El Cabildo aplaza hasta el año que viene la obra para abrir el Parque de Las Mesas

La reapertura del Parque de Las Mesas, la única área recreativa con la que cuenta Santa Cruz próxima al centro, tendrá que seguir esperando, a pesar de que ya han pasado más de diez años desde que se inició su remodelación y a pesar de que la previsión era que por fin en 2020 este espacio estuviese listo para el uso y disfrute de visitantes y vecinos. El Cabildo ha decidido aplazar hasta el año que viene, aunque ya tenía el presupuesto asignado, de más de 700.000 euros, el proyecto de mejora y puesta a punto de Las Mesas, debido a que "no es una obra esencial en la situación actual", refiriéndose a la crisis sanitaria por el Covid-19.

"Dadas las circunstancias, se van a priorizar las actuaciones que sean esenciales, pues habrá un descenso de los recursos. Se ejecutarán los proyectos ineludibles", indica el vicepresidente primero del Cabildo, Enrique Arriaga, de Ciudadanos. Eso sí, este quiere dejar claro que la Corporación insular cumplirá con la parte que le corresponde del convenio firmado en 2019 con el Ayuntamiento, es decir, que llevará a cabo la mejora del acceso a esta instalación, próxima a Los Campitos; el acabado de la zona de fogones, y la rehabilitación de todas aquellas partes que han sido vandalizadas, como los baños, la cafetería o el centro de visitantes. Pero tendrá que ser a partir del próximo año. "Se hará, pero la reapertura del parque tendrá que esperar un poco más de tiempo sobre lo que estaba previsto", ha añadido el consejero .

Con respecto a la parte del convenio que le corresponde al Consistorio chicharrero, el edil de Seguridad y Medio Ambiente, el socialista Florentino Guzmán Plasencia, apuntó durante la Comisión de Control celebrada ayer, y a raíz de la comparecencia solicitada por UP, que el Ayuntamiento no puede iniciar la construcción del Centro de Coordinación Municipal que se ubicará allí, que integrará la gestión y monitorización de todos los servicios públicos las 24 horas del día, hasta que el Cabildo no ejecute las obras que le corresponden y entregue a la capital la gestión del parque. Asimismo, explicó que el Estado tampoco ha dado aún su conformidad a que esta actuación, que cuesta dos millones, sea financiada con fondos europeos.

"Hay que comprometer al Cabildo para que cumpla su acuerdo y el Estado debe dar su conformidad para licitar nuestra obra. El objetivo es poder recuperar este lugar de esparcimiento lo antes posible", comentó Plasencia, quien también aprovechó para denunciar que este proyecto ha sufrido numerosas vicisitudes y retrasos por la "mala gestión" que se ha realizado y porque estaba "mal redactado".