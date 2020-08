"¡Todo fuera, no dejen nada!"

Son las diez de la mañana y centenares de visitantes invaden el barrio de García Escámez. Hoy (por ayer) se ha retrasado un poco más el reparto de comida de todos los viernes porque África Fuentes, de 84 años y presidenta de la asociación de vecinos, pidió que no empezaran hasta que ela llegara. En hora y media se despalillan las casi cuatrocientas cajas preparadas el miércoles. Y cuando se acaban, se reponen para que nadie se quede sin comida.

Desde las ocho de la mañana, la avenida central de García Escámez se puebla de los vecinos de los viernes, fiel al hábito que ha impuesto la presidenta de la asociación de vecinos, África Fuentes, de repartir comida ese día de la semana a todas las personas que acuden en busca de alimentos. Así ha venido ocurriendo desde hace doce años, cuando dejó Cuesta de Piedra y se puso al frente del colectivo que dirigió su esposo. En García Escámez antes se repartía comida una vez cada quince días; cuando la crisis económica se intensificó África redobló los esfuerzos y reparte cada viernes.

De frente a la sede vecinal, bajo los arcos, se colocan a las 250 personas derivadas por los técnicos de Atención Social; a ellos se les reparte la comida de Europa, como los voluntarios definen a la ayuda que reciben desde el Banco de Alimentos. En la parte más próxima a la entrada lateral del antiguo cine de García Escámez, uno de los voluntarios, sentados ante una mesa, va controlando de forma nominal a cada uno de los beneficiarios. Primero, las personas de alto riesgo, mayores y embarazadas; luego, el resto de derivados.

En el otro lado, más próximo a la iglesia de San Fernando Rey, se va armando desde antes de las ocho de la mañana la cola de los sin papeles de la solidaridad. Hay más de trescientos usuarios que, aunque no tienen informe de los servicios municipales, sabes que acuden a García Escámez y África Fuentes no deja que se vayan con las manos libre. Es tanta la gente que se congregó este viernes que los voluntarios hacen tres filas, eso sí, pese a la insistencia y preocupación de Manolo Perea -el hijo mayor de África- de que se mantenga la distancia entre los demandantes de alimentos. Primero pasa Pachi -el árbitro Juan Manuel Vega Valle-, que va entregando un número con el fuera de hora mientras los demandantes de comida de diferentes edades guardan su turno. Cuando gira hacia las escaleras, Pachi no oculta su preocupación y dice las palabras mágicas: "¡Va a venir la Policía!". Tarda más en decirlo, que la gente en aplicar la distancia interpersonal. Para intentar mantener el control, Manolo Perea recomienda formar tres filas en paralelo. Es viernes. 21 de agosto. Algunos de los setenta voluntarios le pidieron permiso a África Fuentes para librar, pero el hambre persiste.

Manolo Perea, de 62 años y chapista de profesión, recuerda que desde el miércoles se han estado preparando las cajas con los alimentos. A la espera de que llegue África, aparece Antonio El Huevo, como le conocen en el barrio; ayer acudió a Jesumán a recoger un cargamento de yogures, con churros de pescado y carne. "Jesumán nos mantiene, a nosotros y a Santa Rita", comenta Manolo Perea con orgullo. Y explica los dos modelos de cajas que preparan los coluntarios: para las familias de dos personas, se les da tres tetrabrick de leche, sardinas, yogures, chacina, verdura... En el caso de las unidades familiares de cinco personas, se duplica la ayuda. "También tenemos comida para los niños, como compotas, cereales, pañales, potaje"... y cuando se acaban todas las cestas, preparamos treinta o cuarenta para las familias rezadas que acuden en busca de alimentos: llegan con bolsas de Mercadona o carritos de la compra vacíos que vuelven llenos.

"Mi madre nos ha inculcado que no importa que se reparta todo, no guarda para la próxima semana. Su máxima: la próxima semana ya veremos, pero esta no se puede quedar alguien sin comer", comenta Manolo. En la cola de la comida, un conocido del hijo de la presidenta de la asociación de vecinos García Escámez que viene de Añaza y jugó con él en el Rambla Cepsa y luego en Los Papitos (Atlético Buenavista).

De pronto, Pachi adelanta a un grupo de mayores, octagenarios por los surcos de su rostro, que los pasa a la zona de derivados para evitar que hagan la cola que "ya llega a Chincanayros, y eso que hoy hay tres filas", precisa Manolo. El peso de la costumbre ha llevado a convivir la cooperativa de la solidaridad de la Asociación de Vecinos García Escámez con el mercado de La Abejera. Las colas parecen líneas discontinuas que solo se interrumpen para respetar el acceso al mercado.

"Mi madre parece a veces milagrosa, porque no sé de dónde saca tanto alimento con la cantidad de gente de viene", dice África.

Del brazo de Ita, llega la activista octogenaria. Su presencia permite montar carpa donde se montan las burras. Así se colocan las cajas con alimentos que van recogiendo las familias.

Pachi va a buscar a Manolo y le pregunta quién dijo que se formaban tres filas. "¡La distancia, Manolo; la distancia!". Manolo ve a uno de los voluntarios -muchos tienen los petos que distribuyó Mírame TV para el acto de la Navidad Solidaria que se celebró en la charca de la playa de España y luego en la plaza del Príncipe- y le dice que ponga orden: "¡La policía!", grita una de ellas. Dicho y... separación social sobre la marcha. "Ellos saben que si no hay seguridad, nos cierran en kioscos", le comenta Manolo a Pachi.

Éste es el saludo de África a quien suscribe estas líneas: "¿Qué te parece? ¿Trajiste algo para los pobres, coño?". La presidenta se adentra por el lateral del viejo cine del brazo de Ita. Está mareada. Reconoce que no pudo pegar ojo porque el jueves uno de los colaboradores y... alguien le dijo que había cogido fruta y se la había llevado para su casa. "Hoy lo arreglo yo porque le digo que no vuelva más", dice África mientras pasa revista a las neveras: unas vacías ya con los yogures en cesta para el reparto, y otras aún con existencia: "Todo fuera, ¡que no quede nada!", grita África.

Unas voluntarias conducen a África al cuarto de la entrada, a la izquierda, donde está un frigorífico, para que vea las calabazas que le dieron por la mañana en el MercaTenerife, y también otras verduras. "Hay que controlar que dé para todos", advierte. Antes de salir, la activista octagenaria pregunta: "¿Y pan no dieron?". "Aquí están, unos cien panes", le muestran en dos sacas de papel. África da su conformidad. La carpa ya está montada. Se puede comenzar el reparto. Carlos reúne a unos treinta voluntarios y marca la pauta para recordar las cajas que son para familias de dos y las que corresponden a familias de cinco.

"¡Que no quede nada aquí!", insiste la presidenta de la asociación. Llega Antonio El Huevo y le muestra las sopas que le mandó Rafael Ferrer. "Sopas de Gallina Blanca", comenta como su fuera oro molido. "No me den raquitismo", insiste la dirigente vecinal.

"Venga, coño, fuerte ahí, a trabajar", le dice África a unos voluntarios según van sacando las cajas. Y hace un aparte: "Que no me entere yo que te llevas nada sin decírmelo; aquí tienes de todo, si te hace falta me lo dices, pero no lo cojas", le reprende a uno. "Aquí viene gente de toda la Isla. El jueves pasado me llamó un hombre de Adeje porque le dijeron que yo repartía comida; me dijeron que le habían amputado un pie. Yo le dije que le mandaba a alguien; pero antes le dije al voluntario que viera si había comida en la casa. Al llegar, me mandaron un foto del hombre, le faltaba los dos pies y no tenía nada de comer; le pedí que le dejaran alimentos al voluntario", precisa África. Una hora y media después, casi 500 cajas han volado. Incluso las 40 extras que han preparado los voluntarios. Llega Pedro y pregunta por África. "¿Usted es la señora pobre que da comida a los pobres?". Hace un aparte entre los voluntarios que comienzan a marcharse. De pronto se hace escuchar. "Eh, niño, -le dice a un voluntario-, ¿dónde está la comida de este hombre?". Y se fue con la bolsa llena.