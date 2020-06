Zambudio da por hecho de que Evelyn Alonso acatará la decisión de Ciudadanos

"Mi relación con Evelyn Alonso antes de que se nombrara candidata era excelente. Sin embargo, cuando me nombraron cambiaron las cosas", con estas palabras se expresó ayer la primera teniente de alcaldesa del Ayuntamiento de Santa Cruz y líder de Ciudadano en la capital, Matilde Zambudio, quien admitió altos y bajos en la relación con su compañera de partido y, desde el próximo viernes, también en la Corporación municipal, al sustituir al dimitido Juan Ramón Lazcano. "Las elecciones provocan nervios en todo el mundo y no recuerdo haber dicho que me alegraba que no hubiera entrado como concejala", explicó en el programa Despierta Canarias, de Radio Marca.

Cuando se le preguntó sobre la posibilidad de que se presente una moción de censura, Matilde Zambudio aseguró que "nuestra posición siempre ha sido clara. No se va a interponer una moción de censura y se va a garantizar la estabilidad del Ayuntamiento. Evelyn Alonso siempre ha mostrado su voluntad de respetar la decisión del partido y lo lógico es que sea así". La primera teniente de alcaldesa asegura que, de cara al pleno del viernes, en el que tomará posesión su compañera, "hemos mantenido reuniones con Evelyn y con la Ejecutiva nacional de Ciudadanos. Sé que el viernes se van a seguir las instrucciones del partido. No voy a valorar suposiciones y situaciones que no sé si se van a dar; solo habrá una sustitución de un concejal por otro".

Preguntada sobre qué áreas asumirá su nueva compañera en la Corporación, Zambudio añadió en Radio Marca que "está por ver las competencias que asumirá; no tenemos problemas en negociar para redistribuirnos las concejalías en caso de que sea necesario; es cuestión de fijar la hoja de ruta", añadió la también responsable de la Sociedad de Desarrollo de la capital tinerfeña.

Mirando a la campaña electoral de hace poco más de un año, la número 1 de Ciudadanos a la Alcaldía explicó que "tuvimos la instrucción muy clara: vamos a regenerar las instituciones. Yo sabía lo que había ocurrido en las investigaciones con sus órdenes y contraórdenes. No había ninguna instrucción expresa de votarnos a nosotros mismos".

Respecto a su expulsión de Ciudadanos, la primera teniente de alcaldesa defiende su sentido de pertenecía a la formación naranja: "si no me sintiera de Ciudadanos no hubiere impugnado mi expulsión", para aprovechar su intervención en Radio Marca y aclarar que las declaraciones en las que dijo que "el partido había muerto en Canarias se sacaron de contexto". Y resaltó: "nunca he sido ni no adscrita ni tránsfuga".

Sobre el dinero de Las Teresitas, Zambudio admitió que las negociaciones se comenzaron después de encontrarse con la insolvencia de los condenados.