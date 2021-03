La Fiscalía pide la suspensión cautelar de la expulsión de la concejala del Ayuntamiento de Santa Cruz Evelyn Alonso de Ciudadanos (Cs) al vulnerar el partido sus derechos fundamentales. Lo defenderá en el juicio que se celebrará el 14 de abril. Esto señaló ayer el fiscal Jonay Socas, en el Juzgado de Primera Instancia número 6 de Santa Cruz, en la vista en la que se examinaron las medidas cautelares solicitadas por Evelyn Alonso contra su expulsión de Cs, y en la que ambas partes han refrendado sus posturas, según informó Efe, único medio que tuvo acceso al Palacio de Justicia.

Ciudadanos (Cs) expulsó a Evelyn Alonso el 29 de junio de 2020 momentos después de registrarse ese mismo día la moción de censura, firmada por ella y los ediles de los grupos de Coalición Canaria y Partido Popular del Ayuntamiento chicharrero, contra la alcaldesa que comenzó el mandato, la socialista Patricia Hernández. La portavoz nacional de la formación naranja, Melisa Rodríguez, justificó ese día la decisión, tras la reunión del Comité Permanente Nacional de Ciudadanos, al considerar que Evelyn Alonso “desobedeció las directrices de Cs al firmar una moción de censura no autorizada”. La portavoz nacional criticó entonces que la edil “dijera públicamente que iba a hacer caso a su partido y luego hiciera todo lo contrario”.

La Fiscalía entiende ahora que Alonso no renunció voluntariamente a su derecho fundamental de ejercicio y militancia política, y la expulsión es una de las sanciones “más graves” que un partido político puede imponer a un afiliado. La Fiscalía expone que si bien es cierto que se cumple el régimen de comunicaciones previsto en el reglamento sancionador de Cs, ese régimen “plantea dudas sobre todo en cuanto a la recepción efectiva por parte de la actora”.

Tampoco entiende Socas, y lo consideró de hecho “lo más grave”, la aplicación del procedimiento “sumarísimo”, que en su opinión “no se justifica”, ni por qué se da esa urgencia después de que Ciudadanos comunicara cuáles eran las normas éticas, programáticas y modos de proceder en el asunto. Además, el fiscal recordó los casos de las expulsiones de los concejales de Ciudadanos Matilde Zambudio y Juan Ramón Lazcano, también en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife por apoyar un gobierno del PSOE en la capital liderado por Patricia Hernández en el que ocuparon cargos de gobierno. En ambos casos, Cs acudió a un procedimiento general, no sumarísimo, cuando a juicio del fiscal eran casos de falta de disciplina “muy parecidos” al de Evelyn Alonso.

El contexto

Precisamente la dimisión de Lazcano en abril de 2020 como responsable de Urbanismo, y su sustitución por Evelyn Alonso, la siguiente en la lista a las elecciones locales de 2019, propició la moción de censura de CC y PP, pues esta última apoyó el cambio de gobierno local en el municipio capitalino, que le costó el cargo de alcaldesa a Patricia Hernández. La Justicia suspendió las expulsiones de Zambudio y Lazcano. El 28 de enero de 2020, tres meses antes de dimitir, la dirección de Ciudadanos comunicó al Ayuntamiento que Juan Ramón Lazcano era readmitido como militante de su partido. El 2 de julio, el partido naranja readmitía a Zambudio después de que esta admitiera haber cometido una infracción de los estatutos del partido.

El fiscal Jonay Socas ha coincidido con el letrado defensor de Evelyn Alonso en que su expulsión la realizó un órgano del partido “no competente para ello”. Determinó por tanto que existen elementos que le llevan a considerar que esa decisión “no estaba ajustada al procedimiento desde la óptica de los derechos fundamentales”. El fiscal tampoco concuerda con Ciudadanos en que no exista peligro o riesgo alguno para Alonso porque ya ha manifestado públicamente que no quiere seguir en el partido, pero en el escrito de demanda se desprende “todo lo contrario”.

El representante del Ministerio Público aludió también a la merma de derechos económicos o la imposibilidad de poder participar desde lo público o privado de las decisiones de actuación del partido por parte de la actual edil no adscrita. Socas se refiere a las consecuencias que tuvo la expulsión de Evelyn Alonso, ahora recurrida, de Cs: al pasar a ser no adscrita –se convirtió en la primera de la historia del Consistorio chicharrero–, no puede cobrar como concejala con dedicación exclusiva ni participar en los consejos de administración de la Sociedad de Desarrollo y Parque Marítimo. Evelyn Alonso solo cobra por la asistencia a los plenos y las comisiones municipales.

Evelyn Alonso presentó una demanda contra Cs en julio de 2020 argumentando que su expulsión fue “irregular” porque no cumplió con los trámites de comunicación y audiencia. El lunes 29 de junio, tres días después de la entrada de Alonso al Consistorio, Coalición Canaria y Partido Popular registraron la moción de censura contra la alcaldesa socialista Patricia Hernández, que prosperó gracias al voto de Evelyn Alonso. Ese nuevo pacto sumó una mayoría de 14 votos en un pleno de 27 escaños: 10 escaños de CC, 3 del PP y Evelyn Alonso, frente a los 9 del PSOE, los 3 de Podemos y la edil Matilde Zambudio, también de Cs. Ese mismo día era expulsada Evelyn Alonso de Cs.

Si la jueza decidiera suspender la expulsión, Alonso abandonaría la consideración de concejala no adscrita, recuperaría su sueldo como edil con dedicación exclusiva (unos 55.000 euros brutos al año) y podría participar en los consejos de administración de la Sociedad de Desarrollo y Parque Marítimo.