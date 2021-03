El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha procedido, de nuevo, al cierre de todos los parques infantiles del municipio y de las diferentes zonas para la práctica de calistenia con las que cuenta. El Consistorio chicharrero ha tomado esta decisión a raíz de las últimas medidas adoptadas por el Gobierno de Canarias, el 19 de marzo, para frenar los contagios por coronavirus Covid 19, con las que la isla de Tenerife pasó al nivel 3 de alerta sanitaria a partir del 22 de marzo. Los espacios de juegos infantiles y de calistenia de la capital permanecerán cerrados, en principio, hasta el 9 de abril.

Así se recoge en el bando que ha dictado el alcalde de Santa Cruz, el nacionalista José Manuel Bermúdez, en el que insta a los chicharreros a respetar todas las medidas y restricciones, “para evitar la generación de riesgos de propagación del Covid 19, de forma que logremos revertir la tendencia al alza en el contagio de la enfermedad que hemos experimentado en las últimas semanas”.

El regidor chicharrero recuerda también que en el municipio capitalino está prohibida la permanencia en los parques públicos de titularidad municipal en el horario comprendido entre las 19:00 y las 06:00 horas, con la excepción de la zona de terraza de los quioscos y las zonas habilitadas como parques para perros. En concreto, dicha prohibición afecta a los parques de La Granja, García Sanabria, Don Quijote, Las Indias y Cuchillitos de Tristán.

Precisamente, con respecto a esta prohibición, el grupo municipal socialista llevará una moción al pleno de mañana viernes en la que pide al Gobierno local (formado Coalición Canaria, Partido Popular y la edil no adscrita Evelyn Alonso) que amplíe el horario de permanencia en estos parques hasta la puesta del sol. “El Ayuntamiento debe permitir a los chicharreros disfrutar de estos espacios más allá de las siete de la tarde, una medida que en su momento se consideró puntual y que se ha mantenido independientemente de los cambios en la situación epidemiológica del municipio”, ha manifestado la edil del Partido Socialista Marta Arocha.

En concreto, los socialistas solicitarán que se refuercen las medidas higiénicas de los parques de la ciudad y que estos abran, al menos, hasta el ocaso, ya que “con el cambio de horario y una mayor luz solar, los chicharreros deben poder disfrutar de espacios al aire libre donde pasar el tiempo de forma segura”.

A juicio del PSOE, existe una “enorme falta de coherencia por parte del alcalde, quien se ha llegado a quejar por el toque de queda a las 23:00 horas e, incluso, ha pedido que no haya límites para la restauración, mientras mantiene las 19:00 como hora límite para permanecer en un parque”. “Es incoherente que se pueda estar en una terraza hasta las diez de la noche, una actividad totalmente respetable que también hay que proteger, pero que no se pueda estar en un parque con tu hijo pequeño a las siete y media de la tarde”, expresa Marta Arocha.

De esta forma, resalta la concejala, “el alcalde vuelve a vincular la permanencia en los espacios públicos al consumo y no a las medidas sanitarias, algo que a su juicio no solo es discriminatorio para las personas con menos recursos sino que no hace ningún favor al modelo de sociedad que queremos construir”, remarcó la edil socialista. Esta insiste en que “no hay razones objetivas para cerrar los parques a las siete de la tarde”. “Si lo que se quiere evitar es ciertas conductas irresponsables, esto pasa por aumentar la vigilancia”.