Cabello rectifica a Casanova y designa a Guillermo Martínez en la gerencia de Fiestas

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de la capital tinerfeña formalizó ayer, a propuesta del concejal del Organismo Autónomo de Fiestas y Actividades Recreativas, Alfonso Cabello, la designación de Guillermo Martínez como director gerente de la organización del Carnaval, entre otras actividades que promociona la Corporación.

La designación de Guillermo Martínez cuenta con el informe de la Subunidad Administrativa de la Asesoría Jurídica del Organismo autónomo que contradice la propuesta de idoneidad que había emitido el 9 de julio pasado, antes de la moción de censura, el entonces presidente del ente encargado de Fiestas y Actividades Recreativas, Andrés Martín Casanova. En su propuesta se hizo constar que, "a la vista de los méritos acreditados por los aspirantes y teniendo en cuenta las funciones del puesto a desempeñar en cuanto a preparación, experiencia y cometido se refiere, se estima que la candidata María Mercedes Férez es la más idónea para cubrir el puesto de directora gerente por el procedimiento de libre designación".

Bastó la moción de censura que prosperó el lunes 13 de julio y dos semanas para que ayer, en la segunda junta de gobierno del restablecido equipo de Bermúdez, se cambiara al candidato ideal.

El nuevo presidente del Organismo Autónomo de Fiestas, Alfonso Cabello, defendió ayer ante la Junta que "el candidato idóneo es Guillermo Martínez Sáez al contar con una mayor experiencia específica y viabilidad presupuestaria de los diferentes proyectos, trabajo con grandes equipos así como la coordinación multidisciplinar y dirección de grandes eventos directamente relacionados con el puesto, gestión de empresas y empresas del sector público y conocimientos de idiomas, entendiendo que con ello se garantiza un mejor desarrollo de las funciones propias del puesto objeto de la convocatoria".

De esta forma, se pasaba de Mercedes Férez, directora de Producciones Olé y responsable de proyectos en Tenerife Moda, a Guillermo Martínez, un economista y periodista con casi diez años al frente de la Institución Ferial de Tenerife, en la organización de ferias y congresos, así como otra década en Ideco, empresa especializada en la gestión del deporte, la cultura y el ocio.

EParticipó en los preparativos de las finales del estadio. En los años 2011 y 2012 trabajó desde Ideco y en colaboración con el Organismo Autónomo de Fiestas -el primer año, siendo gerente Pedro Mengíbar- en la organización de la final de murgas en el estadio Heliodoro Rodríguez López. Además de ser desde marzo de 2018 fundador y administrador de una consultoría de marketing, de junio de 2015 a diciembre de 2017 fue adjunto a la Dirección de JFT Comunicación.

"La candidata no reúne los requisitos". El informe elevado por Cabello a la Junta de Gobierno hace constar que la designación del nuevo director gerente de Fiestas es un concurso de libre designación que inició su predecesor en el cargo, el socialista Andrés Martín Casanova, y no pasa por alto que la candidata idónea para el puesto era Mercedes Férez. Sin embargo, en la propuesta de nombramiento defendida ayer se hace constar que "una vez valorados los méritos acreditados por cada candidato, se comprueba que la candidata propuesta no reúne los requisitos exigidos para su nombramiento".

Esa afirmación se basa en que "tanto la experiencia laboral, así como la formación complementaria, no guarda relación con el puesto de dirección a desempeñar. Se acreditan cinco años de experiencia profesional pero no en el desempeño de puestos de responsabilidad en la gestión pública o privada en la materia objeto del puesto directivo a cubrir. No se acredita conocimiento y experiencia en actividades lúdicas municipales. No se acredita experiencia en desarrollo y organización de grande eventos de carácter internacional. Tampoco acredita puestos de dirección relacionados con el puesto a cubrir", concluye.

Por su parte, el anterior concejal de Fiestas anunció que solicitará el expediente de nombramiento de Guillermo Martínez para, entre otras cosas, ver cómo su sucesor en la presidencia del organismo autónomo de Fiestas motivó que la designación del director gerente del organismo autónomo no se realizara el 23 de julio, cuando estaba previsto, dado que él firmó la propuesta de designación el 9 de julio anterior, y cómo se justificó que se ampliara el plazo para el nombramiento, además de advertir que Mercedes Férez se puede reservar las acciones oportunas si quiere reclamar esta decisión de la Junta de Gobierno.

También planteó que junto a los criterios jurídicos se han incorporado criterios políticos que evidencian el comportamiento sectario que antes los que ahora gobiernan les atribuían a los socialistas. "Al final, va a parecer que ha prevalecido la relación empresarial entre el nuevo gerente y el actual presidente del Organismo Autónomo de Fiestas, que trabajaron juntos en JFT Comunicación, después de ser directivo en la Institución Ferial e Ideco en la época de CC al frente del Cabildo". "Solicitaré el expediente para revisar el nombramiento y si todo está correcto, le deseará suerte", afirmó Martín Casanova.

Guillermo Martínez, experto en gestión de eventos. Profesor asociado de Dirección de empresas en la Universidad de La Laguna, el informe de la asesoría jurídica reconoce que Martínez -llamado a ser el nuevo Juan Viñas del siglo XXI en Fiestas- acredita su experiencia profesional en la gestión pública o privada al frente de un cargo directivo similar al que va a cubrir. Cabe recordar que su antecesor, José Ángel Alonso, fue cesado por el equipo de gobierno de Patricia Hernández por su vinculación política a CC. "Habrá que ver si tiene afiliación política también a los nacionalistas", comentó el anterior responsable de Fiestas.