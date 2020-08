Más de 330 empresas de Santa Cruz cierran sus puertas por la crisis del coronavirus

En Santa Cruz de Tenerife, un total de 339 negocios, entre autónomos y pymes (pequeñas y medianas empresas), han cerrado sus puertas por la crisis del coronavirus Covid 19. Así lo ha confirmado la concejal de Promoción Económica y responsable de la Sociedad de Desarrollo, Evelyn Alonso, quien también denuncia que el municipio ha perdido "tantos" negocios y empleos en solo un año "por culpa de la mala gestión" llevada a cabo por parte del anterior equipo de Gobierno (PSOE-Cs). Para Alonso, el Ayuntamiento no estuvo a la altura de las circunstancias, "pues las ayudas de emergencia que se convocaron no han llegado a tiempo".

Con el objetivo de que este número no siga aumentando, y según sus propias palabras, la también responsable de las áreas de Seguridad, Movilidad y Medio Ambiente ha ordenado que se agilice la tramitación de estas subvenciones directas, "de manera que las empresas puedan recibir el dinero lo antes posible". "Lo que no puede ser es que hayan pasado más de cuatro meses desde que se anunciaron y, a día de hoy, ningún negocio las haya cobrado. Me consta que muchas empresas y autónomos han dejado su actividad por no haber recibido las ayudas. Es muy triste", agrega.

Evelyn Alonso, edil que ha sido expulsada de Ciudadanos por apoyar la moción de censura promovida por CC y el PP contra la socialista Patricia Hernández, recuerda que el anterior equipo de Gobierno, a través de la concejal de Cs, Matilde Zambudio, anunció en marzo, durante el estado de alarma por el coronavirus, la convocatoria urgente de una línea de ayudas dirigida a los autónomos y pymes del municipio para paliar los efectos de la crisis. La convocatoria de estas subvenciones, a la que se destinaron tres millones de euros, fue publicada en mayo.

"Cuando ocupé el área de Promoción Económica me encontré con que de las 3.000 solicitudes que se habían presentado, no se había dado respuesta a ninguna. De momento, solo se han tramitado 180, que son las que se abonarán próximamente. No entendemos que se haya seguido un procedimiento ordinario en la concesión de estas subvenciones cuando la convocatoria era urgente. No se puede tardar tres meses en pagar una ayuda urgente. Todo se ha hecho mal", critica la edil.

Alonso apunta que son muchos los negocios que están esperando por esta subvención, "porque durante varios meses no han tenido ni un solo ingreso". Pero, lamentablemente, añade, para "numerosos casos se ha llegado tarde, pues casi 400 empresas han tenido que cerrar sus puertas". La mayoría pertenecen al sector servicios. "Esto supone la pérdida de un importante número de puestos de trabajo en Santa Cruz. Tenemos que actuar de manera inmediata para que no se sigan cerrando negocios. Y es que, además, también debemos tener en cuenta las empresas que se encuentra en situación de ERTE (expediente de regulación temporal de empleo), que son casi 3.000 en el municipio", manifiesta.

La concejal asegura que desde el área de Promoción Económica y desde los Servicios Jurídicos del Ayuntamiento se están buscando todas las fórmulas posibles para agilizar la tramitación de estas subvenciones, para "arreglar lo que se hizo mal". Recuerda que son dos tipos de ayudas, una de 2.000 y otra de 1.500 euros, ambas dirigidas a cubrir los gastos corrientes como el agua, la luz, materiales, alquileres e impuestos.

La edil también anuncia que si es necesario convocar otro paquete de ayudas, así se hará, y asegura que el Consistorio chicharrero "estará al lado de nuestro tejido empresarial, ayudándolo en todo lo que podamos".