos de quienes dicen representar a un partido de corte moderado y de centro, y espero en unos días recibir noticias de su máximo represente en Canarias, Enrique Arriaga”, ha apuntado Alonso.

Además, la concejala ha anunciado que ha pedido la portavocía del Grupo Mixto, “con el objetivo de recuperar todos aquellos derechos que me han sido conculcados durante estos meses por una decisión que el propio partido ha reconocido que era irregular y que, efectivamente, consistió en la falta total de respeto hacía mis derechos fundamentales, como ha reconocido el propio partido Ciudadanos”.

Evelyn Alonso ha denunciado que “después de un año de acoso, no hayan esperado ni 24 horas para hacer que alguien me persiga por la calle para intentar entregarme un papel”, refiriéndose a una notificación de Ciudadanos para que abandone el grupo de Gobierno de Santa Cruz. “Espero que esa no sea la forma de actuar”, ha añadido, “pues no representa la idiosincrasia del partido al que me afilié y cuyas siglas y proyecto político he defendido siempre, a pesar de ser atacada durante meses por alguno de sus integrantes”.

“Santa Cruz está muy por encima de estas cuitas políticas y lo que espera la ciudadanía es que dejemos a un lado discusiones estériles, sobre las que la justicia ya se ha pronunciado de manera contundente a mi favor, y centremos nuestros esfuerzos en resolver los problemas que las familias y los autónomos tienen, derivados de la terrible crisis económica que estamos padeciendo”, ha señalado.