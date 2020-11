Santa Cruz impulsa la rehabilitación integral de la antigua Escuela de Comercio

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Santa Cruz aprobó este lunes la adjudicación, por un importe de 155.700 euros, de la redacción del proyecto de rehabilitación integral de la antigua Escuela de Comercio (histórico edificio Villasegura), por lo que el Consistorio prevé que las obras puedan comenzar a finales de 2021. Así lo ha informado a EL DÍA el concejal de Infraestructuras, el nacionalista Dámaso Arteaga. Asimismo, la Junta acordó la adjudicación, por casi 50.000 euros, de la elaboración de un estudio previo, al inicio de estos trabajos, para la evaluación estructural y constructiva del citado inmueble.

De este estudio se encargará el Laboratorio Andaluz de Ensayos de la Construcción. El objetivo de la evaluación estructural y constructiva del edificio es determinar el tipo estructural general existente en el mismo, con localización y descripción de la composición de sus elementos estructurales, y su estado de conservación. Asimismo, y de manera específica, se analizará el estado estructural de la planta añadida, con pronunciamiento explícito acerca de si, técnica y económicamente, es viable o no la conservación de dicha estructura añadida. Se describirá también el estado general del inmueble en relación a otros daños que no sean estructurales y que afecten a sus fábricas o materiales de construcción y, en especial, al estado de conservación de sus maderas, determinando la presencia o no de ataques bióticos y la naturaleza biológica de sus agentes. Y se evaluará también el sistema general de desagües, determinando su vigencia o la necesidad de sustitución según el estado en el que se encuentren.

De la redacción del proyecto de rehabilitación integral se encargará el estudio de Arquitectura Escobedo de La Riva, en el que se establecerán todas la actuaciones que se deberán llevar a cabo. El edil prevé que el proyecto esté listo a mediados del próximo año.

Arteaga recuerda que antes de iniciar cualquier trabajo en este histórico inmueble es necesario llevar a cabo la rehabilitación del muro de cerramiento del mismo, intervención que se acometerá a partir de diciembre. Estos trabajos supondrán una inversión de casi 300.000 euros y deberán estar ejecutados en tres meses.

La antigua Escuela de Comercio de Santa Cruz nació en el siglo XIX de la voluntad de Imeldo Serís, marqués de Villasegura, que dejó dispuesta en su testamento la donación de 100.000 pesetas de la época para la construcción en la capital de un establecimiento de utilidad pública, bien destinado a la beneficencia o a la enseñanza. Serís advertía en sus últimas voluntades que en el caso de que Canarias dejara de pertenecer a España, en el edificio debería ondear siempre la bandera española.