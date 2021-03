La Asociación Élite Taxi amenaza con llevar al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ante los tribunales si finalmente se permite en las próximas elecciones de la Mesa del Taxi, que tendrán lugar a principios de mayo, el voto telemático. “Tenemos indicios de que el sistema que se va a utilizar no es nada seguro y no se puede controlar que se haga trampa. Por lo tanto, no descartamos presentar un recurso contencioso administrativo”, ha manifestado el presidente de la asociación, Miguel Ojeda.

El edil de Servicios Públicos, Guillermo Díaz Guerra, del PP, anunció, a través de EL DÍA, que en las próximas elecciones de la Mesa del Taxi se podrá votar también de manera telemática, “ a través de una aplicación y contraseña que facilitará el Ayuntamiento”. Las asociaciones Tele Taxi y San Marcos estuvieron totalmente de acuerdo; sin embargo, Élite Taxi se opone rotundamente.

Asimismo, Élite Taxi acudirá también a los tribunales si el Consistorio permite al presidente de Tele Taxi Tenerife, Víctor Melián, presentarse a estas elecciones, pues “ha sido condenado a tres años de cárcel por los delitos de fraude a la seguridad social y frustración de la ejecución”. “Es que no entendemos como este señor sigue acudiendo a las reuniones de la Mesa del Taxi, sin que el Ayuntamiento haya tomado cartas en el asunto”, dice.