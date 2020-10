El Premio Criticón anima a las murgas adultas a participar en un concurso virtual

El Carnaval de Santa Cruz de Tenerife no celebrará concursos en 2021 pero no estará huérfano del ingenio de las letras de las murgas gracias a la iniciativa que promueve el jurado del Premio Criticón, que días atrás ha contactado con todos los colectivos críticos participantes en la última edición para invitarlos a secundar una convocatoria virtual que reivindicará el espíritu reivindicativo del género estrella de la fiesta de la máscara.

La organización del Premio Criticón, bajo la presidencia de su fundador Pablo Afonso, ha invitado a las murgas a sumarse a un formato digital con la elaboración de nuevas letras que se presentarán el próximo febrero que, por primera vez en sesenta años, no contará con actos oficiales para sortear la incidencia del virus Covid-19 y evitar posibles contagios.

El jurado propone elaborar un tema de nueva creación interpretado por cada una de las murgas que deseen secundar la invitación, siempre conforme a lo que permitan las medidas sanitarias. Sirva como ejemplo la experiencia que muchos grupos pusieron en marcha durante el estado de alarma que se decretó el pasado 14 de marzo, cuando hicieron de las redes sociales su escenario para presentar montajes audiovisuales.

La convocatoria del Premio Criticón supondría la implicación de cuantas murgas del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife lo deseen con la aportación de una letra por grupo que sería interpretada por cada colectivo y presentada en formato digital, que se divulgaría en las redes sociales para el disfrute de los aficionados de la modalidad. De esta forma, no habrá actos oficiales, los grupos no desfilarán o actuarán por las calles, pero las murgas sí desbordarán con su ingenio las redes sociales, en una oportunidad histórica para disfrutar desde casa o en el coche escuchando la visión de una edición histórica: la primera vez que la fiesta de la máscara no desfilará por el callejero insular. Ni esto frenará la novelería de los murgueros que celebran la idea y sortearán gracias al soporte digital los imponderables del distanciamiento físico de las medidas sanitarias para evitar la propagación del Covid.