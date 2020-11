Imeldo Serís dará el salto de trasera de la calle Castillo a vía comercial

Antes del mediodía de ayer ya se culminaba el vallado del primero de los cinco tramos donde se ejecutarán hasta finales del próximo año las obras de remodelación de la calle Imeldo Serís. Entre los operarios y los encargados de los trabajos en Imeldo Serís, el concejal de Infraestructuras, Proyectos Urbanos y Patrimonio, el nacionalista Dámaso Arteaga, quien precisa que no se trata de un lavado de cara de la zona, sino una actuación a fondo. Junto a la reposición de las canalización, el proyecto plantea un cambio en la fisionomía del viario, más próximo al concepto urban que a la configuración actual, en una apuesta de transformar la calle Imeldo Serís en una vía que prolongue la actual configuración que presenta a mitad de camino en la plaza de Weyler y el entorno más próximo donde se localiza la escultura del Ave Fénix.

Dámaso Arteaga realiza que la actuación en Imeldo Serís surgió a propuesta de los comerciantes de la zona que, desde hace ya años, demandaron una mejora del lugar. A partir de ahí se desarrolló un proyecto, se informó durante los últimos dos años a los vecinos y hasta se ha buzoneado a los residentes de la zona para que conozcan los plazos y en qué consiste la mejora. Tras sacarla a concurso, el Ayuntamiento adjudicó los trabajos a la empresa Dragados por un presupuesto de 1.965.593,37 euros y se ejecutarán por zonas.

El primer tramo, que supuso el desembarco de las vallas y su posterior colocación, está comprendido entre la calle Alfaro y Suárez Guerra, y está previsto que esté listo a final del próximo enero, para seguir con las fases restantes: los tramos comprendidos entre Suárez Guerra y Juan de Padrón, luego de Juan de Padrón a Teobaldo Power, una cuarta área de rehabilitación delimitada por las intercesiones de Teobaldo Power a San Francisco de Paula y el final, desde ahí a Valentín Sanz, donde se prevé que esté ya operativo a finales del próximo año, siempre que no hayan contratiempos.

En paralelo a los tramos se ejecutarán la mejora de las calles transversales que confluyen en Imeldo Serís acotadas entre la calle del Castillo y Ángel Guimerá.

Si bien la excavación de tres metros para reponer la canalización y realizar la separación de la colección de aguas pluviales y residuales es la parte más llamativa de la intervención, por la espectacularidad de los trabajos, Dámaso Arteaga recuerda que, una vez se restituya la canalización de las aguas se acabarán los trabajos que, a vista de los vecinos, comerciantes y visitantes se traducirá en un área más peatonal. Las aceras, a izquierda y derecha, tendrán un ancho de 2,20 metros cada una, además se colocarán contenedores soterrados de basura y se recortará el número de plazas de aparcamientos, de la treintena que se oferta en la actualidad se pasará a una decena que se limitará a cargar y descarga así como a personas con movilidad reducida. Completa esa imagen más peatonal el emplazamiento de unas jardineras que harán más atractivo y cómodo el paseo por el lugar, que podría permitir hasta terrazas y espacios para la instalación de bancos. El concejal de Infraestructuras precisó que se ha elegido el tramo comprendido entre Alfaro y Suárez Guerra porque es la zona que menos molestia ocasionaría en la campaña de Navidad.

Los vecinos hablan

Los comerciantes consultados por EL DÍA celebran la rehabilitación de esta vía, otra cosa es la fecha que se ha escogido, al coincidir con la campaña navideña.

E Raúl Fernández, de Peluquería Cápsule 86. Este trabajador admite que le gusta que se mejoren las cosas, porque eso es sinónimo de progreso, y admite que el proyecto de Imeldo Serís se ha informado a los vecinos y comerciantes de la zona. La supresión de los aparcamientos, respecto a los que existe en la actualidad, es una de sus preocupaciones, pero... es una necesidad ampliar las aceras porque apenas hay espacio para pasar. Eso sí, añade que la rehabilitación se produce en medio de un momento delicado para la facturación, por la cercanía con la navidad, aunque se aventura a decir que igual en otra época del año también podría afectar por igual, para disculpar que las obras "te causan las mismas molestias que si las haces en tu casa; siempre son incómodas pero necesarias". No pasa por alto que la Peluquería Cápsule 86 abrió el 17 de diciembre de 2019... "y hemos tenido de todo: la cuesta de enero, la calima del Carnaval, el Covid y ahora las obras... No nos privamos de nada", se ríe Raúl Fernández.

E Miguel Sosvilla, de Sonora Discos. Es uno de los establecimientos señeros del lugar. Abrió sus puertas en diciembre de 1992, cuando este trabajador de Discos Manzana decidió emprender su propia aventura empresarial. "¿La calle necesita esta reforma?", se pregunta casi de forma retórica, para cuestionar si es el mejor momento. "Ahora estamos encerrados como en un zoológico", en referencia a las vallas recién colocadas, e insinúa que quizás habría sido mejor esperar a que pasar la temporada de Navidad. "Ni siquiera hemos cobrado aún las ayudas a los emprendedores de entre 1.500 y 2.000 euros que nos prometieron desde el ayuntamiento", se lamenta. "Llevan tres o cuatro años anunciando el proyecto y lo van a hacer justo ahora". Está bien que ensanchen las aceras y la decoren con jardines... pero que eliminen aparcamientos nos perjudica". Eso sí, tiene claro que continuarán abiertos "hasta que quieran los clientes; está claro que vendrán a esta zona a comprar música", confía Miguel.

E Ofelia Hernández, de Tara, la Tienda Aloe Vera. Esta trabajadora que fuera de Galerías Preciados y luego Corte Inglés decidió afrontar su aventura empresarial hace 17 años porque tenía un horario más flexible para atender a sus padres enfermos, aún con el coste de ser autónomo. "Recuerdo cuando llegaba a casa mi padre, taxista, y mi madre nos decía que no le habláramos" por el esfuerzo acumulado del día. Espera que después de la obra la zona se mueva porque "ahora hay más vida en los barrios que en el casco antiguo; de hecho he adelantado a las siete de la tarde la hora del cierre porque esto está muerto aquí. Sin embargo, llego a la zona del Muñeco de Nieves a esa hora -donde vivo- y hay mucha actividad. Y lo peor, no podemos pagar todo lo que se le exige a los autónomos".

E Juan Antonio Guijarro, de Floresta. Es la tercera generación que está al frente de Floresta, establecimiento que lleva 65 años en Imeldo Serís, desde que echara a andar de la mano de su tío abuelo don Pedro, que ya vendía flores en Tacoronte. "Es necesario modernizar la vía y hacerla más funcional; quizás algunos vecinos no opinan lo mismo con que reduzcan los aparcamientos, pero se permitirá el carga y descarga, además estamos flanqueados por los parking que existen en Weyler, Ramón y Cajal y, aunque más lejos, Parque Boulevar". "Sobretodo, me gusta que se mantenga el sentido descendente de los coches por Imeldo Serís y que se respete el paso de Suárez Guerra, por donde salen los residentes del barrio de El Toscal". "Habrá menos coches aparcados pero se podrá pasear por la zona", explica.

E Jesús Castro, de la Administración de Lotería número 7. "Aquí llevamos 50 años; yo tenía tres años y recuerdo caminar por la zona y transitar por la administración que primero tuvo mi abuela, Nieves Pérez, y luego siguió con mi padre, Ramón Castro", cuenta Jesús, un psicólogo clínico que tiene su propia consulta y que, por el Covid, se ha puesto al frente del negocio por la mañana y por la tarde pasa consulta. "Por la calle ahora no pasa ni dios, es una calle muerta y los negocios han ido cerrando; los únicos establecimientos de restauración que siguen abiertos -un libanés y un coreano- es por lo bien que lo hacen sirviendo a domicilio la comida. Esta calle está dejada de la mano de los políticos como Santa Cruz desde hace 200 años. Todo lo que se haga para transformar este vertedero en una zona transitable será positivo". "Dicen que van a ampliar las aceras... ojalá para que puedan instalarse terrazas y se recupera la zona; si hacen las cosas bien, esto podría ser un lugar bonito y los negocios podrían prosperar", añade.

E María José Afonso, tienda Todo en Psicología. Junto a la administración de lotería, la tienda especializada en Psicología donde se pueden encontrar desde libros a juegos o cualquier artículo especializado en la materia. La regenta María José, la esposa de Jesús Castro. Recuerda que el ayuntamiento lleva años con el proyecto de mejora de la calle de Imeldo Serís... "y van a hacer los trabajos a las puertas de la Navidad, aunque cualquier época siempre es mala para las obras". En su opinión se podría haber comenzado en verano. A su juicio, el ayuntamiento acomete los trabajos porque, por ley, está obligado a cambiar las canalizaciones del saneamiento, "y nos lo venden como que nos lo regalan". Teme que los trabajos puedan ser la puntilla a los negocios de la zona de Imeldo Serís.