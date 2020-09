Vehículos más silenciosos y menos contaminantes para la limpieza de la capital

La capital tinerfeña contará antes de que finalice el año con casi un centenar de nuevos vehículos para el servicio de limpieza y recogida de residuos del municipio, que se caracterizan por ser menos contaminantes y mucho más silenciosos que los actuales.

Así lo aseguraron ayer el alcalde, José Manuel Bermúdez, y el edil de Servicios Públicos, Guillermo Díaz Guerra, durante la presentación de los primeros vehículos eléctricos y de gas que se incorporan a las tareas de limpieza de la capital, y en la que también participó José Luis Salegui, el director general de la zona Sur de Valoriza Medio Ambiente, empresa que se encarga de la gestión del citado servicio. Con esta nueva flota, que ha supuesto una inversión de 12 millones de euros, se dejarán de emitir más de 151 toneladas de dióxido de carbono (CO2) al año, según destacaron.

Hasta el momento, ya se han incorporado a las labores diarias 49 de los 97 vehículos previstos. En concreto, se trata de 17 de gas natural comprimido (GNC) y 32 eléctricos, destinados tanto a la limpieza viaria, como es el caso de las fregadoras, barredoras y baldeadoras, como a la recogida de basura y a la inspección. Una vez completada la renovación de la flota, ocho de cada diez vehículos del citado servicio que se presta en el municipio chicharrero serán menos contaminantes y más silenciosos.

"Esta es una muy buena noticia para la capital, porque se reducirá considerablemente el impacto en el medio ambiente y los niveles de ruido. Además, se mejorará el servicio que se presta a los vecinos pues este será más eficaz y eficiente", destacó el alcalde. Este aprovechó para agradecer la labor que están realizando los trabajadores de limpieza y el esfuerzo de Valoriza por mejorar el servicio en la capital.

Por su parte, el concejal de Servicios Públicos indicó que la renovación de la flota de vehículos de limpieza forma parte de una serie de mejoras que se van a ir introduciendo en los próximos meses "para ofrecer un servicio más adecuado a las demandas actuales de la ciudadanía". Admitió que Santa Cruz de Tenerife "nunca se ha caracterizado, precisamente, por estar a la cabeza de las ciudades más limpias de España", pero, añadió, "esto es algo que queremos cambiar". En este sentido, el edil también hizo un llamamiento a la ciudadanía para que colabore en mantener en buen estado las calles y espacios públicos del municipio.

"La ciudad no se ensucia sola; detrás de toda mancha o papel en el suelo hay una persona que acaba generando un problema de limpieza. No solo es responsabilidad municipal. Si la ciudadanía no arrima el hombro, no vamos a conseguir tener una capital sostenible y limpia", agregó el también primer teniente de alcalde.

En relación a las penalizaciones que ya ha impuesto el Ayuntamiento a Valoriza, la nueva empresa encargada del servicio de limpieza, que sustituye a Urbaser, y tal y como lo adelantó EL DÍA, Guillermo Díaz Guerra explicó que el Consistorio evalúa con criterios objetivos el cumplimiento del contrato por parte de la empresa, con respecto a los elevados criterios y estándares de calidad que esta misma estableció en la propuesta por la que ganó la licitación pública.

El edil comentó que hasta ahora los incumplimientos que se han detectado, y por los que se han establecido unas sanciones de unos 4.000 euros -cantidad que el Ayuntamiento restará del presupuesto que debe abonar a Valoriza por la prestación del servicio de limpieza y recogida de residuos-, tienen que ver con "malas hierbas que no han sido eliminadas, contenedores de basura que no se han vaciado o depósitos cuyas tapas no funcionan, entre otros motivos". Desde Valoriza se ha manifestado que dichos incumplimientos están siendo corregidos.

Por otro lado, tanto el alcalde como el concejal de Servicios Públicos aprovecharon para reconocer que también se están produciendo numerosas quejas vecinales por la nueva ubicación de los contenedores en Santa Cruz. "Estamos estableciendo un nuevo modelos de islas de depósitos para favorecer la separación de residuos desde casa y el reciclaje. Pedimos comprensión a los vecinos, aunque tenemos que decir que estamos atendiendo todas las peticiones e intentando dar soluciones en los casos que sea posible. Todavía nos encontramos en una fase de implantación con respecto a la renovación de todos los contenedores de la capital", señaló el regidor chicharrero.