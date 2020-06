Ciudadanos confía en la nueva edil y descarta una moción de censura

La nueva ejecutiva nacional de Ciudadanos (Cs) descarta que se vaya a producir una moción de censura en el Ayuntamiento de Santa Cruz contra la alcaldesa socialista Patricia Hernández y ha indicado que confía plenamente en Evelyn Alonso, la edil que sustituirá a Juan Ramón Lazcano. El nuevo vicesecretario general de Cs, Carlos Cuadrado, ha explicado a EL DÍA que la formación naranja "no va a cambiar ningún gobierno, ni en la capital tinerfeña ni en ningún punto de España, pues para nosotros lo importante ahora es ayudar a superar esta crisis económica y social" provocada por el Covid 19.

"Lo que tenemos que hacer ante esta pandemia es unirnos y estar todos juntos para poder superar esta situación. Ni se nos pasa por la cabeza que se vaya a producir una moción de censura en Santa Cruz, incluso nos parece hasta un poco frívolo que haya gente que esté pensando en ello e intentando aprovechar estas circunstancias para intentar un cambio de gobierno. Cs tiene muchos pactos en coalición en numerosos lugares del país, unos con el PP y otros con el PSOE, y en ningún momento hemos pensado en que estos se muevan y, por supuesto, en la capital tinerfeña tampoco", ha indicado.

Cuadrado agrega que en "esta nueva ejecutiva no estamos ahora para eso, sino que nuestro objetivo es ser útiles para intentar ayudar a los ciudadanos". Apunta que lo mejor para los vecinos de Santa Cruz de Tenerife es que haya estabilidad en el equipo de Gobierno de su Ayuntamiento. "No entendemos muy bien cuáles son los motivos o las necesidades de aquellos que están pensando en otra cosa. No es el momento de dividir, sino de sumar", comenta.

A la pregunta sobre si es solo ahora, en la situación actual, cuando se descarta una moción de censura, el vicesecretario general responde que su partido "no puede hacer ciencia ficción, pues no tenemos ni idea de lo que podría pasar dentro de un año". "Lo que está claro que la filosofía de la nueva ejecutiva es dar estabilidad, por lo que en estos momentos, insisto, no existe ninguna posibilidad de que se produzca la moción de censura".

Con respecto a la concejal de Cs que sustituirá a Lazcano, el edil de Infraestructuras y Urbanismo que abandonó el Ayuntamiento, el nuevo vicesecretario general insistió que la ejecutiva nacional confía en ella y en su compromiso con el partido. Esta tomará posesión de su acta en el pleno que se celebrará la próxima semana. "Estamos convencidos de que va a trabajar muy bien con el grupo de Gobierno. Ella misma ha manifestado que seguirá las directrices del partido. No veo ninguna razón para dudar del compromiso de Evelyn Alonso con nuestro proyecto, sino todo lo contrario. Es una persona que lleva mucho tiempo trabajando por Cs y lo seguirá haciendo. No tomará una decisión unilateral de apoyar una posible moción de censura, no entenderíamos que hiciera eso", ha asegurado Carlos Cuadrado.

En relación a Lazcano, que se marchó porque "no he entendido que en la política se toman decisiones en las que prevalecen los intereses políticos a los intereses de los ciudadanos", el vicesecretario general de Cs solo indica que respeta su decisión. Hernández consiguió la Alcaldía gracias al apoyo de los ediles de Cs, Lazcano y Matilde Zambudio, motivo por el que fueron expulsados del partido. Lazcano fue readmitido pero la situación de Zambudio sigue judicializada.