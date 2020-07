El próximo presupuesto solo aumentará en Servicios Sociales y Educación

El alcalde de la capital tinerfeña, José Manuel Bermúdez, anunció ayer tras la reunión que mantuvo con los directores y representante de los colegios públicos de Santa Cruz que los presupuestos municipales del próximo ejercicio solo se incrementarán en Servicios Sociales y Educación, si bien no cuantificó las partidas que se detraerán de otras áreas de gestión para garantizar la calidad de vida de los vecinos. "Estamos trabajando en las primeras líneas de la previsión económica para el próximo año y está claro que concejalías como Fiestas no solo no aumentarán sino que disminuirán para apoyar la atención a los residentes desde Servicios Sociales y Educación", adelantó Bermúdez.

El regidor municipal se reunió ayer en la Sala García Sanabria del ayuntamiento con 28 de los 36 responsables de los centros públicos de la capital. La palabra más repetida tanto por los directores de los colegios como por el propio alcalde fue "incertidumbre". "Estamos a la espera de que la Consejería de Educación establezca el protocolo con las medidas Covid-19 que determinen como se va a poner en marcha el nuevo curso", explicó el alcalde. "Desde la Corporación municipal hemos querido dar respuesta inmediata, dentro de nuestras competencias, a las preocupaciones de los colegios; con muchos directores mantuvimos dos reuniones durante el confinamiento y ya conocíamos sus preocupaciones", explicó.

El regidor municipal se hizo eco de la preocupación de los directores de los centros, "que están muy preocupados por la falta de información desde la Consejería que establece cómo será en nuevo curso. Nosotros hemos reiterado nuestra disposición a colaborar con los directores y a trabajar desde nuestras competencias".

En lo que respecta al ayuntamiento, Bermúdez recordó que el año 2019 se sacaron adelante los proyectos para el techado de cinco colegios, obras que están a punto de entregarse antes de septiembre, y se mantiene el compromiso de acometer estos trabajos en otros centros.

En paralelo, el Ayuntamiento también tiene previsto ofertar un catálogo de actividades extra escolares que están supeditadas al protocolo Covid-19. De nuevo, la incertidumbre condicionará esa oferta municipal que estará limitada por el número de alumnos que permita la Consejería de Educación o incluso falta por delimitar el tipo de actividades que podrá ofertar la Concejalía de Educación. "Quizás la prioridad será luchar para erradicar la brecha digital", dijo Bermúdez, que recordó que se dieron tres o cuatro tablets a algunos colegios pero sin tarjeta ni soporte telemático para que los niños que no tuvieran wifi en su casa pudieran seguir las clases.

"Para el Ayuntamiento de Santa Cruz es una prioridad los Servicios Sociales y la Educación; el primer contacto que hemos mantenido en esta nueva etapa ha sido con el tercer sector y el segundo, con colegios", recordó Bermúdez.