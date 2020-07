El Ayuntamiento retoma el plan para desmantelar la Refinería

El alcalde de Santa Cruz, el nacionalista José Manuel Bermúdez, anuncia que, tras "un año perdido, en el que no se ha hecho nada", el Ayuntamiento ha retomado el proyecto de desmantelamiento de la Refinería de Cepsa en la capital, denominado Santa Cruz Verde 2030, con el que el municipio ganará un nuevo espacio de 573.000 metros cuadrados para uso ciudadano. El regidor chicharrero indica que ya está manteniendo contactos con Cepsa para que "podamos seguir avanzando en esta iniciativa tan importante para la ciudad".

José Manuel Bermúdez reprocha al anterior grupo de Gobierno (formado por el Partido Socialista y por la edil de Cs, Matilde Zambudio, y que estaba apoyado por Unidas Podemos desde la oposición) que durante el año que estuvo al frente del Consistorio capitalino "no hiciese nada con respecto a este proyecto, por lo que hemos perdido todo este tiempo". Por ello, destaca, una de las primeras acciones realizada por el nuevo equipo de Gobierno (formado por CC, PP y la concejal expulsada de Cs, Evelyn Alonso, tras prosperar la moción de censura contra la socialista Patricia Hernández) ha consistido en recuperar el contacto y el trabajo con la compañía Cepsa para el desmantelamiento de la Refinería de Santa Cruz.

"Me consta que Cepsa sigue teniendo el mismo interés en profundizar en este proyecto y por ello es necesario que le demos el impulso correspondiente de manera inmediata. Nosotros le dejamos al anterior grupo de Gobierno un acuerdo firmado entre la compañía y el Ayuntamiento, pero nada se ha hecho al respecto. Y este no es un asunto de dinero, es decir, no era necesario destinar ahora ninguna partida económica; sino que es un asunto de trabajo", comenta el regidor.

Este admite que "es cierto que ni siquiera veremos nada de la nueva ciudad en este mandato, pero para que esta se convierta en una realidad dentro de 10 ó 12 años, tenemos que comenzar a trabajar desde ahora, en la descontaminación de los terrenos, en el desmantelamiento y en la ordenación urbanística". "Es necesario trabajar intensamente junto a Cepsa, para que donde hoy hay tanques, chimeneas e industria, podamos ver dentro de unos 15 años una ciudad. Y para eso, insisto, se tiene que empezar ya y, lamentablemente, se ha perdido un año", manifiesta el alcalde de Santa Cruz.

Por su parte, el concejal responsable de la Gerencia Municipal de Urbanismo, Carlos Tarife, del PP, anuncia que se mantendrán, lo antes posible, diferentes reuniones con Cepsa para que el equipo redactor del nuevo Plan General de Ordenación (PGO) de la capital incluya el desarrollo urbanístico de esta nueva ciudad en el citado documento, "en el que participará también la ciudadanía y, entre todos, diseñaremos la nueva capital del Atlántico".

"La verdad es que me sorprende la poca importancia que la exalcaldesa y su equipo de Gobierno le dieron al desmantelamiento de la Refinería", concluyó.