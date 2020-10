Santa Cruz impulsa la construcción de 225 viviendas en Cuevas Blancas y María Jiménez por 24,5 millones

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha anunciado la licitación de la redacción de losproyectos para construir 225 nuevas viviendas sociales, en régimen de alquiler, en el municipio. En concreto, se trata de 215 pisos en Santa María del Mar- Cuevas Blancas y de 40 en María Jiménez, que supondrán una inversión de más de 24,5 millones de euros. La previsión del Consistorio, según informaron este lunes el alcalde, el nacionalista José Manuel Bermúdez, y el edil responsable de Viviendas Municipales, Juan José Martínez, también de CC, es que los proyectos estén listos en seis meses y que las obras se inicien a principios de 2022.

Estas nuevas viviendas se sumarán a las 44 que el Ayuntamiento ya está construyendo en El Tablero. Asimismo, Martínez recordó que para cumplir con el ratio establecido en el Plan Canario de Vivienda 2020-2025 que le corresponde a Santa Cruz, de más de 340 nuevos pisos, el Consistorio chicharrero ha cedido suelo al Gobierno canario en Las Monjas para otros 92. Aún faltarían otras 88 viviendas, "paras las que también estamos dispuestos a ceder más terrenos al Ejecutivo". "Tenemos espacio disponible en los distritos Ofra-Costa Sur y Suroeste", agregó el edil. Además, apuntó Martínez, por parte de Visocan también se gestionarán para la capital tinerfeña otros 310 nuevos pisos que probablemente se construirán en el Suroeste.

El alcalde destacó que para el Ayuntamiento de Santa Cruz la construcción de nuevas viviendas es una prioridad, "pues damos respuesta a un doble objetivo, atender las necesidades de aquellos ciudadanos más vulnerables, con el fin de que puedan acceder a una vivienda digna, y contribuir a la reactivación económica, impulsando el sector de la construcción, uno de los más castigados". Con respecto a lo primero, el director ejecutivo de Viviendas Municipales, Juan Beltrán, informó de que en la actualidad la lista de espera por una vivivienda protegida de promoción pública en regímen de alquiler está formada por más de 1.500 personas, "aunque esta cifra puede ser muy mayor, ya que la inscripción en dicha lista caduca y debe renovarse periódicamente".

En relación a las próximas viviendas municipales que construirá el Consistorio en María Jiménez y Cuevas Blancas, el concejal responsable del área señaló que el plazo de convocatoria para el procedimiento de licitación de la redacción de los proyectos se abrirá en breve. Para el primero se destinarán más de 160.000 euros y para el segundo, 700.000. Una vez adjudicada la redacción, los proyectos tendrán que estar listos, como máximo en seis meses, "por lo que la licitación de la ejecución de las obras podría llevarse a cabo en el segundo semestre del próximo año, para así poder empezar la construcción a principios de 2022". La construcción de los pisos de María Jimenez supondrá una inversión de 3,9 millones de euros y a la de las viviendas de Cuevas Blancas se destinarán 20,6 millones.

Para la parcelas de Cuevas Blancas será necesario ejecutar la urbanización y tramitar un instrumento urbanísitco al mismo tiempo que se redacta el proyecto, debido a la anulación del Plan General de Ordenación (PGO). En el caso de la parcela de María Jiménez, esta ya tiene la condición de solar, por lo que se encuentra totalmente urbanizada y los trabajos podrían comenzar de manera inmediata una vez se adjudique la ejeución de los mismos.

El alcalde de Santa Cruz aprovechó para instar al Gobierno central a la modificación de la normativa que "ahora mismo impide a las administraciones locales licitar la redacicón de proyectos y la ejecución de las obras al mismo tiempo, con el objetivo de hacer más fácil la inversión". "Si por mí fuera, y poniendo como ejemplo esta actuación de nuevas viviendas, sacaría a concurso público ya el proyecto y la ejecución de los trabajos, para no tener que esperar hasta 2022 para iniciar la construcción. Pero la normativa estatal lo impide. En la actualidad, los procedimientos para licitar obras se eternizan y creo que en el momento que nos encontramos, ante esta crisis sanitaria y económica por el coronavirus Covid 19, se tendrían que agilizar los trámites en todos los sentidos", manifestó José Manuel Bermúdez.

Estos nuevos inmuebles que se construirán en María Jiménez y Santa María del Mar estarán dirigidos a aquellas personas o unidades familiares demandantes de vivienda que previamente se hayan inscrito en el Registro Público de Demandantes de Vivienda Protegida de Canarias. "Se trata de atender la demanda de aquel sector de la población que, por razón de su singresos, no puede acceder al mercado inmobiliario general", explica Juan José Martínez. La adjudicación de los pisos quedará sujeto a un procedimiento reglado, de conformadiad con la normativa actual.

Por último, el concejal de Viviendas Municipales destacó que el actual equipo de Gobierno, formado por CC, PP y Evelyn Alonso, "ha logrado desbloquear en muy poco tiempo la licitación de estos proyectos de viviendas en María JIménez y Cuevas Blancas, y la demolición de las viejas viviendas de La Candelaria para que sus inquilinos puedan trasladarse lo antes posible a las nuevas". "Asimismo, hemos incrementado las partidas económicas, superando los 20 millones, y el número de edificiois que se beneficiarán de los planes de rehabilitación. Sin embargo, el anterior grupo de Gobierno, formado por el PSOE y Cs, con la socialista Patricia Hernández al frente, no puso en marcha en 13 meses ni una sola iniciativa en materia de vivienda. No puso en marcha ni una sola obra nueva, pues los 44 pisos de El Tablero fueron licitados por el equipo de José Manuel Bermúdez en el anterior mandato. No se tramitó la redacción de ningún proyecto, pues las casas de Santa María del Mar y María Jiménez serán licitadas por nosotros y, además, el procedimiento también se había iniciado con Bermúdez. No se cedió suelo al Gobierno canario. Por lo tanto, no hubo política de vivienda", indicó Martínez.