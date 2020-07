Francisco Perera: "Aspiramos a conseguir un Círculo moderno sin olvidar su historia"

Francisco Perera se convirtió en presidente del Círculo de Amistad XII de Enero, de sus dos sedes, ubicadas en Santa Cruz de Tenerife y en Candelaria, hace cuatro años. Según sus propias palabras, continúa con la misma ilusión y ganas de trabajar por esta sociedad. Por ello, opta a la reelección del cargo en las elecciones que tendrán lugar este jueves, a las que se presentan dos candidaturas. "A nosotros nos avala la experiencia y el trabajo bien hecho", destaca.

¿Qué ofrecen Francisco Perera y su equipo al Círculo?

Básicamente, lo que aportamos es la experiencia de un equipo que lleva ya unos cuantos años al frente del Círculo de Amistad XII de Enero. Por ello, insisto, este equipo atesora una gran experiencia en un recorrido que, de la mano del anterior presidente, mi predecesor, Ignacio González López, ha conseguido muchísimos éxitos. Creemos que, con estos conocimientos a nuestras espaldas, estamos ofreciendo la mejor opción para un Círculo moderno, de futuro y que no olvida su historia, su legado histórico.

¿Y qué objetivos concretos incluye su candidatura para los próximos cuatro años?

Por un lado, queremos que el Círculo de Amistad se convierta en una sociedad rigurosamente respetuosa con el medio ambiente. Para ello, tenemos previsto, entre otras actuaciones, la instalación de papeleras de reciclaje; la sustitución de la iluminación; la eliminación del plástico; y la reducción del uso del papel para comunicarnos con nuestros socios. También queremos mejorar nuestra página web, para que los socios puedan realizar sus gestiones sin tener que acudir físicamente a la sociedad. Asimismo, ejecutaremos una actuación que estaba prevista para este mandato que termina, pero que tuvo que suspenderse por la crisis del coronavirus Covid 19, que es la ampliación del gimnasio del Club Deportivo, sumándole más espacio y nueva maquinaria. Nuestro programa incluye también la sustitución de unas 1.000 hamacas del Club; la instalación de un circuito de calistenia al aire libre; y mejoras en las bibliotecas, pues los jóvenes nos están reclamando espacios donde poder reunirse para estudiar en equipo y realizar trabajos. La búsqueda de un uso para la enorme y maravillosa terraza que tenemos en la cuarta planta, en nuestra sede de Santa Cruz, es otra de nuestras propuestas. Se trata de una espacio infrautilizado, pues siempre hemos tenido problemas para organizar algo en él, ya que el ruido molesta un poco a los vecinos que viven en las proximidades. Pero queremos encontrar la fórmula para darle utilidad a esta gran terraza y que los socios puedan disfrutarla.

¿Qué proponen para la terraza?

Tenemos varias ideas, pero, en líneas generales, la intención es crear una especie de zona chill out, en la que los socios puedan tomarse una copa y picar algo, y disfrutar de música agradable. Por otra parte, quiero recordar que a las fiestas que se realizan en los salones hemos añadido algunas nuevas, como la de los 80.

¿Qué balance hace de su gestión como presidente en este mandato que acaba?

El balance es positivo. Los objetivos que nos planteamos hace cuatro años se han cumplido prácticamente en un 95%. Se han producido importantes avances en la modernización del Círculo; se han realizado obras de mejora en la instalación de Barranco Hondo, como en los vestuarios, en la piscina climatizada y en el comedor; y se ha pintado y actuado en la fachada de la sede de Santa Cruz. También quiero destacar, aunque como dato curioso, que hemos activado el control de acceso de los socios en las instalaciones de la capital, pues en Barranco Hondo se venía realizando de manera estricta. Cuando yo era más joven, me pedían el carnet para entrar, pero esto es algo que parece que últimamente ya no se hacía. Este era un asunto que siempre me había planteado y cuando llegué a la presidencia, decidí que se intensificara el control. Para nuestra sorpresa, y por ejemplo, el gimnasio empezó a vaciarse. Donde antes había más de 30 personas al mismo tiempo, que casi no cabían, ahora hay unas 10 o 12. Lo mismo ocurrió en las bibliotecas. Esto significa que había ciudadanos que no eran socios y que entraban todos los días como si nada. Por otro lado, en estos cuatro años, hemos dado un gran impulso a la cultura. Se han celebrado numerosos actos en el Teatro, así como conferencias y presentaciones de libros, eventos abiertos a todo el público. Nuestra sala de exposiciones, muy cotizada por los pintores, prácticamente siempre ha estado ocupada. La apuesta por la cultura también continuará si ganamos.

¿Se encuentra el Círculo de Amistad en un buen momento de estabilidad económica?

En este mandato me vi obligado a subir un poco la cuota a los socios, pero aún así tenemos la más baja de las sociedades que existen en Canarias, pero ofreciendo numerosas actividades culturales y deportivas. Hay que tener en cuenta que también tenemos una plantilla fija formada por más de 90 trabajadores. Las cuentas están saneadas.

¿Está el Círculo abierto a acoger nuevos socios?

En la actualidad, el Círculo está formado por unos 9.000 socios, entre propietarios y de número. Se puede seguir accediendo comprando una acción.

¿Cuánto cuestan las acciones hoy en día?

Depende del vendedor, pero están en torno a los 4.000 euros.

¿Se puede acceder con pantalones cortos al Círculo?

Recuerdo lo que ocurrió en el Casino, porque yo soy socio. No se permitió acceder a un ciudadano con bermudas (un policía nacional fuera de servicio). Allí tienen unas normas más estrictas. Las nuestras son más laxas. Sí se puede entrar con pantalón corto, pero tampoco podemos relajarnos demasiado, porque si abres la mano, puede ser que la gente venga en bañador.

¿Cómo se ha enfrentado el Círculo al coronavirus?

Fuimos la primera sociedad que cerró cuando se planteó el estado de alarma. El trabajo ha sido frenético, pues teníamos que prepararnos para la nueva normalidad.

Antes habló de las fiestas del Círculo. Ahora pocas podrán llevarse a cabo.

No creo que podamos volver a celebrarlas hasta que pase un buen tiempo. El Ayuntamiento planea retrasar el Carnaval a julio y muy optimistas me parecen. De todas formas, nosotros estamos intentando mantener lo que podemos.

¿Qué mensaje envía a los socios para que los apoyen?

Nuestro mejor valor es nuestra experiencia. Nos avala el trabajo bien hecho y la ilusión de seguir trabajando por el Círculo.

Hay una segunda candidatura. ¿Cree que tiene competencia?

Como deportista que he sido, para mí nunca hay un enemigo pequeño. Mi respeto es absoluto.