La capital licita la demolición de La Candelaria por 561.000 euros

El Ayuntamiento de Santa Cruz ha sacado a licitación, por un importe de 561.000 euros, la demolición de las viejas viviendas de La Candelaria, "cumpliendo de esta manera con el compromiso que teníamos con los vecinos de sacar adelante este concurso en septiembre". Así lo ha anunciado el edil responsable del área, el nacionalista Juan José Martínez, quien prevé que todo el procedimiento, es decir, la entrega de las 115 nuevas casas sociales a los vecinos de La Candelaria, que se han construido en los antiguos terrenos de la plaza Joaquín Amigó de Lara, y el derribo de los tres antiguos bloques, esté culminado en el primer trimestre de 2021.

El concejal nacionalista asegura que se trata de un proyecto "muy complejo", porque "los vecinos se tendrán que ir mudando poco a poco, sobre todo por las medidas exigidas para evitar contagios por el coronavirus Covid 19". "Una vez que se trasladen los inquilinos de una planta, deberemos proceder al tapiado de la misma, y hasta que no se finalice esta actuación, no se podrá continuar con la siguiente planta. Cuando se realice la mudanza de todo un bloque, se llevará a cabo el derribo. Está claro que no se pueden realizar todas las mudanzas al mismo tiempo", explica Martínez.

El edil comenta que ya se ha llegado a un acuerdo prácticamente con todos los vecinos en relación "a la vivienda que se les ha adjudicado en la nueva construcción". "Solo nos falta hablar con uno de ellos, al cual aún no hemos localizado. Por otro lado, también hemos agilizado ya los trámites que estaban pendiente con Endesa para las conexiones de baja y media tensión de la luz", manifiesta.

Con respecto al futuro uso del solar que quedará libre tras la demolición de los bloques, el cual tendrá una superficie de 2.924 metros cuadrados, Martínez dice que se está tramitando el cambio de uso urbanístico para que pueda ser un espacio libre, con el fin de destinarlo a aparcamiento y parque.

En este proceso de reposición y reurbanización urbana, similar al ejecutado en Cuesta Piedra hace más de una década, se han invertido más de 8 millones de euros. Los vecinos llevan esperando por sus nuevas casas más de 12 años.