Santa Cruz de Tenerife planea la expropiación del hotel de Añaza para poder derribarlo

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife planea incoar un expediente de expropiación del conocido como mamotreto de Añaza para poder proceder a su demolición lo antes posible. Así lo ha anunciado el concejal responsable de Urbanismo, Carlos Tarife, del PP, quien señala que la capital ya no puede seguir buscando a sus propietarios ni puede seguir esperando a que alguno de ellos aparezca para poder intervenir en este hotel inacabado, el cual lleva abandonado desde hace 45 años. El edil recuerda que este edificio comenzó a construirse en la costa del Suroeste del municipio, por parte de promotores alemanes, en 1973, pero los trabajos se paralizaron dos años más tarde.

Tarife sentencia que, tras muchos años de búsqueda de los responsables de la obra, durante los cuales se han emitido numerosas notificaciones y el Ayuntamiento ha tenido que gastar dinero municipal para ejecutar medidas de seguridad e impedir el paso a esta peligrosa infraestructura, ha llegado el momento de activar la fórmula adecuada para que el hotel desaparezca. "Y esta es la expropiación. Ya le he comunicado al Servicio de Disciplina Urbanística que nos pongamos a trabajar en ello, pues no podemos estar eternamente mirando a las vallas que rodean el edificio. Por incumplimientos urbanísticos y por incumplimientos en el abono de impuestos, y ante la falta de respuesta de sus propietarios, creo que ya podemos proceder a la expropiación", comenta.

Esto implicaría que el Consistorio chicharrero pasaría a ser el propietario de esta construcción y "podríamos ejecutar nosotros mismos, con la colaboración de otras administraciones, su derribo", apunta el responsable de la Gerencia de Urbanismo.

Al Ayuntamiento le preocupa sobre todo la inseguridad existente en todo el entorno y, por ello, ha procedido en numerosas ocasiones a establecer medidas de seguridad y a vallar el hotel para impedir el acceso al mismo. La última actuación supuso una inversión municipal de más de 130.000 euros. Aún así, se han producido varios accidentes en el edificio y también este ha sido utilizado por personas para precipitarse al vacío. Precisamente, ayer, se produjo el último caso, según informaron fuentes del Cuerpo Nacional de Policía.

Los vecinos de la zona han reclamado en numerosas ocasiones al Ayuntamiento de Santa Cruz que esta infraestructura sea demolida porque supone un "auténtico peligro, sobre todo para los niños y jóvenes, que acceden a él como si fuera un juego".

El problema, según comenta el edil de Urbanismo, es que las medidas de seguridad implantadas por el Ayuntamiento son vandalizadas, "por lo que el Consistorio tampoco puede estar cada cierto tiempo arreglando de manera subsidiaria cuestiones que son responsabilidad de los propietarios de este inmueble; gastando un dinero que no podemos ni siquiera recuperar".

Asimismo, añade Carlos Tarife, y además de la seguridad, que es lo más importante, "tampoco podemos acometer un proyecto de mejora de acceso al mar en esta zona, algo que demandan los ciudadanos, si tenemos esta edificación allí". "Está claro que por todos estos motivos, el hotel de Añaza debe desaparecer y debemos encontrar la fórmula adecuada ya, pues no debemos ni queremos seguir esperando No podemos estar eternamente buscando a alquilen que no aparece nunca", dice.

El concejal de Urbanismo apunta que el derribo supondría una inversión de casi un millón de euros y, en relación a la expropiación, explica que aún no se puede hablar de precios "hasta que no montemos el expediente". "De todas formas, creo que será un proceso rápido una vez que se inicie, pues con casi toda probabilidad no aparecerá nadie", agrega. El Ayuntamiento descubrió los nombres de las empresas que iniciaron la construcción, pero nadie ha contestado.