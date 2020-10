Bermúdez destaca el compromiso por la Igualdad de cinco grandes deportistas

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, ha destacado la contribución a acercar el objetivo de la Igualdad entre hombres y mujeres de las cinco deportistas reconocidas durante el acto institucional con motivo del Día Internacional de la Mujer, celebrado en el salón de plenos municipal, acto que estaba previsto inicialmente para el 26 de marzo y tuvo que posponerse ante la declaración del estado de alarma sanitaria.

Santa Cruz de Tenerife dedicó este año su campaña del Día de la Mujer a las mujeres en el deporte por la Igualdad, lo que justifica el reconocimiento a estas cinco reconocidas deportistas en un acto entrañable, que se celebró en el Salón de Plenos y presidido por el alcalde de la capital.

En su intervención, José Manuel Bermúdez recordó a los presentes en el acto institucional que "mujeres como las que hoy homenajeamos dieron un paso al frente, lucharon por su espacio en la élite y lograron hacernos ver que esas barreras que parecían irrompibles han sido atravesadas".

"Con una actitud ejemplar -continúo el alcalde- han permitido a otras mujeres seguir sus pasos, han facilitado, en definitiva, recortar los pasos que nos quedan dar hasta que la perseguida igualdad de oportunidades, también en el ámbito del deporte, parezca un poco más cerca", indicó.

Asimismo, Bermúdez aprovechó el acto para hacer un llamamiento a la Igualdad, "ya que es un objetivo irrenunciable de este grupo de gobierno y, estoy seguro de ello, de todas las fuerzas políticas que componen el pleno municipal". El primer edil estuvo acompañado por la concejala de Igualdad, Purificación Dávila, así como por la responsable del área de Deportes, Alicia Cebrián.

Cinco deportistas que, además, comparten "su pasión por el deporte y que no cejaron en su empeño hasta alcanzar los niveles de excelencia más altos, que les permitieron brillar en su especialidad, y aún lo hace alguna. No estamos hablando de un esfuerzo estrictamente atlético, ponemos en valor un compromiso y una ética social que va más allá de los triunfos deportivos", sostuvo el alcalde.

En nombre de las homenajeadas, tomó la palabra la baloncestista Charo Borges Velázquez, primera jugadora canaria en vestir la camiseta de la Selección Española absoluta, quien agradeció el reconocimiento de la ciudad y se comprometió, junto con sus compañeras galardonadas, a seguir uniendo esfuerzos en pro de la Igualdad en el Deporte entre hombres y mujeres.

El Consejo Municipal de las Mujeres propuso a estas cinco deportistas en reconocimiento a su brillante trayectoria deportiva, su responsabilidad y compromiso por la Igualdad en el deporte, convirtiéndose en ejemplo a seguir para otras muchas mujeres, jóvenes y niñas que se han iniciado en la carrera deportiva con posterioridad.



Homenajeadas

Charo Borges. Primera jugadora canaria de baloncesto con la selección española. María del Rosario Borges Velázquez, conocida como Charo Borges, nació en Santa Cruz en 1947. Compaginó sus estudios de Bachillerato y la licenciatura de Bellas Artes en la Universidad de La Laguna con el aprendizaje y la práctica del baloncesto. En 1979 y 1980, una vez retirada de la actividad federada de baloncesto, ganó las oposiciones libres a Agregada y a Catedrática de Dibujo de Bachillerato, respectivamente. Desde que acabó su carrera y durante 41 años, ejerció como profesora en varios centros privados y públicos, jubilándose en 2008, después de haber impartido clase a cerca de 7.000 alumnos. A los 13 años, comenzó a jugar a balonmano, en liga escolar, pero a los 15 se decantó por el baloncesto. Lo hizo en un equipo del Colegio de las Dominicas de Santa Cruz y, cuando acabó los estudios medios, la fichó el Mª Auxiliadora del colegio Hogar Escuela, en la temporada 1966-67, equipo que había sido campeón de la 2ª División nacional en la temporada anterior, bajo la dirección del entrenador Jerónimo Foronda.

Dácil Cabrera. Nadadora paralímpica y campeona de España durante 16 años. Dácil Cabrera Flores nació en Santa Cruz en 1984 y vive en la misma ciudad que la vio nacer. Además de su actividad deportiva, cuenta con una diplomatura en Magisterio de Educación Primaria y formación posgrado en el ámbito educativo. En la actualidad forma a las nuevas generaciones de la natación en la Isla. Con apenas tres años se inició en el mundo acuático por prescripción médica, debido a una hemiplejía izquierda, con el claro objetivo de favorecer su autonomía, y con actitud alegre inició sus primeras brazadas, apoyada desde las gradas siempre incondicionalmente por su familia, su club del alma Midayu, sus amigos y amigas. A pie de piscina, su entrenador, José Luis Guadalupe "Guada", trabajaba con ella para mejorar su estilo dentro del agua y su capacidad para manejarse fuera de ella. Su carrera deportiva empieza a tomar relevancia a partir de su participación en los Juegos Paralímpicos de Atenas 2004, en la que alcanzó la final en 100 metros libres y en 400 libres en la categoría S7, logrando un quinto puesto.

Laura Herrera. Ala-pívot, jugadora de baloncesto y campeona de Europa. Laura Herrera Boxó nació en Santa Cruz el 11 de julio de 1989 de padre gomero, Turi, y madre catalana, Marta. Su padre, catedrático en Ciencias Naturales y ambos licenciados en Farmacia en la Universidad de Barcelona, donde se conocieron. Su hermano Carlos fue el motivo que impulsó a Laura a dar sus primeros pasos en el mundo de la canasta. Los comienzos fueron duros y el pánico se apoderó de ella en muchas circunstancias. Con 13 años consiguió su primer título importante. Se proclamó campeona de España en Oviedo con La Salle San Ildefonso. Sólo un año después recibió la llamada de la selección española, y encadenó la que sería su época más dorada: Dos oros y una plata en campeonatos de España por equipos y otra plata en un campeonato de España compitiendo con la selección canaria. Laura conseguiría su primera medalla europea colgándose un oro en Italia con la Sub 16 en 2004. Sería el primer éxito importante de una de las generaciones que más éxitos ha cosechado en categorías inferiores en el baloncesto.

María José Pérez. Futbolista profesional y única tinerfeña en la selección absoluta. María José Pérez González nació en Santa Cruz el 19 de marzo de 1984 en el seno de una familia donde se vivía el fútbol. Su padre, Cristo, fue jugador del Betis a finales de los 60, y, a los cinco años, ya daba patadas al balón con él y con sus primos. Uno de ellos, menor que ella, Ayoze Pérez, es jugador ahora de la Premier League. El apoyo de su familia siempre ha sido fundamental para convertirse en una futbolista profesional y tiene palabras especiales de cariño para su abuela y su madre, tan fundamentales en su vida como el apoyo paterno y de sus primos.

María se formó en el equipo de su barrio, la AD Añaza, en las categorías mixtas, dirigida por Roque, en las que ya despuntaba marcando más de 55 goles por temporada. Mantuvo sus cifras goleadoras ya en equipos femeninos: primero en el Brisas del Teide, donde se proclamó campeona de copa y del campeonato provincial de 1ª nacional femenina, éxitos que repitió con el EMF Candelaria. Sus más de 60 goles de media no pasaron desapercibidos y debuta en la absoluta con 16 años.

M. Henningsen. Jugadora de baloncesto y primera tinerfeña en jugar un Mundobasket. Myriam Henningsen Pérez nació en Santa Cruz el 3 de julio de 1966. Ha llevado siempre el baloncesto en la sangre y no le costó seguir los pasos de su hermana Verónica, militó en el Tenerife Krystal, ni de sus otras dos hermanas mayores, todas deportistas. Desde pequeña tuvo claro que quería ser deportista profesional y no podía elegir otro deporte que el baloncesto. Fue doble campeona de España en juveniles en 1981 y 1982 con el CEU Náutico bajo la dirección de Paco Apeles, en lo que fueron los dos primeros títulos nacionales conquistados por el baloncesto canario. El primero siendo infantil, lo que no le impidió ser declarada la mejor jugadora del torneo y máxima anotadora, los dos años. Internacional juvenil y júnior con España, con 16 años debutó en Primera División de baloncesto en el Betania de Barcelona. Tras superar una operación en la rodilla derecha que le impidió participar en el Eurobasket junior, en el verano de 1983 fichó por el Alcalá madrileño, donde militó dos temporadas. Estuvo cerca de ir a la selección absoluta que entrenaba María Planas.