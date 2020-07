Servicios Públicos prevé pagar las ayudas a los taxistas esta semana

"Cada año, cuando comienzan el verano, Puertos manda las palas, quita las piedras grandes y acondiciona la zona para el baño". Eduardo y Federico, dos vecinos del centro de Santa Cruz, ya conocen el protocolo que les delata como usuarios habituales de este enclave del frente de la capital tinerfeña.

El ingreso de las ayudas concedidas a los taxistas de la capital tinerfeña por el Covid-19 se ha convertido en una pasión propia de Semana Santa en pleno verano. El representante del colectivo Elite Taxis, Miguel Ojeda, muestra su indignación porque responsabiliza a los técnicos del área de Servicios Públicos de "engañar al sector". Asegura que, en la última semana de gestión del anterior equipo de gobierno, los responsables de la tramitación de las ayudas de 600 euros a los taxistas de Santa Cruz se comprometieron concluir el abono de estas prestaciones municipales el miércoles o jueves de la semana pasada.

Sin embargo, el compromiso no se cumplió, según lamenta Miguel Ojeda. "Ellos cobran a final de mes y ellos son trabajadores públicos por lo que trabajan para el pueblo y nosotros somos partes del pueblo. Compañeros pidiendo comida en ONG y ellos prorrogando plazos que no se cumplen". "En nombre de los que no han cobrado, si están de acuerdo, iniciaremos los trámites para una manifestación en contra de los funcionarios que están incumpliendo su palabra", anuncia Ojeda, que prevé formalizar la convocatoria hoy con la intención de celebrarla el viernes 31 de julio.

"Los funcionarios han engañado a José Ángel Martín y ahora pretenden engañar a Guillermo Díaz Guerra y en medio los taxistas...", añade Ojeda. El representante de Elite Taxis asegura que de los 732 titulares de licencias que existen en Santa Cruz, 701 se acogieron a la ayuda que ofertó el ayuntamiento, con un primer pago de 600 euros. En la actualidad, "falta por cobrar la aportación unos 300 compañeros que esperan desde hace tres meses".

El concejal de Servicios Públicos, Guillermo Díaz Guerra, explicó que "el retraso se debe a la gestión de los pagos; la fecha inicial era el pasado viernes pero ha sido imposible; los funcionarios han hecho lo que han podido", y precisó que el abono "se ha retrasado dos días hábiles por el apagón y por saturación en Tesorería", y confía en que quede resuelto esta semana. "El Covid-19 ha saturado la administración", dijo.

Servicios Públicos abrió ayer la segunda convocatoria de subvenciones a los taxistas, que podrán tramitarla hasta el 3 de agosto.