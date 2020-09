5,6 millones para acabar 12 años después la vía Ofra-El Chorrillo

El consejo de Gobierno de Canarias aprobó ayer, a petición del consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda, Sebastián Franquis, la inversión de 5.639.055 euros para sacar a licitación en las próximas semanas la obra de finalización de los tramos B y C de la carretera Ofra-El Chorrillo, en Santa Cruz de Tenerife, un proyecto que se empezó a construir en 2008 pero que no se pudo finalizar por problemas administrativos y presupuestarios. Además, la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda está impulsando la redacción del proyecto del tramo A, más complejo al tener que corregir los defectos de la estructura que cruza la TF-5 por encima, para poder licitarlo también en los próximos meses.

El objetivo final, cuando se concluyan los tres tramos, es abrir una conexión directa entre la TF-2 y la TF-5 que está previsto que se convierta en la segunda vía de penetración en la capital tinerfeña desde el sur tras la TF-1, ya que permitirá descongestionar en gran parte la carga de tráfico de esta autovía en su entrada a la ciudad. Los cálculos de los técnicos estiman que esta conexión entre ambas autovías absorba una media diaria de casi 40.000 vehículos ya que atraerá a gran parte de la circulación de la TF-1 que quiera incorporarse a los barrios de la zona noroeste de Santa Cruz.

Con el gasto que se ha autorizado hoy en el consejo denominado Finalización de los tramos B y C de la obra: TF-5. Tramo: Avenida Tres de Mayo Guajara. 2ª fase (Ofra- El Chorrillo), se va a licitar el contrato de obra para concluir los tramos B y C entre los barrios de San Matías y Las Moraditas, que en gran parte ya están en uso como una vía interna entre estos dos barrios, ya que nunca se llegaron a hacer las conexiones con ambas autovías. Los trabajos a contratar ahora consisten en terminar de asfaltar la carretera ya que el asfaltado actual se puso de manera provisional, obras de drenaje y finalizar el puente sobre el barranco del Muerto, que está fuera de uso, y que será la conexión definitiva con la TF-2, y en el ámbito medioambiental se van a desarrollar labores de plantación de especies vegetales autóctonas en los taludes, las medianas, las glorietas y las isletas y dotarlas de sistema riego, así como la restauración del cauce del barranco del Muerto y la eliminación de flora invasora. Todas estas actuaciones se desarrollan para cumplir con las indicaciones ambientales de la Declaración de Impacto Ambiental. El plazo estimado de ejecución para estos trabajos es de 18 meses.

El proyecto para conectar la TF-2 y la TF-5 con una vía junto al barrio de San Matías empezó a tramitarse en 1996, como una obra más dentro de la construcción de la nueva avenida Tres de Mayo. De esta forma, en 1997 se construyeron las pilas del paso elevado sobre la TF-5 que quedó inconcluso entonces y que aún se ven junto a la autovía, muy cerca del Hospital Universitario Nuestra Señora de La Candelaria (HUNSC).

Finalmente, la conexión Ofra-El Chorrillo no se realizó en ese momento, por lo que el Gobierno regional licitó en 2007 un nuevo proyecto específico para esta conexión cuyas obras comenzaron en 2008, con el trazado de la vía y de las glorietas, el asfaltado provisional de parte de la misma y el inicio de la construcción del puente sobre el barranco del Muerto que no se llegó a terminar. Sin embargo, este proyecto sufrió varias modificaciones que requirieron de obras complementarias que lastraron el desarrollo de las obras por problemas administrativos y por falta de presupuesto, motivos que finalmente obligaron a parar los trabajos sin haberlos finalizado del todo.

Tras esto, la Consejería resuelve en 2018 el contrato de 2007 y pone en marcha la tramitación administrativa de dos nuevos contratos separados por tramos: uno para los tramos B y C y otro para el A, más complejo de ejecutar. El primero que se ha tramitado es el contrato para los tramos B y C que son los más adelantados por las obras realizadas en 2007, y serán los primeros que salgan a licitación, antes de que finalice el año, tras autorizarse hoy la inversión. Para el tramo A se ha encargado un informe sobre la idoneidad de las pilas ya construidas junto a la TF-5 para posteriormente sacar a licitación la redacción del proyecto antes de finales de año y poder licitar la obra el próximo año para que coincida su inicio con la finalización de los tramos B y C, y poder culminar la conexión entre la TF-2 y la TF-5.