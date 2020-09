El Consistorio inyecta dinero en Fiestas para poder celebrar la Navidad y Reyes

El pleno que el Ayuntamiento de Santa Cruz celebrará mañana aprobará una modificación de crédito por una partida de 275.000 euros destinada al Organismo Autónomo de Fiestas, "con el fin de poder terminar el año y organizar el programa de Navidad y Reyes, pues el PSOE solo nos dejó 32.000 euros". Así lo ha anunciado el concejal responsable del área, el nacionalista Alfonso Cabello, quien acusa al anterior edil de Fiestas, el socialista Andrés Martín, "de haberse gastado todo el presupuesto del año en el Carnaval de 2020, incluido lo que había para Navidad y para adelantar el dinero a los grupos para el Carnaval de 2021".

Cabello asegura que si no se aprueba esta modificación de crédito en el pleno, "no tendríamos dinero para poder celebrar la Navidad, aunque este año el programa será distinto al habitual". "Y todo por la nefasta gestión llevada a cabo por el Partido Socialista, que se gastó en el Carnaval de 2020 más de 4,3 millones de euros, 325.000 euros más que en la edición anterior, cuando estaba al frente la nacionalista Gladis de León, por lo que podríamos decir que ha sido la fiesta chicharrera más cara de la historia. Se gastó todo el presupuesto del año, incluido el de las Fiestas de Mayo, que no se pudieron llevar a cabo debido a la crisis del coronavirus Covid 19", insiste el actual concejal del área.

Alfonso Cabello denuncia que Andrés Martín tenga, además, "la caradura de pedir mañana en el pleno que aprobemos, a través de una moción, un plan de viabilidad económica para los grupos del Carnaval, no solo adelantándoles ya el dinero para la fiesta de próximo año, sino además incluyendo a los diseñadores". "Si no se lo hubiese gastado todo, al menos podríamos plantearnos este plan. Aún así, este grupo de Gobierno (CC, PP y la edil Evelyn Alonso) se compromete a mantener las ayudas a los grupos aunque el Carnaval del próximo año no tenga concursos. Pero en los próximos días mantendré reuniones con ellos para ver qué cantidades se aportarán, cómo y cuándo, en relación a las contrataciones que se llevarán a cabo para las actuaciones que se puedan realizar, en esta situación de pandemia", apunta.

El edil de Fiestas también quiere destacar que el anterior responsable del área, el socialista Andrés Martín, "no solo se gastó todo el dinero en el Carnaval, sino que dejó facturas sin abonar por un importe de más de un millón de euros".

"Estamos hablando de unas 390 facturas. Por ejemplo, aún no han cobrado los 53 miembros del jurado de los concursos y las galas del Carnaval de 2020; ni los 85 premiados de la fiesta; ni la Reina de la Gala adulta; ni 63 proveedores", ha informado Alfonso Cabello.



Adjudicaciones "a dedo"



Este también critica que el exconcejal socialista de Fiestas "adjudicara a dedo más de 190 contratos menores, por un importe de 2,3 millones de euros, sin consultar presupuesto y sin convocar concurso público". "Esto es un auténtico disparate. Queda totalmente de manifiesto que la que protagonizó el PSOE ha sido una muy mala etapa para el Organismo Autónomo de Fiestas, en la que la improvisación, la desorganización, el oscurantismo y la falta de transparencia han sido los protagonistas", concluye.