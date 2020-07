Tarife: "Habrá recompensa para los técnicos que saquen más licencias"

Asegura que, tras el año de gobierno del PSOE y Cs en el Ayuntamiento de Santa Cruz, se ha encontrado Urbanismo "igual, como si no nos hubiésemos ido, pues hay pocos avances". El concejal del PP Carlos Tarife regresa a la Gerencia con la intención de convertirla en un organismo ágil, que facilite la inversión y la generación de empleo en la capital. Y si para ello es necesario revisar las ordenanzas y recompensar a los funcionarios más rápidos, pues así será.

¿Cómo se ha encontrado la Gerencia de Urbanismo tras este año de gobierno del PSOE y Cs?

Pues le confieso que me la he encontrado como si no nos hubiésemos ido, porque hay muy pocos avances. Y la parte que más me preocupa es la de planeamiento, pues prácticamente todo sigue igual. Lo único que sí se ha demostrado es que la Gerencia Municipal de Urbanismo estaba preparada para la crisis del coronavirus Covid 19, porque ha sido una de las pocas áreas del Ayuntamiento que ha trabajado al cien por cien, por la apuesta que en su momento hicimos, en 2015, por la administración electrónica.

Diferentes sectores económicos, como Fepeco (Federación Provincial de Entidades de la Construcción de Santa Cruz de Tenerife) se han quejado en diferentes ocasiones de la complejidad burocrática existente en la capital, la cual dificulta la inversión y la generación de empleo. Han denunciado el bloqueo en la concesión de licencias, pues hablan de eternos retrasos.

Con Fepeco, por ejemplo, hemos mantenido numerosas reuniones y si hay una Gerencia de Urbanismo de la que han hablado bien, esa es la de Santa Cruz. Lo que sí es cierto es que la capital está en un momento difícil por la anulación del Plan General de Ordenación (PGO), lo que puede conllevar, una vez que ya se publique y se haga firme dicha anulación, a que el trabajo técnico se retrase. Por ello, y porque también creemos que debemos acortar los plazos en la concesión de licencias y en todos los trámites lo máximo posible para facilitar la inversión, he encargado la revisión de nuestras ordenanzas, tarea que se iniciará en septiembre. Tenemos que ver hasta dónde podemos llegar para ser más ágiles. Aún así, creo que con los procedimientos que ya hemos implantado, como los expedientes electrónicos, la cita previa telefónica y otras cuestiones, no somos de las gerencias más lentas de la Isla, sino todo lo contrario. Además, ahora también queremos poner en marcha la cita previa por videoconferencias.

¿Cita por videoconferencias?

Sí. Aquí tenemos dos tipos de atención al ciudadano y a las empresas, presencial y telefónica. Estamos en disposición de anunciar que también habrá muy pronto atención telemática, por videoconferencias.

¿Pero esto reducirá los plazos en la concesión de licencias y de otros trámites?

Esa es nuestra intención, pero, insisto, todo dependerá de las modificaciones normativas que podamos hacer y, por eso, vamos a revisar las ordenanzas, labor en la que queremos involucrar a los diferentes sectores de la sociedad. De todas formas, también he dado la instrucción de agilizar todos los trámites actuales dentro del marco legal y de revisar los procedimientos, de manera que podamos atender a las personas lo antes posible y resolver sus cuestiones rápidamente. Por ejemplo, y a raíz de la crisis del covid, estamos agilizando la tramitación de licencias relacionadas con la ampliación de terrazas por parte del sector de la restauración y el ocio. Estamos tramitando en la actualidad una treintena de peticiones y esperamos que estén lo antes posible concedidas.

En algunos casos, la tramitación de autorizaciones y licencias en Urbanismo tarda entre seis y nueve meses, o más.

Esos plazos se refieren a licencias para obra mayor, pero es cierto que estos plazos no nos gustan. Lo que está claro es que Santa Cruz tiene que aspirar, y por eso queremos ser lo más ágiles posibles, a estar llena de grúas desde Los Campitos. Tenemos que apostar por la construcción y la rehabilitación, y para ello, es necesario que tengamos una Gerencia ágil, transparente, y en la que el inversor se sienta seguro y bien tratado. También debemos apostar por la reactivación económica en el sector de la restauración y comercial. En este sentido, y con el fin de que todo vaya más rápido en la Gerencia Municipal de Urbanismo, vamos a recuperar también una iniciativa que el anterior grupo de Gobierno metió en un cajón, el de la productividad. Se trata de incentivar a los funcionarios para que sean más ágiles en la resolución de expedientes y presten el mejor servicio a los ciudadanos. Sé que, ante esta situación de crisis económica por el coronavirus Covid 19, este discurso puede resultar contranatural, pero también estamos en un momento en el que, en relación a la atención social y a la reactivación de la economía, no podemos escatimar en gastos. Debemos conseguir que la Gerencia de Urbanismo sea más ágil y más productiva.

Recuerdo que ya en el anterior mandato se habló de esta posibilidad. ¿Pero esto quiere decir que se pagará más dinero a los funcionarios si hacen más rápido su trabajo?

Lo que quiere decir es que voy a intentar negociar con los sindicatos la productividad por objetivos para que la Gerencia de Urbanismo sea más ágil y productiva. Se trata de establecer que los funcionarios alcancen un número razonable de expedientes y si se logran objetivos superiores, pues se les recompensará, y ya se verá de qué manera. El objetivo último es que salgan las licencias lo antes posible y que se tramiten los expedientes de manera rápida. Lo que no puede ser es que la Gerencia de Urbanismo sea un tapón para la generación de economía y empleo en la ciudad.

Santa Cruz ha oído tantas veces ya que se pondrá solución a la complejidad burocrática existente...

Pero ahora es una realidad. Reduciremos los trámites y la burocracia hasta los límites legales. Además, ya en su momento, apostamos por un cambio de modelo y estamos en el camino para conseguirlo, con la sede electrónica. La idea es que el ciudadano pueda pedir una licencia, reunirse con los técnicos, ver como va el expediente y obtener la licencia sin necesidad de acudir a la gerencia. Para eso también vamos a necesitar más personal y estamos en ello. Hay una convocatoria de una lista de reserva de técnicos de la administración general que estará concluida en septiembre. Incorporaremos a unos tres o cuatro técnicos. Con más capital humano se da siempre una mejor respuesta.

Señalaba con anterioridad que Santa Cruz está en un momento difícil por la anulación del Plan General (PGO), aprobado en 2013.

Sí, pero también quiero enviar un mensaje de tranquilidad, pues todas las licencias que hayan sido otorgadas con firmeza antes de que se publique la anulación del Plan General de Ordenación no caerán. Y no nos vamos a quedar sin planeamiento, pues trabajaremos después con el avance de 2005. Por lo tanto, tenemos que venir llorados desde casa. Es cierto que no es una buena noticia que anulen un plan general, pero tenemos que seguir hacia adelante. Eso sí, puedo asegurar que mi idea es que el nuevo PGO de Santa Cruz se tramite de la manera más rápida posible para poder aprobarlo de manera inicial antes 2021.

¿Pero qué ocurrirá con las licencias, expedientes y permisos que se estén tramitando cuando se publique la anulación del Plan General en el BOC y esta se haga efectiva? ¿Y qué ocurrirá con lo que se tramite a partir de ese momento?

Las licencias que se estén tramitando y que no se hayan concedido antes de la publicación de la anulación del plan sí se tendrán que revisar, pues tendrán que adaptarse al avance de 2005. Por ejemplo, una licencia solicitada según el PGO de 2013 para construir un edificio con una altura y usos determinados puede ser que ya no sea compatible con el documento de 2005, por lo que habría que revisar el expediente. Esta es la parte mala de la anulación del PGO, que puede ser un lastre y afectar a la inversión. Me preocupa que el salto de un plan a otro pueda provocar que algunos proyectos queden encima de la mesa, que promotores se puedan ver perjudicados. La parte técnica no es un problema, porque, incluso, en algunos aspectos el documento de 2005 es más claro que el de 2013. Pero puedo asegurar que nos quemaremos las pestañas en la redacción del nuevo PGO, pondremos toda la carne en el asador, para que esté listo lo antes posible. Mientras tanto, y a pesar de la situación de crisis, los promotores se están preocupando por agilizar sus licencias y tenerlas antes de que se anule formalmente el plan. En los pocos días que llevo en la Gerencia, ya he firmado varias licencias de edificación de unas 20 viviendas cada una.

También ha dicho que en el último año tampoco se ha hecho nada en relación al resto de planeamiento del municipio.

Así es. Donde único se ha avanzado un poco es en el Plan de El Toscal, que espero que esté aprobado definitivamente antes de finalizar el año. Pero no se ha hecho nada con el Plan del Parque Marítimo, que regula los usos en la zona, ni con los planes del Antiguo Santa Cruz y Barrio de Los Hoteles. En la misma situación está el de Las Teresitas. Pero a partir de ahora los impulsaremos.