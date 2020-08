120 kilómetros de solidaridad

Fernando García y Javier Botrán idearon en el confinamiento emprender un proyecto solidario que beneficiará a los colectivos más vulnerables. Nace así Reto Covid-19, la versión solidaria de las carreras que como amantes de la naturaleza los ha llevado hasta el Mont Blanc o Andorra. Durante varias semanas han lanzado un llamamiento en diferentes establecimientos para reunir alimentos que la ONG Sonrisas del Suroeste se encargará de repartir.

La etapa de confinamiento que se decretó desde el 13 de marzo al 23 de junio alimentó la solidaridad y la creatividad de cientos de personas. Durante esos días, era alongarse a las redes sociales y encontrar hasta al vecino del quinto cantando o a los niños de la placita que, a través del perfil de sus padres, exponían sus dibujos para agradecer la entrega de los sanitarios y de cuantos trabajadores esenciales acudían a diario a su puesto para que todo estuviera a punto para la vuelta a la nueva normalidad que se resiste.

Ahí nació Reto Covid-19 que idearon Fernando García y Javier Botrán, deportistas aficionados que comparten su pasión por la naturaleza y las actividades al airea libre que los han llevado a la ultra trail del Mont Blanc, de 120 y 170 kilómetros; Andorra ultra trail, de 170 kilómetros; Ironman, Euráfrica -de 120 kilómetros-, o la modalidad ultras de Transvulcania, Blue Trail o Transgrancanaria, así como la Ultra Pirineu.

En Fernando y Javier, compañeros de trabajo, surgió el reto de qué hacer desde su pasión para ayudar a la sociedad en estos tiempos en los que la Covid-19 se ceba con la población. Surgió así la idea de Reto Covid-19, prevista para el pasado 21 de agosto y que se ha pospuesto al viernes de esta semana si no se repite la ola de calor que desaconsejó su celebración, precisa Fernando García.

Reto Covid-19 tiene previsto salir el próximo viernes 28 desde el faro de Punta de Teno, de donde tienen previsto partir a las 10:00 horas, para llegar entre las 14:00 y las 16:00 horas a la Farola del Mar en la capital tinerfeña. Se trata de una actividad solidaria porque esta iniciativa nació con el objetivo de reunir alimentos, por lo que hace tres semanas se pusieron en contacto con Nelson Concepción, de la ONG Sonrisas del Suroeste, quien les acreditó la razón de ser de esta organización para ayudar a las familias vulnerables tanto de Santa Cruz como de la Isla.

Fernando García y Javier Botrán se han encargado de organizar toda la tramoya de la experiencia, hasta los puntos donde se puede entregar comida y que ellos mismos se encargarán de hacer llegar a la ONG: Trail Shop Canary Islands, NatureSport, Círculo CrossFit, North Trail, Old Peak Mountain Store, Quiromagua Masaje Quim, Peluqueros Centro Rallye, de La Matanza, Sport ¬ Relax, Complejo Deportivo Mayorazgo, Canary Sport y Club de Boxeo Palenzuela. "La aceptación ha sido tal que casi no hemos tenido tiempo para centrarnos en los preparativos del reto, sino que nos hemos dedicado a recoger los más de mil kilos de alimentos que ha entregado la gente de forma solidaria", explica Fernando García, con la satisfacción de que esta experiencia se celebrará también en Gran Canaria, el sábado 29 de agosto, donde se ha organizado un reto de 140 kilómetros, y Fuerteventura, que se ha planificado para el 12 de diciembre, de 180 kilómetros.

Los promotores de los Retos Covid-19 están invitados a participar en ambas experiencias, pero el aplazamiento por las altas temperaturas les ha obligado a cambiar los planes, y se harán presentes con un vídeo en directo.

"Se mantendrán las medidas de seguridad en esta experiencia que, como mucho, no reunirá a más de ocho personas a la vez, que acudirán para prestarnos logística, apoyo y avituallamiento; date cuenta que son más de 24 horas corriendo", afirma Fernando sin asustarse, no en balde junto a su compañero de aventura, Javier, ya han participado en pruebas de más de un centenar de kilómetros en los diez años que llevan compartiendo esta afición. "Todo el tiempo libre que nos queda lo dedicamos a esto", explica este aficionado que comparte su pasión con su esposa y hasta a sus hijos, a los que "seguramente me acompañarán en el reto en algún momento; ahora les encanta el deporte al aire libre, igual cuando sean grandes cambian y prefieren el fútbol", comenta con la satisfacción de saber que correrá 120 kilómetros de solidaridad.