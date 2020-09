La capital se quedará sin su Carnaval "de siempre" al eliminar bailes y concursos

Santa Cruz de Tenerife se quedará en 2021 sin Carnaval "tal y como lo entendemos". No tendrá ni bailes por la noche en las calles, ni Carnavales de Día ni feria. Tampoco habrá concursos, aunque sí se prevé que se pueda elegir a su Reina. Sería el único certamen que se llevaría a cabo, eso sí, al aire libre. Y el programa se completaría con algunas exhibiciones de grupos. Así lo indicó ayer el concejal de Fiestas, el nacionalista Alfonso Cabello, quien aclaró que lo que tendrá lugar será una "experiencia de Carnaval", que durará aproximadamente una semana.

Primero fue julio, después abril y hace unos días se habló de "todo el año". Son las fechas que se han barajado desde el Ayuntamiento capitalino para el Carnaval de 2021, una vez que se decidiese descartar el mes de febrero para su tradicional celebración. Ante este baile de fechas y ante la incertidumbre provocada por la pandemia del coronavirus Covid 19, la Comisión de Control celebrada ayer solicitó, a través del PSOE, que el grupo de Gobierno (formado por CC, PP y la edil Evelyn Alonso) informase sobre cuáles son las previsiones en relación a la celebración de la fiesta chicharrera. El concejal nacionalista Alfonso Cabello afirmó que el próximo año, Santa Cruz no podrá disfrutar de sus Carnavales "de siempre, a no ser que cambie mucho la situación y ya tengamos vacuna". "Ojalá yo pueda volver a ver en este mandato nuestro Carnaval tal y como siempre ha sido", agregó.

En relación a las fechas, también aclaró que aún no está del todo decidido si esta "experiencia de Carnaval" se llevará a cabo en abril o en julio, aunque el concejal de Fiestas prevé que finalmente se celebre después de Semana Santa. "Las empresas del sector de los eventos prefieren abril y los grupos del Carnaval, julio. La decisión final la tomaremos entre septiembre y octubre", manifestó.

Lo que está claro, añadió, es que "no será un Carnaval tradicional, pues, en principio, no habrá bailes en la calle, ni de noche ni de día; actuaciones multitudinarias; feria; ni concursos". "Tenemos que pensar que será una fiesta diferente, que durará una semana aproximadamente y en la que no se podrán producir aglomeraciones. Nuestra intención es que la Reina sí pueda elegirse y que en la Gala haya alguna actuación estelar. El resto del programa estará formado por exhibiciones protagonizadas por los grupos", señaló.

El concejal de Fiestas declaró que estas exhibiciones se prolongará durante todo el año para los turistas, dando respuesta así a la petición de Ashotel (Asociación Hotelera y Extrahotelera de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro) de que el Carnaval genere economía durante los 365 días del año. "Crearemos una marca para que esta fiesta se prolongue más allá de una semana. Las cantidades económicas que entregamos a los grupos del Carnaval (murgas, comparsas, agrupaciones y rondallas) se corresponden a las actuaciones que estos llevan a cabo. Como en 2021 no habrá concursos, podemos aprovechar para que se realicen exhibiciones, por ejemplo para los cruceristas cuando lleguen al Puerto, durante todo el año", explicó Cabello.

Por otro lado, y con respecto a las fiestas navideñas, el edil nacionalista recordó, tal y como ya lo adelantó EL DÍA, que no se podrá llevar a cabo la Cabalgata de Reyes tradicional ni el recibimiento de sus Majestades en el Estadio Heliodoro Rodríguez López. "Nuestra intención es que los Reyes Magos lleguen en helicóptero al Puerto de Santa Cruz, pero aún debemos tomar algunas decisiones. Pronto mantendremos una reunión al respecto", concluyó.