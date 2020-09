La capital celebra el Día Mundial de las Playas con una limpieza en Antequera

Santa Cruz de Tenerife ha celebrado este sábado el Día Internacional de las Playas 2020 con una acción de sensibilización en Las Teresitas y una limpieza de litoral en Antequera. Esta última acción forma parte de un proyecto europeo que coordina la Universidad de La Laguna (ULL) y que analiza el impacto de microplásticos y contaminantes emergentes en las playas de la Macaronesia.

Ambas acciones han sido coordinadas por el Ayuntamiento; la Fundación Canarias Recicla; la empresa concesionaria del servicio de limpieza, Valoriza MedioAmbiente, y la Fundación Santa Cruz Sostenible, con la presencia del alcalde, José Manuel Bermúdez, y el concejal de Servicios Públicos, Guillermo Díaz Guerra.

La playa de Las Teresitas ha sido escenario de una campaña de concienciación ambiental respecto a cómo realizar una correcta separación de residuos y colaborar para mantener limpios los espacios, vías y áreas públicas del municipio. La campaña tiene como eslogan 'Santa Cruz, Más Limpia Contigo' y pretende concienciar a la población sobre la necesidad de colaborar para hacer de Santa Cruz un lugar más sostenible.

Además, se trabajan dinámicas relacionadas con las basuras marinas, ya que el 80% de las mismas tienen su origen en tierra, por lo que hubo varios paneles con información sobre cómo aprovechar el servicio de recogida gratuita de muebles y enseres, el uso correcto que se debe hacer de los distintos contenedores (azul, amarillo y verde) y los beneficios que supone la recogida selectiva de residuos y su reciclaje, entre otros temas.



Antequera

En la playa en Antequera, más de 30 voluntarios participaron en una acción de limpieza del litoral, donde se dio a conocer los peligros que generan cuando no se depositan los residuos en el contenedor adecuado, poniendo el foco en el gran impacto que producen, por ejemplo, los 'microplásticos'.

Ese trabajo se enmarca dentro del proyecto de investigación que coordina la ULL acerca de esta problemática, IMPLAMAC, que evaluará hasta 2022 el impacto de los microplásticos y contaminantes emergentes en costas de la Macaronesia.

Al respecto, Javier Hernández Borges, investigador principal, explicó que el proyecto comenzó en octubre de 2019 y finalizará en septiembre de 2022, "si bien es posible solicitar un año de prórroga". Informó de que el objetivo principal es "la creación de un observatorio que genere datos cuantitativos y cualitativos del impacto que tienen los microplásticos y los contaminantes emergentes en las costas de los archipiélagos de Canarias, Cabo Verde, Madeira y Azores y contribuir a la mejora del conocimiento público en materia de contaminación por plásticos, incluyendo la sensibilización de la población".

La playa de Antequera se ha incluido entre las que se van a analizar, puesto que reúne los requisitos para el muestreo, y cabe destacar que es de las pocas playas con esas características que se encuentran en esa zona de la isla. Además, se sitúa dentro de un Espacio Natural Protegido, el Parque Rural de Anaga, además de formar parte de la Red Natura 2000 (tanto como Zona de Especial Conservación como Zona de Especial Protección para las Aves) e incluirse dentro de la Red Canaria de Reservas de la Biosfera.

En el caso particular de Antequera, su orientación la protege ante la llegada de grandes cantidades de microplásticos. Los estudios realizados hasta la fecha muestran que las playas de Canarias que más microplásticos reciben son aquellas con una orientación nor-noreste, lo que no es el caso de ésta en particular. Sin embargo, y dado que hasta la fecha no existen datos que avalen esta hipótesis, es necesario conocer el estado de este enclave para también aportarle la mayor protección posible.

Las playas objeto de este proyecto serán escenario de la monitorización de microplásticos y deben cumplir una serie de requisitos como tener arena durante la mayor parte del año, estar expuestas al mar abierto y tener al menos una longitud de 100 m. Lo ideal es que también sean fácilmente accesibles, lo que no siempre sucede. El grupo de investigación AChem (Applied Analytical Chemistry Research Group) de la Universidad de La Laguna, coordinador del proyecto, realiza los muestreos y análisis de las playas de la provincia de Santa Cruz de Tenerife.