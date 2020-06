Patricia Hernández: "Todo el mundo será juzgado, pues los comportamientos hablan de las prioridades de cada quien"

La dimisión de uno de los ediles que le dio la Alcaldía, un polémico Carnaval afectado por la calima y una crisis sanitaria y social provocada por una pandemia. Por si esto fuera poco, ahora Patricia Hernández, alcaldesa de Santa Cruz, intenta hacer oídos sordos ante las voces que hablan de una posible censura en el Ayuntamiento. Confía en que Evelyn Alonso, la futura concejal de Ciudadanos, siga las directrices nacionales y se niegue a apoyar una moción.

Ha pasado un año ya desde que Patricia Hernández hizo historia en Santa Cruz. Ocupaba la Alcaldía una mujer y desalojaba a los nacionalistas tras más de 30 años de gobierno. Alfonso Guerra sentenció con una frase ya histórica que "a España no la va a conocer ni la madre que la parió". ¿Dice usted lo mismo de la capital tinerfeña? ¿Ha notado el municipio el cambio?

Santa Cruz tiene que sufrir una transformación importante; una transformación en las prioridades, en los procedimientos, en la forma de entender el dinero público, en la forma de entender el poder que se ejerce, en la forma de saber quiénes son tus jefes. Una transformación de los espacios públicos; en definitiva, una transformación de una ciudad que es bella a pesar de lo que le han hecho y que puede ser lo que quiera ser. Eso sí, Santa Cruz debe mantener su tradición, su esencia y se le tiene que seguir conociendo como la capital que es. Otra cosa es que me pregunte si a un barrio singular no lo va a conocer ni la madre que lo parió; pues así debe ser, porque tiene sus infraestructuras agotadas, su autoestima tocada, su sentimiento de pertenencia aniquilado. Quiero que la sensación aquella de no tener a dónde llevar a tu hijo se recuerde como un mal sentimiento, y hablo de todas las facetas, pues es que ni siquiera hay escuelas infantiles o son impagables. También es importante dar respuesta al acceso a la vivienda o al ocio y al deporte, independientemente de la capacidad económica que se tenga, pues en esta ciudad todo esto está muy vinculado a tener dinero. Pero insisto, lo nuevo debe convivir con la tradición y lo que es bueno, que trascienden también a los dirigentes políticos, por supuesto.

¿Y en qué se traduce el cambio por el que apuesta el PSOE?

Los ciudadanos deben confiar en quien gobierna y no se les puede vender lo mismo año tras año, o décadas tras décadas. En este sentido, por ejemplo, hemos convertido en realidad el anhelado proyecto de la playa de Valleseco. Queremos también que la gente disfrute del espacio público y más tras lo que hemos pasado, pues hemos estado encerrados en casa durante varios meses. Queremos que Santa Cruz y sus ciudadanos se sientan importantes; que los vecinos sepan que el Ayuntamiento se preocupa por ellos, por los barrios, por las calles y por su dinero, independientemente de dónde viva cada quien, de su poder adquisitivo y de su capacidad de influencia. Porque todos son tratados de la misma forma y en función de sus necesidades, y no en función, insisto, de su influencia, ya sea política, económica o mediática. Y ahí lo dejo.

Pero el pacto que le dio la Alcaldía, gracias al apoyo de los dos ediles de Cs, motivo por el que fueron expulsados del partido, ha sufrido un contratiempo. Uno de ellos, Juan Ramón Lazcano, abandonó el Ayuntamiento. Esto ha dejado en una complicada situación al actual grupo de Gobierno. ¿Le ha decepcionado Lazcano? ¿Se lo esperaba?

En el momento que dimitió, yo estaba muy concentrada en otros asuntos, como en la gestión de la crisis sanitaria y social provocada por el coronavirus Covid-19. La verdad es que no me lo esperaba. Nunca habíamos discrepado. Y no tengo más que decir sobre esta cuestión. Fue su decisión y tendrá que ser él quien rinda cuentas, no yo. Le deseo la mejor de las suertes.

La relación con su compañera, Matilde Zambudio, no era la mejor... Él mismo habló de que la situación era insostenible.

Tendrán ellos que darse explicaciones. Pero esto es muy serio. La responsabilidad es tan enorme que no puede ser que esa afirmación, en el caso de que sea cierta, influyera en una decisión de este tamaño, que son los anhelos de la ciudad de Santa Cruz y sus habitantes. Con que no le invite a su boda tiene, o a su cumpleaños. Me parece que este es un tema de una responsabilidad tan grande que esa afirmación no se sostendría porque es lo suficientemente responsable para no condicionarse por las buenas o malas relaciones que se puedan tener. Tendrá que preguntarle a los actores, porque conmigo ambos se llevan muy bien.

¿Teme que finalmente se produzca en Santa Cruz la moción de censura de la que ya muchos hablan? ¿Cree que CC y PP ya están preparando el terreno?

No es que yo lo crea o no. Son manifestaciones que ellos están haciendo. Mientras el equipo de Gobierno estaba concentrando en reducir el sufrimiento de la crisis sanitaria y económica del Covid, pues ellos hacían esas declaraciones. Y cuando el equipo de Gobierno estaba concentrado en desatascar proyectos históricos o en recuperar el dinero de Las Teresitas, ellos estaban en esas cuestiones. Lo que sí creo es que todo el mundo será juzgado y que los comportamientos hablan de las prioridades de cada quién. Hay quien no tiene más prioridad que sí mismo o su partido; pero esto ya lo habían demostrado en su gestión, no tienen que pasar a la oposición para que se vea. Insisto en que yo me limito a las declaraciones que han hecho ellos, porque nosotros no estamos en esto.

Pero, ¿teme que se produzca?

Pero con qué proyecto, para qué, con qué números. No voy a entrar en esta cuestión que ellos van diciendo a los medios de comunicación, porque estamos muy concentrados en la gestión.

En el pleno de la próxima semana, la nueva edil de Cs, Evelyn Alonso, tomará posesión de su acta. ¿Confía en ella? ¿Y han hablado o no, pues Alonso lo niega?

Le quito importancia a que lo niegue. He hablado en múltiples ocasiones con Evelyn Alonso pero no en estos momentos. Con quien hablo en la actualidad es con quien me dice Ciudadanos.

¿Pero confía en ella? ¿Cree que seguirá las directrices de la dirección nacional, que descarta una posible moción de censura?

Ella ha dicho, según periodistas que dicen haber hablado con ella, que seguirá las directrices. Sí, confío en Evelyn Alonso.

Si finalmente prospera la censura, ¿se quedaría en la oposición en Santa Cruz o ahora que está Ángel Víctor Torres volvería al Gobierno canario?

Es que no sé de qué estamos hablando. Que prosperase el qué. Está usted tejiendo la red y pretende que hable de cosas que usted está diciendo. Me pregunta de algo que no ha sucedido y quiere que se lo cuente yo. Se me hace muy difícil contestarle. Usted está especulando y esto es un tema serio. ¿Qué información tiene usted al respecto para plantearme esta pregunta?

¿Se siente respaldada por su partido ante una posible moción de censura?

Creo que ya le he respondido.

¿Cómo valora la gestión de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias en la pandemia del Covid 19?

Canarias es la Comunidad autónoma con menos incidencia de Covid 19 y que mejor ha respondido al confinamiento. Por supuesto, esto no solo se ha debido a la gestión de quien está al frente de Sanidad, sino que ha sido así por la respuesta del equipo humano en su totalidad, médicos y enfermeros y demás, y por la respuesta ciudadana, que ha sido muy responsable.

Un estudio achaca al Carnaval de Santa Cruz la expansión en Tenerife del virus.

Otros dicen que no. Hay varios estudios sobre esto, no hay solo uno. Lo que pasa es que se le da más importancia a uno que a otro en función de los intereses particulares. Si eso fuera así, no se explicaría que Fasnia o Tacoronte fueran los municipios con más incidencia del virus y no Santa Cruz. Y los Carnavales se celebraron con cero positivos de Covid 19 en la Isla y solo al final del Carnaval hubo un caso en un hotel del Sur. En cualquier caso, este debate le corresponde a los científicos y no a los políticos. De todas formas, quiero recordar que el señor Lluís Serra Majem (catedrático de Medicina y portavoz del comité médico asesor del Gobierno regional sobre la emergencia del coronavirus, y uno de los autores del estudio que defiende que el Carnaval ayudó a la propagación del virus) dijo el 27 febrero, cuando además el Carnaval ya había finalizado, que esto era una gripe. Dijo en un programa de televisión que no habría muertos y que no se debía crear alarma, porque los efectos del Covid eran muy inferiores a los de la gripe. Y un mes después, estaba diciendo lo contrario. No es que lo haga responsable de esto, sino que tenía los datos que tenía, y 15 días después estábamos confinados.

¿Y cómo serán los próximos Carnavales chicharreros?

Estamos esperanzados. Hace muy poco no podíamos ni siquiera salir de casa sino solo para lo imprescindible. Somos optimistas y más con las noticias que están saliendo del tratamiento o el desarrollo de las vacunas. Todo evoluciona muy rápido y esperamos que se pueda celebrar. Pero aquellos que intentan generar incertidumbre deberían hacérselo mirar, pues son las autoridades sanitarias las que deben posicionarse. Lo mismo ocurre con las fiestas de Navidad y Reyes. Seguimos con nuestro calendario y a disposición de las autoridades sanitarias. Pero, insisto, somos optimistas.

El miércoles anunció que Santa Cruz había recuperado el dinero malversado en la operación de compraventa de Las Teresitas, en concreto 95 millones de euros, tras llegar a un acuerdo con uno de los condenados, el empresario Antonio Plasencia. Celebró el triunfo de su grupo de Gobierno en este asunto, pero el exalcalde y presidente del grupo municipal de CC, José Manuel Bermúdez, ha manifestado que fue en su mandato cuando se iniciaron las gestiones para recuperar el dinero.

Eso es ridículo, puesto que están ahí los papeles y se puede demostrar. No hicieron nada por recuperar el dinero de Las Teresitas. Es más, le dieron un tiempo vital a los condenados para que pudieran mover el dinero de lado a lado. Nosotros hemos cobrado a un condenado insolvente, que estaba en un concurso de acreedores, situación generada por el tiempo suficiente que le dio Coalición Canaria para mover dinero de un lado a otro, de padre a hijos. Pudo declararse insolvente de forma fraudulenta, como se ha demostrado, porque movió dinero de un lado a otro, como el resto de los condenados. Y eso fue posible por un tiempo de oro que dio el señor Bermúdez a Plasencia y al resto de condenados. No hizo nada por conseguir el dinero de Las Teresitas, insisto. Solo habían logrado 100 euros cuando llegué. Se le reclamó en varios plenos que ejecutase la sentencia y se negó. En unas declaraciones, a raíz de que le preguntaran si los condenados tenían el dinero para pagar, contestó que ni lo sabía ni era su trabajo. Esto es la clave de todo. Por supuesto que mi trabajo sí es. Y así lo he demostrado. Cuando hablamos de Carlacan, quiero recordar que era una empresa no condenada y, sin embargo, hemos demostrado que esta e Inversiones Las Teresitas son la misma cosa y aportan los dos edificios. Si hubiésemos esperado a que se pagara con los bienes que decían tener los condenados, no hubiéramos cobrado nunca. Regalaron un tiempo vital a los condenados. Es que ni siquiera pidieron la liquidación de intereses. Pero es que además, en diciembre de 2018, que ya deberíamos haber tenido el dinero, se produjo un cambio de acciones en Puzolana, operación que hemos llevado al juzgado, para también demostrar que estamos hablando de empresas de Plasencia. Se vendieron, por más de cinco millones, dinero que por cierto no sabemos dónde está, los terrenos anexos a la Residencia de La Candelaria. Y Carlacan también tenía intención de vender sus propiedades. Pero los edificios no desaparecen a no ser que seas David Copperfield, pero el dinero sí se mueve rápido. Y fue CC quien intentó comprar el edificio de Cabo Llanos y fue CC quien compró los terrenos de La Candelaria, en administraciones diferentes, en el Cabildo y en el Gobierno de Canarias. Y en Santa Cruz, pues no se hacía nada por recuperar el dinero expoliado a la ciudad.

¿Y cómo se convertirán los dos edificios que entregará la familia de Antonio Plasencia en dinero?

Uno de los edificios, el situado en la avenida Tres de Mayo, está ocupado por la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias, por el cual está pagando más de tres millones de euros al año en concepto de alquiler, que una vez que se firme el acuerdo con Plasencia pasarán a ingresarse en las arcas municipales. Los inquilinos tienen derecho a mantenerse en él, pagando el alquiler, o también podrían optar a la opción de compra, pero esta es una decisión que tiene que tomar el Gobierno de Canarias. Pero es importante destacar que estos más de tres millones al año por alquiler pueden incrementar los gastos corrientes, por lo que podríamos destinarlo, por ejemplo, a la apertura de más escuelas infantiles. Con respecto al otro inmueble, aún no hemos decidido qué vamos a hacer con él, pero caben tres posibilidades: su alquiler, venta o darle un uso para la ciudad.

La foto que subió usted a Twitter, brindando con la primera teniente de alcaldesa, Matilde Zambudio, de Cs, y con el edil de Servicios Públicos, el socialista José Ángel Martín, por la recuperación del dinero de Las Teresitas, ha provocado algunas críticas. ¿Cree usted que esta acción fue correcta? Cesaron a la jefa de la Policía Local, Carmen Delia González, por subir a sus redes sociales fotografías celebrando una fiesta de despedida para un agente que se jubilaba.

Eso lo dice un disparatado, alguien que no se alegra de haber recuperado el dinero de Las Teresitas, sin más. Es tan evidente que no es lo mismo el momento más duro del confinamiento, que fue cuando se celebró esa fiesta, que la fase 3 de la desescalada, en la que doña Matilde y yo nos sentamos pegadas en una cafetería a comer, cuando podemos comer. No es lo mismo. Insisto en que quien diga eso no se alegra de la recuperación del dinero. Igual es que se alegraría más si se sacara 95 millones en la lotería, dinero para sí mismo. Nosotros estábamos celebrando que habíamos conseguido ese dinero para los vecinos de Santa Cruz. Más allá de la conveniencia o no, la realidad es que estábamos eufóricas. Y los que hacen comparaciones deshonestas es que no se alegran, no son cosas comparables. Y quien lo dice lo sabe, pero lo dice con mala fe.

El portavoz de CC, Juan José Martínez, ha anunciado que su partido acudirá a los tribunales si el Ayuntamiento le sigue negando el acceso a los expedientes que han solicitado, como el correspondiente al nombramiento del exdirigente socialista Julio Cruz como director general de Organización y Régimen Interno. ¿Teme que el Consistorio acabe denunciado por falta de transparencia?

Que hagan lo que tengan que hacer, pero no hay ninguna falta de transparencia. Ellos han accedido a todos los expedientes que han solicitado. Y las mentiras que ellos digan tendrán que sostenerlas donde dicen que van a ir.

¿Cree que se debería extender a los ayuntamiento la posibilidad de gastar el superávit?

Solo lo puede hacer el Gobierno de Canarias y para nosotros es importante que en esta situación se dé respuesta a los ayuntamientos, que también hemos tenido aumento de gastos y un descenso brutal en los ingresos. Todavía no hay un compromiso en firme, pero somos optimistas y yo creo que va a llegar ese momento en el que podamos utilizar esos fondos. Y es que estamos en una situación muy compleja económicamente.

¿Y debido a esta situación económica tan compleja en el Ayuntamiento capitalino, se tendrán que paralizar inversiones en el municipio?

Estamos analizando, desde el área de Hacienda, esta situación. Pero, insisto, que soy optimista, y espero que desde el Gobierno central no se dé la espalda a los ayuntamientos.

¿Cómo se recuperará Santa Cruz de la crisis sanitaria, económica y social que ha provocado el coronavirus Covid-19?

Santa Cruz está viva ya, pero seguiremos luchando y trabajando para que lo esté aún más. Asimismo, nosotros continuaremos con las actuaciones anunciadas, como el plan de los parques infantiles. Pero no estamos hablando de parquitos, sino de espacios que estarán a la altura de Santa Cruz de Tenerife. Esperamos que ya este año los niños puedan disfrutar de unos seis o siete nuevos parques, que serán temáticos. También estamos trabajando en la mejora de los polideportivos, entre otras acciones. Y, por cierto, en relación a Las Teresitas, estamos intentando encontrar el instrumento legal que nos permita ya dotarla de saneamiento y alumbrado.