Cabello descarta celebrar el Carnaval en febrero y plantea trasladarlo a julio

Alfonso Cabello puede presumir de haber sido gerente de Fiestas antes que concejal; una responsabilidad que afrontó entre 2008 y 2009 durante la época que el PP de Ángel Llanos organizó el Carnaval chicharrero. Once años después asume la dirección política del organismo autónomo y cierra el paréntesis de trece meses en los que la gestión de la fiesta de la máscara estuvo en manos del socialista Andrés Martín Casanova.

Con apenas diez días en el cargo, Cabello lanza un mensaje categórico: "Santa Cruz celebrará el Carnaval 2021 y tendrá gala y concursos". Bajo esta máxima ya ha preparado tres propuestas de calendario que en cualquier caso se supedita al segundo trimestre de 2021: la primera opción, convocar la próxima edición después de Semana Santa, en abril; la segunda alternativa, en mayo -"aunque no me gustaría un disfraz de mago, advierte para desligar la coincidencia de las dos fiestas"-, y la tercera, en julio. Se descarta organizar el Carnaval en junio para que no coincida con la época de los exámenes de los estudiantes.

A título personal, Cabello admite que su opción favorita es que la próxima edición se desarrolle en julio, y esa será precisamente la alternativa que defenderá en septiembre, cuando realizará una ronda de consultas tanto con los grupos como con los agentes implicados en la fiesta dada su repercusión económica. "La decisión de cuándo se celebrará trasciende a los colectivos, al concejal de Fiestas y me atrevería a decir que hasta el ayuntamiento por lo que supone el Carnaval para Tenerife".

Descartado el Carnaval en febrero. El nuevo edil asegura que "como organización, no es factible celebrar el 15 de enero el Carnaval con plenas garantías sanitarias" dadas las medidas de seguridad por el Covid-19 que están en vigor: distanciamiento social y el uso de la mascarilla. Por este motivo, solicita prudencia a los grupos, a los que les pide que no inicien los ensayos hasta que en septiembre se determine el programa definitivo y se compromete estos días a revisar el protocolo de seguridad con el área de Patrimonio sobre el uso de los locales municipales.

"No se trata de no respetar los acuerdos adoptados entre los grupos y el anterior responsable de la organización; pero es cierto que aquellas decisiones se adoptaron cuando había otra información", añade Alfonso Cabello. "En septiembre fijaremos el calendario y se adoptarán las decisiones definitivas a falta de perfilar, cuando se aproximen las fechas, detalles como los aforos que se permiten". "El Carnaval 2021 será una isla dentro del concepto que tenemos de la fiesta celebrada en ediciones anteriores", explica el concejal.

Ampliación de plazos. Entre las medidas ya adoptadas, Alfonso Cabello confirma que la organización ha decidido ampliar hasta principios de septiembre los plazos para presentar propuestas para el cartel anunciador, que expiraba hoy, así como la inscripción de los grupos, que debía concluir el próximo 31 de julio.

La decisión de ampliar los plazos pretende "quitar presión a los grupos a la espera de concretar el calendario definitivo para que la fiesta se celebre con todas las garantías, incide Cabello. "A la gente no le gusta hacer el ridículo", explica el concejal, para precisar que la decisión se adoptará con el tiempo suficiente para que los grupos puedan preparar su repertorios y fantasías, y hasta se atreve a hacer un cálculo: "sabemos que cada murga tarda una media de un mes para preparar un tema; la fecha del próximo Carnaval se fijará con un margen de cinco o seis meses de antelación de su celebración. De nuevo insiste en que "la próxima edición será totalmente al formato que estamos acostumbradas a vivir, tanto en programa como al diseño de los actos".

Regreso a la calle. Cabello admite que se han centrado los esfuerzos en el Carnaval de los concurso y no se ha tenido en cuenta la calle. Esa es otra de las claves que desliza el concejal de Fiestas: sacar el escenario principal del Recinto Ferial, donde se celebran galas y concursos, e instalarlo en la zona de la plaza de España "porque generaría más movimiento económico". Alfonso Cabello desvela una de las premisas que marcará su gestión en Fiestas, tal vez por su experiencia en el mandato anterior al frente de la Sociedad de Desarrollo: "priorizar la rentabilidad de dinero público".

Más allá de no entender por qué el anterior concejal de Fiestas presentó el escenario del Carnaval dos días antes de la moción de censura y a la medida de un aforo de 7.000 personas, Alfonso Cabello asegura que va a respetar la esencia del escenario de Javier Torres Franquis que recrea los Carnavales del Mundo, pero advierte que habrá que adaptarlo al emplazamiento final si se instala en el entorno de la plaza de España, o a las medidas de seguridad.

El regreso de Enrique Camacho. Cuando se le reitera la pregunta sobre si mantendrá el decorado de Javier Torres Franquis, defiende que "no voy a desperdiciar el dinero público; es un excelente profesional". La misma consideración tiene de Marcos Marrero y María Díaz, directores artísticos de la última edición a los que reconoce como una firma de prestigio internacional y referente de la moda de Tenerife y Canarias, y pone en valor la calidad demostrada por su antecesor, Enrique Camacho, al frente de las galas, por lo que admite que tomará en consideración su asesoramiento, sin confirmar, ni negar, el regreso a la dirección artística el próximo año.

"Igual tendríamos que apostar por un Carnaval más televisivo, porque con el actual protocolo del Covid-19 solo se permiten 1.200 personas en un aforo cerrado y se permite duplicar la capacidad si se desarrolla al aire libre", añade. "Primero vamos a definir dónde se celebra, y ya veremos la capacidad de las gradas que se instalan".

Para Cabello, el concepto de Carnaval en la calle pasa por dar mayor realce a las actuaciones de los grupos. "Pienso en galas y concursos en el exterior a sabiendas incluso de la decisión de las comparsas (que prefieren un festival sin premios)". La situación económica y administrativa del Organismo Autónomo de Fiestas también preocupa al concejal, que admite el retraso en pagos de la pasada edición. "La organización cuenta con un excelente equipo humano que debe ser protagonista por los temas que organiza y no por las disputas políticas", dice en descargo de la labor del personal, que en cuatro o cinco meses concentra la tramitación del 87 por ciento de los expedientes que pasan todo el año por la Concejalía.

Cuando se le plantea si la crisis del Covid-19 supondrá una merma en el nuevo presupuesto de Fiestas, asegura que "nadie entendería que el Carnaval 2021 no fuera más ajustado", reto que está dispuesto a asumir en una edición diferente en la que recortar la contratación a los grupos sería la última medida que contemplaría, aunque dependerá de las directrices de las cuentas municipales.