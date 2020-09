Fiestas aplaza a octubre la inscripción hasta que decida si hay Carnaval

El concejal de Fiestas de la capital tinerfeña, Alfonso Cabello, anunció ayer que la organización del Carnaval chicharrero ha decidido ampliar a la segunda quincena de octubre el plazo de inscripción de los grupos de la fiesta de la máscara, en previsión de que será en esa fecha cuando el Ayuntamiento santacrucero tome una determinación sobre la celebración de la próxima edición de los actos.

El Organismo Autónomo de Fiestas quiere facilitar así a los grupos que, aunque no ensayen aún hasta que las autoridades sanitarias determinen que se dan las garantías, puedan formalizar su voluntad en participar en la convocatoria de la próxima edición, que no sería de un Carnaval bajo el formato que tradicionalmente se relaciona con las carnestolendas propia del mes de febrero, sino con una programación más cercana a actividades propias de Carnaval de Verano. El concejal de Fiestas prefirió mostrarse cauto y esperar a la evolución de la pandemia y las recomendaciones sanitarias antes de tomar cualquier decisión, por lo que reiteró a los grupos que mantengan la cautela, como así han asumido desde que tanto la organización del Carnaval como el área de Patrimonio solicitó que no celebren ensayos para evitar posibles contagios.

Alfonso Cabello realizó este anunció después de la reunión que mantuvo en la sede del Organismo Autónomo de Fiestas, en la calle de La Noria, con el alcalde en funciones de Santa Cruz de La Palma, Tony Acosta, y el concejal de Fiestas, Raico Arrocha. El objetivo de esta cita obedece al objetivo que se ha trazado el concejal chicharrero de intensificar los encuentro de colaboración con los responsables de Fiestas de Canarias más allá del Carnaval 2021, con el resto de coordinar actividades e, incluso, actuaciones.

"La coordinación entre administrativas permitiría abaratar los costes en la contratación de artistas invitados; tal vez Santa Cruz de Tenerife tendría actuaciones que podría mantener con la capital palmera, para lo que podríamos organizar las agendas de ambas celebraciones", apuntó el concejal chicharrero.

Alfonso Cabello se mostró a favor de la colaboración entre los Carnavales de otras Islas apostando por un movimiento turísticos que facilite el conocimiento de estas manifestaciones festivas del Archipiélago, además de formalizar y estrechar lazos de colaboración en el particular de Santa Cruz de La Palma, como quedó de manifiesto en la reunión celebrada ayer.

Más allá del Carnaval, Alfonso Cabello trasladó su disposición a los gestores palmeros por desarrollar línea de colaboración en otras celebraciones festivas que podrían enriquecer la programación que desarrolle el Organismo Autónomo de Fiestas, como el particular de Lo Divino, una de las actividades de Navidad representativas de la Navidad de la capital palmera.

Cabe recordar que la línea de colaboración de Santa Cruz de Tenerife con otros carnavales comenzó días atrás con los actos de la máscara de Puerto de la Cruz, cooperación que se podría materializar este mismo viernes en el Carnaval de Verano portuense.