El Ayuntamiento de Santa Cruz ha convocado un pleno extraordinario el próximo 7 de abril para dar cumplimiento al auto del Juzgado de Instancia número 6 con el que se suspende de forma cautelar la expulsión de la edil Evelyn Alonso de Ciudadanos (Cs). De esta manera, está previsto que en dicho pleno se apruebe que Alonso deje de ser concejala no adscrita, recupere sus derechos y pase a formar parte del Grupo Mixto, al que también pertenece la edil de la formación naranja Matilde Zambudio, con la que no mantiene precisamente una bonita amistad. Eso sí, si no se produce un milagro, esta continuará en la oposición, junto al Partido Socialista (PSOE) y a Unidas Podemos (UP), y la primera, en el equipo de Gobierno, junto a Coalición Canaria (CC) y al Partido Popular (PP).

El 30 de julio de 2020, Evelyn Alonso fue expulsada de Ciudadanos (Cs) por apoyar la moción de censura con la que el nacionalista José Manuel Bermúdez desalojó de la Alcaldía a la socialista Patricia Hernández, que gobernaba tras el pacto alcanzado con los ediles de la formación naranja Matilde Zambudio y Juan Ramón Lazcano, y con el apoyo de UP desde la oposición. Alonso, la siguiente en la lista de Ciudadanos, entró en el Ayuntamiento chicharrero sustituyendo a Lazcano, entonces responsable de Urbanismo, quien decidió abandonar la Corporación y dejar sola a su compañera Zambudio por “una situación de continua conflictividad”. Aprovechando la debilidad del entonces grupo de Gobierno, el 26 de junio, CC y PP, apoyados por Evelyn Alonso, presentaron una moción de censura, que salió adelante en el pleno del 13 de julio. José Manuel Bermúdez recuperaba la Alcaldía.

Alonso, que pasó a ser edil no adscrita tras su expulsión de Cs, al no representar a ningún partido, presentó una demanda contra la formación naranja, argumentando que dicha expulsión fue irregular “al no cumplir los trámites de comunicación y audiencia”. Asimismo, solicitó, como medida cautelar la suspensión de la expulsión. Mientras tanto, Alonso tuvo que renunciar a sus cargos en la Sociedad de Desarrollo y en el Parque Marítimo, tras un informe emitido por el secretario del Pleno, aunque si mantuvo la responsabilidad de las áreas de Seguridad, Promoción Económica y Medio Ambiente. También perdió el salario como edil con dedicación exclusiva. El juicio para determinar si la decisión de Cs fue irregular tendrá lugar el 14 de abril.

Pero antes, el 25 de marzo, y según lo adelantó EL DÍA, la jueza estimó la medida cautelar solicitada por la edil, suspendiendo su expulsión al entender que la formación naranja “quebrantó sus propias normas y no dio opción a Alonso a defenderse”. Tras conocerse este auto, Cs envió un nota de prensa solicitando a la edil que abandonara el grupo de Gobierno de Santa Cruz y que pasase a la oposición. Ahora, la formación naranja ha comunicado al Juzgado “el allanamiento a las pretensiones ejercitadas por Evelyn Alonso en su demanda, siendo innecesaria la celebración del juicio”. Cs ha aceptado la suspensión de la expulsión y pide que no se celebre el juicio. Por el momento, se desconoce cuál será su siguiente paso. La concejala prefiere no realizar declaraciones al respecto.

En el escrito enviado al secretario del Pleno, al que ha tenido acceso este periódico, Alonso solicita el cumplimiento del contenido del auto con el que se suspende su expulsión, por lo que “debe procederse a mi adscripción al Grupo Mixto y a la restitución de todos mis derechos como concejal, sin ningún tipo de limitación”.