CC y PP acusan al grupo de Gobierno de negarles el acceso a los expedientes

Los grupos municipales de Coalición Canaria (CC) y del Partido Popular (PP) en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife acusan al equipo de Gobierno, formado por el Partido Socialista (PSC-PSOE) y por Ciudadanos (Cs), de ocultar expedientes a los partidos de la oposición.

Denuncian que el Consistorio chicharrero, dirigido por la alcaldesa socialista Patricia Hernández, "niega, sistemáticamente", el acceso a la información que solicitan, "fundamentalmente en aquellos casos controvertidos, como por ejemplo el último de la designación del exdirigente del PSOE Julio Cruz como director general de Organización y Régimen Interno de la Corporación local".

"No entendemos por qué no se nos dan los expedientes que pedimos si, como dicen, no tienen nada que ocultar, y todo está tan claro y diáfono", manifiestan Juan José Martínez y Guillermo Díaz Guerra, portavoces de los grupos municipales de CC y PP, respectivamente.

Apuntan que, en el caso concreto de Cruz, desde el pasado 20 de marzo "se está a la espera de que se facilite el expediente que dio lugar a su nombramiento, ya que nos consta que en la comisión evaluadora la propuesta del exdirigente socialista quedó calificada como cuarta".

"La realidad es que el nombramiento de quien fue secretario de Organización del Partido Socialista Canario-PSOE está fechado el pasado 19 de marzo, con la firma de la idoneidad del primer teniente de alcaldesa y concejal de Servicios Públicos, el socialista José Ángel Martín, toda vez que la presidenta de esa comisión, su compañera Marta Arocha, la edil socialista de Atención Social, renunciara a este cargo tres semanas antes del nombramiento", aseguran Juan José Martínez y Guillermo Díaz Guerra.

Declaran que "hasta tal punto es esta práctica de ocultamiento la tónica general del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, que cuando no le interesa facilitar un expediente, se pasan la pelota de uno a otro y en el caso relativo al nombramiento de Julio Cruz, vuelta a reiterar la petición en la Comisión de Control del pasado jueves, día 11 de junio, la respuesta de la concejala Marta Arocha fue que o tenía el concejal de Hacienda, el socialista José Sabaté".



Dudas



El portavoz del grupo municipal nacionalista, Juan José Martínez, sostiene que, en el caso del expediente de Cruz, "las dudas son tales, que la persona que quedó en primer lugar ha presentado una reclamación". "Este es un puesto de libre designación, pero eso no significa que se pueda poner a quien les dé la gana, ya que para eso se cubría con un concurso público, previa presentación de memoria y currículum", agrega el edil de Coalición Canaria.

Por su parte, el portavoz del grupo municipal del Partido Popular en la capital, Guillermo Díaz Guerra, sostiene que "el Partido Socialista en Santa Cruz de Tenerife se comporta de la misma manera que sus jefes de Madrid, obviando los méritos y colocando a sus amigos". "En esto, tanto el PSOE como Podemos demuestran no tener reparos al gastar dinero público en colocar a los suyos", comenta el concejal del PP. Guillermo Díaz Guerra declara que "a Patricia Hernández no le interesa la ciudad, sino hacer favores políticos para seguir saltando de puesto en puesto".

Los portavoces de ambas formaciones políticas de la oposición en el Consistorio chicharrero cuentan que "por delante de Cruz se encontraban, por orden decreciente, Javier González Lorente, Laureano Zurita Espinosa y María Teresa Covisa Rubia". Sin embargo, manifiestan los concejales Juan José Martínez y Guillermo Díaz Guerra, "Julio Cruz acabó siendo el elegido, saltándose el orden de prelación, precisamente gracias a la firma de esa idoneidad por quien sustituyó a Marta Arocha, la mano derecha de Patricia Hernández, José Ángel Martín".

"Pero es que sucede lo mismo con otros expedientes que hemos solicitado al equipo de Gobierno y de los que aún no tenemos noticia, como el pedido en noviembre de 2019 sobre el Carnaval de Día en 2018 o el más reciente sobre Los40MásMúsicas, del que directamente nos dijeron que no se había localizado, lo que nos lleva a preguntarnos en manos de quiénes estamos", comentaron los ediles de CC y PP.