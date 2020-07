Bermúdez: "Entendemos que para afrontar y superar la actual crisis, nuestro gobierno es mejor"

José Manuel Bermúdez ha vuelto. Y lo ha hecho porque "entendemos que para afrontar la crisis actual, nuestro gobierno es mejor". El alcalde de Santa Cruz centrará su gestión en atender a los más necesitados y en reactivar la economía. La capital se convierte así en el primer eslabón de la posible reconquista de CC.

¿Cómo se encuentra? Este ha sido un año difícil para usted.

Yo gané las elecciones en Santa Cruz en mayo de 2019 pero perdí la votación en la cesión constitutiva del Ayuntamiento, consiguiendo la Alcaldía la socialista Patricia Hernández. Yo encajé ese resultado con tranquilidad, serenidad y elegancia, y me dediqué a seguir en la capital, intentando ser un concejal cercano a la gente, haciendo una oposición que creo que ha sido bastante constructiva. He intentando ser leal con el grupo de gobierno, lo cual no quiere decir que no haya sido crítico. Y hasta aquí he llegado de esa manera, con tranquilidad. Creo que ha sido un año, muy al contrario de lo que mucha gente piensa, de aprendizaje personal y también de contacto con la gente. No me he metido en una cueva, sino todo lo contrario, no me he apartado de la calle, manteniendo numerosas reuniones, a través de videoconferencias debido al confinamiento, con numerosos colectivos.

Ganó las elecciones y le quitaron la Alcaldía sin esperárselo. Pasó a la oposición, en la que nunca había estado. El anterior grupo de Gobierno se dedicó a sacar a la luz expedientes, según ellos, turbios. Encabezó una moción de censura contra la alcaldesa socialista en un momento que, para algunos, no ha sido el adecuado. Y esta ha prosperado con el apoyo de una edil no adscrita. ¿Qué ha sido lo más duro de todo este proceso?

Lo más duro ha sido la indefensión y la impotencia de ver como el anterior equipo de Gobierno, en vez de preocuparse de trabajar por Santa Cruz, se preocupaba de construir un relato que, por un lado, pusiera en tela de juicio nuestra honestidad y que, por otro lado, pusiera en tela de juicio nuestra gestión. Esto ha sido muy duro. En muchas ocasiones no he podido expresarme porque no he encontrado los medios para hacerlo. Y en otras ocasiones simplemente no he podido porque la potencia del fuego con la que nos han atacado ha sido muy fuerte. Pero siempre he pensado que el tiempo y la razón ponen las cosas en su sitio.

¿Pensó precisamente eso cuando le quitaron la Alcaldía?

No. Cuando me quitaron la Alcaldía, creo que fue un resultado legítimo, en el sentido de que hubo una votación y Patricia Hernández consiguió 14 concejales. Fue democrático. Otra cosa es la forma en la que se hizo. En la forma, simplemente fui engañado. A mí me dijeron que los dos ediles de Ciudadanos, Matilde Zambudio y Juan Ramón Lazcano, se iban a votar a sí mismos, y yo acudí a la sesión constitutiva del Ayuntamiento pensando que eso iba a ser así. Pero tenía mis reservas y, de hecho, yo llevé dos discursos al pleno.

¿En algún momento se le pasó por la cabeza que iba a poder recuperar Santa Cruz?

Francamente no. Pensaba que el Gobierno municipal, formado por el PSOE y Cs, con el apoyo de Unidas Podemos, haciendo oposición a la oposición, iba a durar estos cuatro años, pues tenían los 14 ediles necesarios, es decir, la mayoría del pleno. Pero al final, el poder hace que se unan muchos intereses. Nadie podía pensar lo que estaba ocurriendo dentro del grupo de Gobierno.

¿Y qué estaba ocurriendo?

Lo que estaba ocurriendo es lo que ha dicho el señor Juan Ramón Lazcano -exedil de Urbanismo, de Cs, que abandonó el Ayuntamiento- en la entrevista concedida al periódico EL DÍA, que era un grupo de Gobierno que miraba más por los intereses partidistas que por los de la ciudad.

Lazcano ha sido muy contundente, denunciando presiones por parte de Matilde Zambudio y de Carlos Garcinuño en Urbanismo, y desvelando pretensiones que ha calificado de ilícitas. También ha dicho que se sintió engañado como un tonto por su excompañera cuando votaron a favor de la alcaldesa socialista.

Lo que yo creo es que mucho tuvieron que hacerle para que terminara harto, renunciara a su acta de concejal y se marchara del Ayuntamiento. Lo normal en estos casos es que un concejal haga valer su acta dentro del grupo de Gobierno, pero él se fue. Lo que hizo le honra. No estaba de acuerdo con lo que ocurría y decidió marcharse. Yo creo que esta es una manera muy elegante de protestar. La moción de censura la comienza Lazcano con su renuncia, con una manera muy elegante de censurar a la alcaldesa y a su equipo de Gobierno.

El anterior grupo de Gobierno empezó a denunciar una serie de expedientes tramitados en el anterior mandato, algunos de los cuales han acabado en la Fiscalía. Comenzó una lucha encarnizada. ¿Se ha sentido alguna vez superado por esta situación?

No, porque he analizado todos los expedientes, los de la Sociedad de Desarrollo, los del Carnaval y los de Emmasa -Empresa Mixta de Aguas-, y creo francamente que no existen ilícitos penales en los mismos. Pero ya lo veremos, porque, como lo han anunciado, algunos los han llevado a Fiscalía. Lo veremos con el tiempo. Yo tengo la confianza de que la Fiscalía hará bien su trabajo.

¿Atacará usted de la misma manera al anterior grupo de Gobierno, ahora en la oposición, buscando expedientes en los cajones? ¿Tiene sed de venganza?

Yo y mi equipo de Gobierno actuaremos de manera totalmente diferente desde el minuto cero. Desde el primer momento voy a tender mi mano a la oposición para que lleguemos, al menos, a acuerdos mínimos dada la coyuntura económica que vamos a vivir, que estamos viviendo ya en Santa Cruz, y que necesita que las fuerzas políticas de la capital se pongan de acuerdo. También tendí mi mano estando en la oposición y esto lo mantengo ahora como alcalde. Posiblemente, en los próximos días llamaré a algún concejal de los que gobernaron para pedirles su opinión de cómo ven las cosas. Y haré lo mismo con la alcaldesa, si ella quiere claro. Me reuniré con ella y escucharé, de primera mano, qué es lo que ha hecho y cómo ve el futuro de la ciudad. Lo haré con o sin cámaras, eso me da igual. A mí nunca me dieron la oportunidad de hacerlo, pero yo actuaré de manera diferente, porque hay que estar a la altura de las circunstancias.

Usted gobernó en su momento con el PSOE, ¿se ha llevado alguna decepción?

(Respira profundamente). Sí me he llevado alguna decepción con algún y alguna edil. Espero hablar con ellos con calma más adelante.

¿Con quién?

Se dice el pecado pero no el pecador. Pero espero que podamos hablarlo con tranquilidad y dar argumentos. La verdad es que no había muchas posibilidades de dialogar entre el anterior grupo de Gobierno y la oposición. Y lo vuelvo a repetir, yo he pasado ya por estar en el otro lado y creo que lo hice con tranquilidad, con serenidad, ofertando nuestra experiencia para dar explicaciones. Pero este año, el equipo de Gobierno se ha dedicado más a destruir nuestra gestión que ha construir la suya.

¿Le ha ayudado esa tranquilidad y serenidad, con la que dice que se fue a la oposición, para poder recuperar la ciudad?

Pues a lo mejor ha sido el karma.

¿Cómo y cuándo comenzó a gestionarse la moción de censura contra Patricia Hernández? ¿Y cómo convención al PP y a la edil Evelyn Alonso, a la que le ha costado la expulsión de Cs?

Yo mantuve una buena relación con los ediles de Cs en el anterior mandato, cuando estaban en la oposición, con Evelyn Alonso, con Enrique Rosales y con Antonio Blanco, porque entendía que había más cosas que nos podían acercar que alejar. Una vez que pierdo la Alcaldía, intento mantener esa relación. Rosales y Blanco no fueron incluidos en las listas de Cs, solo quedaba Evelyn, con la que he estado en contacto durante todo este tiempo. Y a quien la haya seguido en las redes sociales durante este año no le puede sorprender que no quisiera un gobierno con el PSOE, con Zambudio y con Podemos. Ni siquiera le puede sorprender a su partido. Ciudadanos ha sido muy poco diligente en el rumbo del partido en Tenerife y en Santa Cruz, de ahí sus problemas internos. Lo que no se puede tener es un criterio el año pasado y luego cambiarlo tres meses después, y así constantemente. Los que el año pasado eran tránsfugas, a los tres meses siguientes ya no lo fueron. Y ahora Evelyn sí lo es, pero no sabemos que ocurrirá en unos meses. Con esto lo único que se consigue es que la gente vaya desconfiando de Cs. Y con respecto al PP, conozco hace años a su portavoz, a Guillermo Díaz Guerra, y he gobernado con el PP durante los últimos cuatro años. Nos hemos convencido mutuamente de que un cambio de Gobierno en Santa Cruz era lo mejor para la ciudad.

¿Pero cuándo y cómo empezó a gestionarse la censura?

Empezó a gestionarse desde el momento que Patricia Hernández perdió la mayoría. Cuando renuncia el señor Lazcano, la alcaldesa se quedó con 13 ediles. Es evidente que a partir de ahí se producen llamadas telefónicas. Yo estoy convencido de que también Patricia Hernández las hizo.

¿Qué le diría a aquellos que critican la forma en la que ha prosperado la moción de censura, con una concejal no adscrita, y el momento, durante la crisis sanitaria por el coronavirus?

Las formas son las mismas que las que se utilizaron para que Hernández fuese alcaldesa el año pasado. Zambudio, que fue expulsada de Cs por apoyar a Hernández, no llegó a ser edil no adscrita solo por una hora. La dación de cuenta de su expulsión para convertirla en no adscrita estuvo en el orden del día de un pleno y, simplemente, lo que ocurrió es que la expulsión definitiva de Cs no llegó a tiempo de ese pleno. Y ya luego le aprobaron las medidas cautelares por parte de la Justicia para suspender la expulsión. Por lo tanto, en términos de ética, es exactamente lo mismo que ocurrió el año pasado. Zambudio ha reconocido recientemente que desoyó las instrucciones de su partido para apoyar a la alcaldesa socialista, pues tenía que votarse a sí misma. En cuanto al momento en el que se presenta la moción de censura, quiero indicar que el estado de alarma por el Covid 19 jamás suspendió la democracia. Todos los instrumentos democráticos seguían vigentes y se podían utilizar. Y precisamente en este momento tan duro, es cuando se tiene que producir un cambio de Gobierno. Los motivos son dos: porque Hernández pierde la mayoría y no parece lógico que se tenga que superar esta situación con un Gobierno débil, y porque entendemos que el nuestro es mejor gobierno para afrontar y superar esta crisis.

¿Qué le han parecido las manifestaciones de la exalcaldesa, indicando que CC necesita el poder para respirar y que creen que Santa Cruz y su Ayuntamiento les pertenecen?

Cualquier partido político que se presenta a las elecciones aspira a gobernar; no creo que Hernández se presentase para estar en la oposición. Pero hay una diferencia entre su partido y el mío, que yo gané las elecciones en Santa Cruz, en los cinco distritos. Por lo tanto, la persona que encabezó la alternativa en la moción de censura es la misma que la que ganó las elecciones. Esto no ocurrió con Pedro Sánchez, que fue presidente del Gobierno central con una moción de censura sin haber ganado las elecciones. Quiero recordar las palabras de un dirigente histórico del PSOE, José Miguel Rodríguez Fraga, con las que sentenció que debería gobernar aquel que gana las elecciones.

Algunos dicen que esto podría afectarle de cara a las próximas elecciones.

Me quedan tres años por delante de trabajo y ni se me ocurre pensar en las elecciones de 2023. Solo pienso en sacar adelante el Ayuntamiento y la ciudad.

¿Cree que la capital chicharrera le necesita?

No soy yo quien tiene que decir eso. Solo puedo añadir que gané las elecciones. Creo que hay una mayoría social que está contenta con mi regreso. Y era necesario un cambio de gobierno. El Ayuntamiento iba camino de hundirse como el Titanic, había que cambiarle el rumbo, a toda máquina. Nuestra gestión se centrará en dos líneas básicas: atender a aquellas familias que más lo necesitan y reactivar la economía de la capital, favoreciendo la inversión.

¿La recuperación de Santa Cruz es el primer paso para la reconquista nacionalista del Cabildo y del Gobierno canario?

En enero de este año, yo no pensaba que en julio volvería a ser alcalde de la capital. Me pregunta que si en otras instituciones se podrían dar cuestiones parecidas, ¿pues quién dice que no? Por supuesto que a mí me gustaría un gobierno alternativo tanto en el Ejecutivo canario como en el Cabildo. A Tenerife le interesa un cambio de Gobierno, que no agache la cabeza ante el Estado y que defienda nuestros intereses. A mí me preocupa mucho el papel que debemos tener desde CC en la Isla con respecto a lo que realmente importa a los ciudadanos. Tenemos un Cabildo sumiso al Ejecutivo canario porque son del mismo corte ideológico, y un Gobierno de Canarias sumiso al Estado porque son del mismo corte ideológico. Creo que tenemos que levantar la voz de Tenerife para lograr que se nos dé lo que nos corresponde, ni más ni menos, y alguien lo tiene que reclamarlo. El Cabildo es evidente que se baja los brazos y agacha la cabeza. Por ejemplo, si esta Isla tiene un segundo cero energético en menos de un año, habrá que invertir en la mejora de las instalaciones y eso lo tendrá que hacer alguien, Red Eléctrica, el Estado o Endesa, pero esta situación no se resuelve encargando una auditoría, sino exigiendo que se invierta.

¿Cree que se favorece a Gran Canaria desde el Ejecutivo?

No tengo datos en estos momentos para saber cómo está el reparto del presupuesto, pero si atendemos a la composición del Gobierno... Ahí lo dejo. Me da que el PSOE tinerfeño no debe estar muy contento con como se ha conformado el Gobierno.

Antes de final de año está previsto que CC celebre un Congreso. Tras haber recuperado la Alcaldía en Santa Cruz, esto le sitúa en muy buena posición de cara al mismo.

Insisto en que ahora mi mayor preocupación es sacar adelante esta ciudad, pero a nivel orgánico estoy a disposición del partido para lo que crea que hay que hacer. Lo que sí defiendo es que nosotros debemos construir un proyecto nacionalista sólido en Canarias, porque es bueno para el Archipiélago. El Partido Nacionalista Vasco ha sido bueno para el País Vasco. Hay determinados partidos regionalistas y nacionalistas en otras comunidades autónomas que tienen una doble función; por un lado contribuyen a resolver los problemas del Estado teniendo sentido de Estado y por otro, ponen los puntos sobre las íes en la defensa de su tierra, y creo que este es nuestro valor. Somos un partido de Estado y somos un partido de obediencia canaria, cuyo proyecto político pasa porque se nos dé lo que merecemos. Ya hemos tenido muy malas experiencias con los últimos gobierno del PSOE. Es necesario un proyecto nacionalista fuerte, por lo que creo que es necesario que nos unamos todas las fuerzas nacionalistas que pensamos igual, independientemente de que estemos más a la izquierda o al centro. Y yo creo que puedo ser una persona que sume en este aspecto, porque creo firmemente en la unidad del nacionalismo canario, porque hay más cosas que nos unen que nos separan.

¿Entonces, de cara a las próximas elecciones, se intentará la unión de todas las fuerzas nacionalistas?

Creo que deberíamos llegar a un acuerdo. Pero este es un camino de doble recorrido; hay que creer en él y hay que ser generoso, tanto Coalición Canaria como Nueva Canarias. Y me consta que muchos dirigentes de Nueva Canarias opinan como yo.

¿Qué proyectos tiene en mente para Santa Cruz?

Mi objetivo ahora mismo, tal y como han dejado las cuentas, no es otro que, al menos, mantener todos los contratos y servicios que están vigentes, y las obras en marcha. De estas, el 95% fueron adjudicadas en mi mandato. Tendremos que realizar ajustes, pero intentando mantener el nivel de inversión, porque el Ayuntamiento debe ser un motor económico.