Bermúdez llama la atención al Gobierno canario, que se reúne con la Fecam y no el G4

El alcalde de la capital tinerfeña, José Manuel Bermúdez, recordó que todavía sigue esperando noticias del nuevo consejero de Sanidad: "Me entero de la evolución y la incidencia de la crisis sanitaria del Covid-19 a través de los medios de comunicación", volvió a lamentarse el regidor municipal, que precisó que "esta pandemia tiene rostro urbano".

Bermúdez mostró su malestar por que el Ejecutivo se reúna con la Federación Canaria de Municipios (Fecam) y, sin embargo, no convoque a los alcaldes de los cuatro municipios del Archipiélago que concentran la mayor población de las Islas, caso de Santa Cruz de Tenerife, La Laguna, Las Palmas de Gran Canaria y Telde, integradas en el llamado G4. "Es preciso coordinar y actuar precisamente en las áreas más urbanas, donde se registra una mayor incidencia", lamentó el alcalde.

"Pido que el Ejecutivo canario o la Consejería, antes de decretar, tenga la normalidad de reunirse con los municipios que concentran mayor población". "No se puede gobernar vía real decreto; eso es echar balones fuera", recriminó el alcalde al Gobierno, para apostar por "la colaboración y la cooperación entre las administraciones públicas, y, en particular, en una situación como esta, en la que se trata de aunar esfuerzos".

También se refirió al reparto de los 9,3 millones de euros desde el Cabildo de Tenerife para políticas activas de empleo, para salir al rescate de la economía y contribuir a paliar las pérdidas que ha provocado la crisis del Covid.

"No se trata de cantidades globales sino de interpretar cuánto dinero invierte el Cabildo por desempleado o cómo resulta discriminado en función del sitio en el que viva", sin que esa reflexión suponga entrar en conflicto con otros municipios. "No quiero que le quiten a otras localidades de la Isla, solo defiendo que los vecinos de la capital que están en situación de desempleo no se vean perjudicados precisamente por vivir en Santa Cruz". Este será uno de los asuntos que trasladará al presidente del Cabildo en la reunión que mantendrá en septiembre, a quien solicitará a la Corporación que presidente Pedro Martín que ejecute el cierre del anillo en la zona del área metropolitana, apuntó durante una visita al campamento de verano de los niños de Ofra.