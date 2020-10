La capital anula el Carnaval de 2021

Ni en febrero, ni en abril ni en julio. Finalmente, y tal y como lo anunciaron ayer el alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez (CC), y el edil de Fiestas, Alfonso Cabello (CC), la capital se queda sin el Carnaval de 2021, "porque no se dan las circunstancias sanitarias adecuadas para poder llevarlo a cabo". Pero para mantener la "llama viva de nuestra fiesta", aunque esta no se celebre, el Ayuntamiento planea para el mes de febrero una "gala que sirva de homenaje a todos los carnavaleros", la cual podría transmitirse a nivel nacional, y una serie de actividades también en formato audiovisual, como la emisión de documentales, según informó el regidor.

En un principio, y tal y como lo adelantó EL DÍA, el Consistorio barajó la posibilidad de trasladar la celebración del Carnaval chicharrero de febrero, que es cuando tendría que llevarse a cabo, a julio. Después se planteó el mes de abril. A continuación, y tal y como también avanzó este periódico, se acordó la suspensión, en principio, de los concursos y bailes en la calle. Ayer, y tras varias reuniones con los grupos y diseñadores de la fiesta, el alcalde comunicó la decisión definitiva, la de anular el Carnaval del próximo año, sin fechas alternativas. No habrá ni certámenes, ni bailes, ni feria, ni elección de la Reina ni nada. "No habrá Carnaval en el formato al que estamos acostumbrados desde hace 60 años", apuntó José Manuel Bermúdez.

Tanto el alcalde como el concejal de Fiestas señalaron que la decisión no ha sido nada fácil, pues "somos conscientes de lo importante que es el Carnaval para nuestra ciudad, para sus habitantes y para su tejido económico y empresarial, con un impacto calculado de unos 30 millones de euros". Pero tal decisión, contaron, "obedece a varias razones, que son la persistencia de la pandemia del coronavirus Covid 19; el hecho de que haya más incertidumbres que certezas sobre la vuelta real a la normalidad, y la necesidad de preservar la protección de la ciudadanía en una celebración eminentemente callejera y multitudinaria".

Y es que, apuntaron, "nadie entendería que tuviese lugar nuestro Carnaval, fiesta de Interés Turístico Internacional, sin gente en la calle, pues este no está hecho para el distanciamiento social, sino para todo lo contrario, para el acercamiento social". En este sentido, añadieron, "teniendo en cuenta que esta fiesta requiere de una compleja organización previa y que no sabemos cuándo finalizará esta pandemia, debíamos ya despejar las dudas sobre su celebración".

José Manuel Bermúdez admitió que, desde el punto de vista personal, "para mí, tener que tomar la decisión de suspender el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife ha sido un palo muy duro, pues no recuerdo un año en el que no me haya disfrazado, pero tenemos la responsabilidad de garantizar la seguridad de la ciudadanía". Alfonso Cabello, por su parte, se mostraba visiblemente emocionado.

Eso sí, y según lo manifestó el concejal de Fiestas, "aunque Santa Cruz de Tenerife no tenga Carnaval en 2021, esta fiesta y sus grupos serán los artífices de la recuperación económica de la ciudad". Cabello explicó que cuando finalice la pandemia, se llevarán a cabo numerosas actividades de dinamización en la capital y muchas de ellas tendrán como protagonista al Carnaval.

Por ello, el Ayuntamiento mantendrá para el próximo año las contrataciones con los grupos (murgas, comparsas, agrupaciones y rondallas) y, además, en esta ocasión, el Consistorio también colaborará económicamente con los diseñadores. "Una vez superada esta crisis sanitaria, Santa Cruz disfrutará de una explosión de actividades y para un gran número de ellas, la participación de las formaciones del Carnaval será fundamental", agregó el alcalde.

Una de estas acciones, según adelantó el edil responsable del Organismo Autónomo de Fiestas, podría consistir en la celebración de un "gran fin de semana de Carnaval", con un programa que podría incluir actuaciones de grupos e, incluso, bailes en la calle. "No habrá Carnaval tal y como lo entendemos, pero podría haber Carnaval todo el año, con distintas acciones, una vez finalice esta crisis sanitaria", matizó Cabello.

Precisamente, uno de los objetivos que se ha marcado el Ayuntamiento es "estar preparados para, cuando se den las condiciones sanitarias adecuadas, poder utilizar el Carnaval como elemento de dinamización y recuperación económica de la capital, con el fin de mitigar en el menor plazo posible el impacto económico de la crisis que nos ha tocado vivir". Esto significa, insistió el edil nacionalista, en que el "Carnaval será clave en la recuperación económica de Santa Cruz cuando se supere la pandemia".

En este sentido, el alcalde también anunció que ha dado "las instrucciones pertinentes para que aprovechemos la ilusión, el talento y la imaginación de la que han hecho gala históricamente las agrupaciones del Carnaval y su industria adyacente en la recuperación de la ciudad, para generar ideas que nos hagan mantener vivo el espíritu de esta fiesta, por lo que estamos ya trabajando en la determinación de una serie de medidas que nos ayuden a compensar las consecuencias de la suspensión".

Bermúdez destacó la importancia de "mantener vivo el tejido asociativo del Carnaval; no se puede perder porque se suspenda la fiesta este año". "Hay que mantenerlo vivo. Ya llegará el momento en el que volvamos a la calle cuando se supere esta pandemia y, en ese momento, los 90 grupos del Carnaval, y las más de 5.000 personas que los conforman, tienen que estar más vivos que nunca", agregó.

Con respecto al mes de febrero, que es cuando se tendría que celebrar el Carnaval, el regidor chicharrero reiteró que se está trabajando en el diseño de una serie de actividades que, de manera no presencial, "puedan mantener la llama viva de la fiesta".

Estas consistirán fundamentalmente en la celebración de una gala que "sirva de homenaje a la ciudad de Santa Cruz" y en la puesta en marcha de una serie de acciones para "mantener el Carnaval en el ámbito audiovisual, a través de la grabación de documentales, para lo que hacemos un llamamiento para recopilar todo el material posible, con homenajes a los grupos, y así generar ilusión y motivación en los colectivos".

Asimismo, y según comentó el concejal de Fiestas, también se están planteando, desde la iniciativa popular, otras propuestas, como un concurso de fotografías o la posibilidad de que durante uno de los días de la semana en la que se tendría que celebrar el Carnaval, los ciudadanos acudan a sus trabajos o realicen las actividades diarias que normalmente llevan a cabo disfrazados. "Nos parecen ideas muy interesantes, que el Ayuntamiento, sin duda apoyará", añadió Cabello.



Navidad

Por otra parte, y con respecto a la celebración de la Navidad en Santa Cruz, el alcalde recordó que se está trabajando en un programa alternativo, para que la capital pueda seguir disfrutando del espíritu navideño, pero con todas las medidas sanitarias y de seguridad necesarias. "Tendremos iluminación navideña y por supuesto que vendrán los Reyes Magos, aunque de manera diferente a otros años. Lo que no podremos celebrar es la Fiesta de Fin de Año en la plaza de España o la cabalgata de sus Majestades de Oriente", concluyó.