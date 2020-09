El Covid silencia el Carnaval

Nunca existió un precarnaval como el de este año, con locales mudos, sin pasacalles ni trajín en los altares de la fiesta: el mercado de La Salud -donde sus grupos acordaron de forma colegiada suspender los preparativos- o La Noria, entre otros salones. Las recomendaciones sanitarias se han cumplido y las murgas, comparsas, rondallas y agrupaciones esperan que la organización aclare si hay fiesta. Se trasladaría de febrero a unos días de julio; o a 2022.

"Después de 36 años no empiezo los ensayos. Es imposible no echarlo de menos y más imposible no echar de menos a mis niños. Ellos son los que año tras año me llenan de ilusión". Primi Rodríguez, director de Bambones, definió así en Twitter su sensación: comienza septiembre pero no los ensayos. Diablos Locos divulgó un vídeo para todas las aficiones con un mensaje claro: "Ahora separados para poder estar pronto juntos". Los trónicos podrían retomar sus ensayos en su rehabilitada sede de la calle Candelaria en función de la evolución y el ritmo de la obra que finalizará este mes.

Tradicionalmente, los grupos del Carnaval comenzaban en el último viernes de agosto o el lunes previo a septiembre los preparativos. Pero este año el Covid-19 ha apagado las voces y los preparativos con la recomendación municipal de Patrimonio, que ha solicitado a los grupos que no retomen los ensayos hasta que entre septiembre u octubre se decida la fecha del Carnaval, si lo hay.

Las Palmas había aplazado a este mes la decisión de si ratifica su propuesta de calendario desde el 30 de abril y el 23 de mayo de 2021 que anunció hace pocos meses. La semana pasada el Ayuntamiento de Cádiz se mostró a favor de proponer al Patronato del Carnaval la suspensión de los concursos del Falla, siguiendo la estela que marcó la asociación de coristas. La reunión en Cádiz se iba a celebrar hoy pero, según informó La Voz Digital, se ha aplazado porque los convocados deben hacerse las PCR al detectarse un caso positivo en un trabajador del Falla en la reunión del miércoles pasado.

En Santa Cruz, hay apagón de Carnaval siguiendo los consejos de los concejales de Patrimonio, Dámaso Arteaga, y Fiestas, Alfonso Cabello, que pidieron no ensayar; de hecho, los grupos de La Salud los suspendieron, una decisión seguida en cascada por la mayoría de murgas infantiles y resto de colectivos, hasta que el Carnaval aclare sus planes de futuro. Por ahora, se prevén unos actos festivos en julio, que no sería el equivalente de trasladar el programa de febrero a ese mes. Se baraja hacer galas y exhibiciones en un sucedáneo de Carnaval de diez días. O incluso, dar el salto a 2022, según evolucione la Covid-19.