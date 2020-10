La Policía Local detecta un repunte en las infracciones por no usar la mascarilla

La Policía Local de Santa Cruz de Tenerife ha detectado que, en la última semana y respecto a la anterior, casi se han duplicado las infracciones por no usar la mascarilla en la capital tinerfeña. Del total de actas levantadas por este cuerpo policial, el 67 por ciento están motivadas por esta circunstancia. Los agentes han tenido que intervenir hasta en 119 casos en los que esas personas no utilizaban este elemento de protección básico en la actual situación sanitaria.

Otro dato constado por los policías locales capitalinos es la concentración de las infracciones durante los fines de semana, en especial en horario nocturno, así como la proliferación de fiestas en los domicilios particulares, espacios en los que se relajan las medidas de protección contra el contagio de la COVID 19. En este tipo de situaciones son los ciudadanos los que, a través del teléfono 092, solicitan la presencia policial por los ruidos o el volumen elevado de la música, como ejemplo, la noche del viernes 23 de octubre se registraron más de 30 llamadas denunciando este tipo de actos en la Policía Local.

En cuanto al trabajo policial relacionado contra la realización de "botellones" se disolvieron más de una veintena de reuniones en lugares como la trasera del mercado de La Salud, entorno del viario del barranco de Santos, el parque Las Indias o la plaza Duggi, al igual que en algunos miradores de la ciudad.

La concejala de Seguridad Ciudadana, Vial y Movilidad del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Evelyn Alonso, ha recordado que "aunque la mayoría de la ciudadanía cumple con las medidas preventivas, hay personas que con su comportamiento desprecian el derecho a la salud de los demás y eso no lo vamos a permitir, por eso reconozco el esfuerzo que hace la Policía Local e insisto a los agentes sobre la importancia de no cejar en el empeño que están poniendo en su trabajo para hacer cumplir las normas".

Alonso ha señalado que en el día a día, "seguimos constatando que muchos de quienes no cumplen son gente joven, por eso reitero este llamamiento a sus padres y madres, familiares y amigos; y ahora que se acerca la celebración de Halloween, en también apelo a la responsabilidad de todos para no tener sorpresas desagradables por incumplir las limitaciones vigentes con la excusa de esta fiesta que tan popular se ha convertido en los últimos años".

Durante esta semana, pero en espacial en las jornadas del viernes y sábado, tanto las Unidades Operativas como la Unipol de la Policía Local tuvieron que levantar actas y controlar las actividades de numerosos bares en los que no se respetaban las normas mínimas de prevención, horarios de cierre o aforos. Así ocurrió en un local junto al barranco de Tahodio, en Residencial Anaga; en la calle El Clavel o en la calle General Serrano, en todos los casos se tramitaron las actas correspondientes.



Incumplimientos llamativos

Durante la jornada del pasado sábado la Policía Local intervino ante dos graves incumplimientos, en un caso por la organización de un evento no autorizado, y el otro por saltarse flagrantemente las normas de prevención y contención frente a la COVID 19.

Una de estas acciones policiales fue necesaria en un local y su terraza, en el parque Boulevard, donde se congregaban más de 180 personas viendo un partido de futbol retransmitido por televisión. Varios vecinos alertaron de la situación y al llegar los agentes se encontraron que, ante la cantidad de personas allí reunidas, era imposible respetar las distancias interpersonales de seguridad; no existía separación entre las mesas e incluso había gente sentada en el suelo de la terraza. Además, algunos ciudadanos no hacían uso de las mascarillas, no había geles y varias mesas superaban el máximo de una decena de clientes.

Ya en horario nocturno, la Policía Local levantó un acta por la organización de un evento no autorizado a la terraza Isla de Mar, en la que se reunían unas 240 personas al ritmo de la música que ofrecía un disc jockey. Muchos de los clientes estaban bailando sin hacer uso de la mascarilla.

En ambos casos las actas policiales también serán remitidas a las autoridades sanitarias.