La edil Evelyn Alonso asegura que no dimitirá bajo ningún concepto

"No voy a dimitir, hagan lo que hagan ni bajo ningún escenario que quieran plantear". Así lo aseguró ayer durante el pleno la edil de Seguridad y Promoción Económica en Santa Cruz, Evelyn Alonso, a raíz de la moción presentada por el PSOE para que se aplique en el Ayuntamiento chicharrero la reciente sentencia del Tribunal Supremo sobre un caso de transfuguismo en Valencia, en la que se establece que "el pase a la condición de concejal no adscrito, como consecuencia o por razón de un supuesto transfuguismo, impide que se asuman cargos o que perciban retribuciones que impliquen mejoras personales, políticas o económicas". Alonso fue expulsada de Cs por apoyar la moción de censura con la que el nacionalista José Manuel Bermúdez desalojó de la Alcaldía a la socialista Patricia Hernández.

Evelyn Alonso se dirigió expresamente a Patricia Hernández para "dejarle claro, y para que usted lo entienda, que, por muchas ganas que tenga de volver a ocupar la Alcaldía, no voy a dimitir". "Usted no volverá a ser alcaldesa bajo ningún escenario que quiera plantear; no lo volverá a ser en este mandato mientras dependa de mí. Espero que esta vez le haya quedado clarito", dijo.

Por su parte, Hernández le respondió que lo que quiere el PSOE "no es que deje su acta de concejal, que es suya, sino que deje de asumir los cargos en el Consistorio capitalino que la ley dice que no debe tener". "No puede ostentar responsabilidades porque así lo ha dicho el Tribunal Supremo en relación a un caso de transfuguismo que se produjo en el Ayuntamiento de Font de la Figuera (Valencia)", agregó. En este sentido, el Partido Socialista instó en varias ocasiones al Secretario del Pleno a manifestar su postura al respecto y a tomar medidas, quien les indicó que informará por escrito sobre los efectos que puede tener esta sentencia en la situación de la edil de Seguridad, Movilidad, Promoción Económica y responsable también de la Sociedad de Desarrollo.

El Secretario del Pleno les pidió tiempo para elaborar el correspondiente informe y sí adelantó que aunque la ley sigue siendo la misma en relación a los ediles no adscritos, su interpretación sí ha cambiado con esta sentencia, por lo que "tendré que reconsiderar dicha interpretación". "Pero prefiero reflexionar y elaborar por escrito mi postura. Me comprometo a hacerlo lo antes posible", indicó.

Por su parte, el alcalde, quien aclaró primero que "las sentencias no son leyes", aseguró que el Ayuntamiento "actuará en función del informe del Secretario del Pleno, que lo redactará con libertad, lo que no pudieron hacer algunos funcionarios con respecto a otros asuntos, según me han dicho estos, porque recibieron presiones para hacer informes y ya veremos si esto tiene consecuencias". De todas formas, aclaró, "seguiremos teniendo la mayoría suficiente para gobernar".