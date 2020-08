La gala abrirá el Carnaval de verano 2021 que solo tendrá bailes si hay vacuna

El nuevo concejal de Fiestas, el nacionalista Alfonso Cabello, inauguró ayer con los diseñadores del Carnaval las reuniones de cara a conocer la postura de los colectivos que protagonizan los preparativos y los actos de la fiesta de la máscara. El edil comunicó a los creadores de la fantasía que, a título personal, es partidario de celebra el Carnaval en julio, comenzando con la gala de elección de la reina, que sería el acto inaugural de la fiesta de verano.

Según los datos aportados por el concejal, una máxima preside su filosofía para la próxima edición que está amenazada por la incidencia del Covid-19: "No quiero pasar a la historia como el concejal que no celebró el Carnaval de Santa Cruz", si bien reconoció que el alcalde José Manuel Bermúdez no es tan optimista sobre la evolución de la crisis sanitaria.

Alfonso Cabello contempla el próximo Carnaval en julio y con una duración de diez días, comenzando con la elección de la reina adulta, incluye las galas infantil y de los mayores, y las exhibiciones de las murgas, comparsas, rondallas y agrupaciones musicales. En el participar de las murgas, todo está sujeto a que la incidencia del Covid-19 permita con garantías la celebración de los ensayos; sólo en ese caso se podría desarrollar los concursos, aunque sea a dos temas: uno en fase y otro en final.

La decisión sobre la celebración del próximo Carnaval se tomará en septiembre... u octubre, plazo que amplió ayer el concejal, al admitir de la evolución de la crisis sanitaria, lo que hipoteca también los períodos de inscripción de los grupos que por ahora expiran el 4 de septiembre, pero que deja la puerta a ampliarlo.

El concejal también fue categórico a la hora de asegura que será un Carnaval que tendrá soporte televisivo, hasta el punto de asegurar que solo se celebrarán bailes si hay vacuna contra el coronavirus; si no es así, solo serán galas y exhibiciones que se emitirán por televisión en unos espectáculos que se podrán desarrollar en la explanada donde tiene lugar tradicionalmente el concierto de Navidad de la Orquesta Sinfónica de Tenerife.

¿Que hay vacuna? "Se recogen las sillas y después de la gala se celebra el baile", les explicó el concejal de Fiestas a los diseñadores.

M&M, Camacho o De la Barreda

Aunque el edil explicó que el formato televisivo no hace preciso un director de espectáculos como ha sido costumbre hasta la fecha, admitió que ya se ha reunido con Marcos Marrero y María Díaz, Enrique Camacho y Nicolás de la Barreda para conocer su concepto artístico de cara a una edición de la fiesta marcada el Covid-19.

Los diseñadores le plantearon el acuerdo adquirido por la organización anterior, que les garantizaba 6.000 euros a los diseñadores que presentaran reina adulta -con dos años de antigüedad-, o 2.000 euros a quien presente infantil o tercera edad, y el concejal sacó a relucir la maltrecha situación económica. Los diseñadores se vinieron arriba y le recordaron que fue un compromiso del ahora alcalde, durante el confinamiento, cuando les aseguró que sacaría el dinero de otras partidas para garantizar su participación. Cabello se comprometió a incluirlos en el reparto del presupuesto que se destinan a contrataciones de grupos y deslizó un recorte a nivel general que se decidirá en septiembre.