Casanova recuerda que aumentó el dinero para la contratación de grupos

El anterior concejal de Fiestas, el socialista Andrés Martín, salió al paso ayer, a preguntar de EL DÍA, de las declaraciones de su sucesor, Alfonso Cabello, que aseguró dejó un disponible de crédito de 32.000 euros para acabar el año, además de asegura que incrementó un 10% -hasta los 4,2 millones- el presupuesto del Carnaval.

Martín Casanova asegura que "Alfonso Cabello ha demostrado en la Sociedad de Desarrollo y en Fiestas que es un pésimo gestor", para referirse a "los contratos ilegales y a dedo con JFT donde trabajó en el último año siendo incompatible", y recuerda que "en la época que fue gerente de Fiestas con el PP, en 2008 y 2009, generó un déficit de más de tres millones de euros. "Espero que haya aprendido de los errores del pasado y no los cometa otra vez, en el mismo organismo autónomo, porque con esta crisis que estamos viviendo nos jugamos mucho", dice el socialista Martín Casanova.

El concejal de la última edición del Carnaval chicharrero admite que "se aumentó el gasto en la fiesta de la máscara, pero menos de un 10 por ciento. Así que Cabello que miente", y recuerda el socialista que en los actos celebrados el pasado mes de febrero "había mayor capacidad de gasto porque hubo mayor capacidad de ingresos en publicidad y subasta de kioscos". También recuerda el concejal socialista que durante su gestión "se aumentó la contratación de los grupos del Carnaval después de doce años de recortes", para poner en valor que "el gasto en contratación de orquestas y artistas fue más solidario porque se repartió entre diez productoras y no entre las dos productoras amigas" a la organización cuando estuvo en manos de dirigentes nacionalistas.

Andrés Martín pone en entredicho los 32.000 euros que dice Alfonso Cabello que ha encontrado como disponible para gastar cuando llegó a la Concejalía. Y hace esta reflexión el socialista: "Si supuestamente sólo se aumentó un 10% la inversión en Carnaval, ¿dónde están las reservas de crédito para mayo que no se usaron? Vuelve a mentir", para recordar el socialista que él se encontró 100.000 euros para invertir en Fiestas después de que "se realizaran modificaciones presupuestarias". Martín Casanova le recordó a Cabello que "tiene crédito retenido en el pliegos que no se han usado en Fiestas de Mayo ni se usarán este año para poder organizar unas Navidades igual de potentes que organicé yo".

También corrige a Cabello cuando asegura que el caché de Paulina Rubio fueron 76.000 euros -y no 103.000 euros, como dijo Cabello- "y tuvo un retorno en publicidad gratuita de más de seis millones de euros; el caché de Carlos Vives fue 180.000 euros, y no de 364.000. Todavía no sabemos cuánto cobró Juan Luis Guerra y Orishas, ni Marta Sánchez por actuar en la Gala 2019", añade.

Martín Casanova sostiene contrató a los artistas "con productoras que acreditaron la exclusividad con cartas firmadas por los manager de los artistas; veremos si la Justicia determina que la contratación a los cantantes en 2018 y 2019 fue legal". También lamenta que durante quince años en Fiestas sus gestores no se preocuparan por incorporar personal, lo que ocasiona retraso en los pagos de facturas a proveedores.