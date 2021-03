Santa Cruz comenzó la semana entre el sonido de las pitas de los coches. Junto a la llegada de las nuevas restricciones por la aplicación en Tenerife de las medidas establecida para el nivel 3 en la crisis sanitaria, los hosteleros tinerfeños convocaron una caravana de coches para protestar contra unas restricciones que “nos están llevando a la quiebra”. El presidente de la Asociación de Ocio Nocturno, Eduardo Morales, calificó de “éxito” al contar con la participación de representantes de 400 locales, al menos.

La marcha comenzó en el Parque Marítimo y se dirigió al Ayuntamiento de Santa Cruz y a la Avenida Marítima, desde donde tomó rumbo a La Laguna. La Policía Local, que acompañó a la cola de los coches en todo momento, cifró el número de vehículos asistentes en un centenar.

Las principales restricciones vigentes para combatir la propagación del Covid-19 y que afectan a la hostelería son el cierre del interior de los locales, un aforo del exterior del 50%, el toque de queda a las 22.00, limitar el número de personas no convivientes a cuatro y la prohibición de cualquier actividad que propicie no mantener la distancia interpersonal o el uso de mascarilla como bailes o karaokes. Para la hostelería tinerfeña, las medidas impuestas por el Ejecutivo canario están tomadas sin consultar antes al sector. “El Gobierno, cuando vaya a tomar decisiones, se debe reunir con nosotros, porque somos muy importantes dentro de la economía del Archipiélago”, se queja Eduardo Morales.

Consideran que se criminaliza al sector y que el cierre del interior de los locales no tiene sentido

El presidente de la Asociación de Ocio Nocturno afirma que no hay estudios que prueben que la hostelería sea un sector de alta probabilidad de contagios. “Son las reuniones familiares y laborales las que cuentan con la mayor incidencia”. “¿Entonces por qué cierran la hostelería?”, reflexiona Morales, no sin aclarar que desde el sector hostelero se intenta cumplir con todas las medidas sanitarias para crear espacios seguros. Aunque existen medidas que no comprenden, “el cierre del interior del local no tiene sentido, cuando a los gimnasios y salas de juego se les permite abrir con un 33% de aforo. El toque de queda a las diez, simplemente, nos mata”, explica Morales, quien entiende que la limitación de horarios es peor porque “si cerramos antes, la gente no va a cenar y decide hacer fiestas en sus casas, sin medidas de seguridad, de imposible control”.

Un sector que cumple

Xenia Rodríguez, propietaria del restaurante lagunero Tasca la Ca’zona, explica que se ha “criminalizado a la hostelería”. Con su experiencia personal y conociendo la de sus compañeros, considera que desde el sector “se ha cumplido con todo lo exigido, desde la limpieza hasta las principales medidas de seguridad, como el distanciamiento o la ventilación”.

Los conductores que recorrieron el trayecto desde la capital tinerfeña hasta La Laguna contaron con el apoyo de los restaurantes y bares que tenían abiertas sus terrazas, desde donde se aplaudió a la masa de vehículo. Los que no contaban con la posibilidad de abrir un terraza, simplemente no estaban presentes.

La propietaria Xenia Rodríguez recordó a todos aquellos que no pueden afrontar la situación derivada de la pandemia. “Hay muchos hosteleros que no pueden pedir las ayudas porque deben dinero a la Seguridad Social, pero es que hay gente que no puede pagar”. Además, recuerda que “se necesita tener un 30% de facturación menos que el año pasado” para acceder a esas ayudas, “pero muchos propietarios que comenzaron su actividad en el 2020 antes de que llegara la Covid-19, no tienen derecho porque no pueden demostrar las pérdidas, ya que no estaban abiertos en 2019”. En esa línea, Eduardo Morales hace una valoración y estima que al menos el 60% de los hosteleros no va a poder pedir subvenciones, debido a los requerimientos de las administraciones públicas.

Concluida la caravana, algunos de los participantes se reunieron con el alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, encuentro que en La Laguna celebraron con la concejala de Comercio, María José Roca. Según los hosteleros presentes en estos encuentros, ambos ayuntamientos están comprometidos con el apoyo al sector. Sin embargo, “tienen las manos atadas”, explica Eduardo Morales, ya que las competencias son del Gobierno de Canarias. Entidad con la que todavía no han tenido una primera toma de contacto “para poder mejorar la situación”, comenta Morales.

“Juntos somos más fuertes”

Para poder defender mejor sus necesidades, los organizadores de la marcha están creando una asociación que represente a toda la hostelería de la Isla. La Asociación Hostelería Unida de Tenerife saldrá a luz en unos días y contará con 400 hosteleros de diferentes zonas de la Isla, al menos. Para Eduardo Morales, presidente de la Asociación de Ocio Nocturno, es importante dar este paso porque “juntos somos más fuertes”. Asimismo, considera que con ello será más fácil transmitir sus necesidades a través de una sola agrupación específica para este sector. “Estoy muy orgullosa porque hemos conseguido unirnos. Antes, nos considerábamos competencia. Aunque la Covid-19 nos ha aportado multitud de consecuencias negativas, también ha hecho que nos unamos”, expresa la propietaria del local Tasca Ca’zona, Xenia Rodríguez. La organización de la caravana de vehículos, que nació en redes sociales como Whatsapp, ha terminado conformando una asociación en la que, según Xenia, los cargos de presidencia serán ocupados por hosteleros “de verdad, de esos que cierran y abran la persiana para que puedan representarnos”.