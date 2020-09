Santa Cruz de Tenerife decreta la emergencia educativa para garantizar su servicio a los colegios

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de la capital tinerfeña ratificará el martes el decreto de emergencia en materia educativa que facilitará la actuación ante cualquier eventual contratación que sea precisa para acometer los trabajos previos que desde hace más de un mes se consensuaron con los directores de los colegios públicos, y más tarde con los privados, con el objetivo de que la vuelta al cole sea lo más segura posible, a pesar de que aún la Consejería de Educación no haya determinado los protocolos y dilucidará el próximo jueves cómo será el inicio del nuevo curso escolar, que se tenía previsto para el próximo lunes 15 de septiembre.

Después de la constitución del nuevo equipo de gobierno, tras la moción de censura del 13 de julio, el alcalde José Manuel Bermúdez realizó tres contactos estratégicos en las líneas programáticas de su gestión, según definió, uno de ellos fue con los directores de todos los colegios públicos de Santa Cruz para garantizar obras para diversificar entradas y salidas, limpieza en el interior y exterior -esta última a cargo de Valoriza- para proceder a la desinfección de los colegios, hidrogeles y señalética, por más que las competencias en materia de Educación corresponden al Gobierno de Canarias y no a los ayuntamientos.

El alcalde de Santa Cruz, además de reuniones específicas con los directores de los centros públicos para conocer las necesidades y en qué puede intervenir el Ayuntamiento, se puso a disposición también de los colegios concertados para garantizar el mismo tratamiento, en su caso, en las zonas exteriores de los centros.

Para garantizar que todos los recursos municipales estén a disposición de los colegios, la Junta de Gobierno, a propuesta de José Manuel Bermúdez, declarará la emergencia en materia de educación para cualquier contratación que garantice una intervención rápida y eficaz, explicó el regidor municipal. "Todos los directores de los centros tienen tanto mi teléfono, como los contactos de los concejales de Servicios Públicos y de Educación para comunicar cualquier incidencia que precisen ya que, desde el ayuntamiento, tendrán las medios que precisen, incluso aunque no sean competencias nuestras", añadió.

Ya el lunes 24 de agosto comenzó la limpieza en el interior de los colegios y en los próximos días se procederá al reparto de mil dispensadores de espuma desinfectante que se pondrán a disposición en todas las aulas y zonas comunes. En este sentido, se ha apostado por espuma desinfectante ya que el ayuntamiento ha hecho suya la recomendación de no usar gel hidroalcohóligo para evitar posibles salpicaduras o que los niños se lo lleven a los ojos o causen alergias. Cada uno de estos dispensadores lleva cuatro cargas, lo que permite cubrir las necesidades de los centros públicos, como mínimo y haciendo un cálculo de cinco usos diarios por menor, durante cuatro meses; o sea, una vez finalizado el primer trimestre y comience el año 2021.

El alcalde precisó que el lunes pasado la empresa Valoriza comenzó la desinfección en los exteriores de los colegios, que continuará estas semanas con un operativo especial que lo componen cuatro operarios con dos vehículos eléctricos y cuatro atomizadores. "Estas limpiezas se realizarán en diversos horarios en todos los centros del municipio como medida de refuerzo de cara al inicio del curso escolar", precisó el alcalde.

También se ha preparado la colocación de la señalética necesaria en los centros para indicar recorridos seguros, además de preparar vallas para separar espacios y garantizar el distanciamiento social en canchas y patios, siempre en función de las necesidades de centro.

Sí es competencia municipal la colocación de dispensadores de jabón y papel en los servicios de los colegios y las papeleras al lado del dispensador del papel, elementos que se repartirán por todos los centros desde mañana.

Este plan se ha llevado con la coordinación del área de Servicios Públicos, que dirige el popular Guillermo Díaz Guerra, y la responsable de Educación, la nacionalista Claudia Reverón.

El también primer teniente de alcalde, Díaz Guerra, recordó que desde finales del pasado curso se está trabajando en coordinación con los centros en la realización de tareas de limpieza. "No solo estamos inmersos en la desinfección de los colegios, sino también del mobiliario interior y del entorno de los centros, actuando en la vía pública, dando cobertura también a los colegios privados", precisó Díaz Guerra.

El concejal de Servicios Públicos reconoció que la administración municipal ha agotado los contratos administrativos que ya tenía y "vamos a recurrir a contratos de emergencia dado que no podemos seguir esperando por el Gobierno de Canarias y que se ultimen los procedimientos de los colegios, máxime cuando el Ejecutivo autonómico no ha aprobado los procedimientos internos de autoprotección de los centros". Por lo tanto, "no podemos seguir esperando por el Gobierno, tomamos la iniciativa y mantenemos la desinfección y limpieza extraordinaria del interior y en el exterior, tanto de centros públicos y privados, y comenzamos con el suministro de geles y otros útiles de protección a todos los centros públicos", precisa Díaz Guerra.

Junto a la actuación para combatir posibles contagios entre la comunidad educativa, desde Servicios Públicos se han ejecutado pequeñas obras y actuaciones que no eran de mantenimiento, sino que le correspondían a la Consejería de Educación, pero los colegios -"ante la inactividad del Gobierno de Canarias", incide Díaz Guerra- no podía esperar dada la proximidad del inicio del curso escolar, de producirse finalmente.

La concejala de Educación, la nacionalista Claudia Reverón, pone énfasis en la comunicación permanente con todos los centros educativos del municipio, "con los que estamos estudiando la fórmula para desarrollar una campaña que nos permita explicar las medidas higiénico-sanitarias a los más pequeños, en un lenguaje que las haga comprensibles y que, en definitiva, mejore las condiciones de seguridad en los centros escolares de la capital santacrucera".

Reverón ha valorado la "sinergia positiva que se ha generado entre los centros educativos y el Ayuntamiento de Santa Cruz, que permite contribuir a que los centros cuenten con los medios mínimos necesarios".