La capital baraja sustituir el festivo del martes de Carnaval por el 16 de julio

El próximo año, en Santa Cruz de Tenerife, el 16 de julio, día de la Virgen del Carmen, patrona de los marineros, podría ser festivo. El Ayuntamiento baraja sustituir el martes de Carnaval por dicho día, aunque la propuesta tendrá que ser aprobada por el pleno.

El pasado 8 de octubre, el alcalde de la capital, el nacionalista José Manuel Bermúdez, y el edil responsable del área de Fiestas, el también nacionalista Alfonso Cabello, anunciaron la decisión del Consistorio chicharrero de proceder a la suspensión del Carnaval 2021 debido a la actual crisis sanitaria provocada por la pandemia del coronavirus Covid 19. Varios días después, el regidor comunicó que el martes del Carnaval del próximo año ya no sería festivo, pues "no tendría ninguna lógica si no vamos a celebrar nuestra fiesta tal y como la entendemos". Asimismo, indicó que se estaba buscando una fecha alternativa para sustituir dicho día festivo.

Santa Cruz de Tenerife cuenta con dos días festivos al año. Uno de ellos es el martes del Carnaval y el otro es el 3 de mayo, cuando se conmemora el aniversario de la fundación de la ciudad. En un principio, y según indican fuentes municipales, se había propuesto el 25 de julio, día de Santiago Apóstol, también patrón de la ciudad de Santa Cruz de Tenerife, y día en el que se conmemora la victoria del municipio ante el ataque del almirante inglés Horacio Nelson, en 1797.

Sin embargo, manifiestan dichas fuentes, parece que el 25 de julio se ha descartado porque el próximo año dicha fecha coincide con un domingo. Otra de las posibilidades es el 16 de julio, día de la Virgen del Carmen, que coincide con un viernes. En este sentido, el Ayuntamiento planea aprobar dicha propuesta al pleno que se celebrarán a finales de este mes.