El ocio nocturno pide autorización para convertirse en terrazas y poder abrir

El sector del ocio nocturno en Santa Cruz de Tenerife pide socorro. Ante el anuncio realizado por el presidente del Gobierno canario, el socialista Ángel Víctor Torres, en relación a que dicho sector no podrá abrir sus puertas durante la fase 3 de la desescalada hacia la nueva normalidad, iniciada ayer, por su "especial riesgo", los locales y discotecas de la capital tinerfeña intentan buscar una solución urgente para evitar el cierre definitivo de los negocios. Estos solicitan al Ayuntamiento chicharrero y al Ejecutivo canario autorización para "poder utilizar los espacios exteriores de los establecimientos como terrazas, colocando mesas y sillas en la calle".

"Entendemos perfectamente la decisión del presidente del Gobierno de Canarias. Sabemos que no podemos hacer nada ante la misma, porque es difícil controlar en el interior de una discoteca que se mantengan las distancias de seguridad. Pero la situación del sector del ocio nocturno en Santa Cruz es muy preocupante. Algunos empresarios temen que no puedan volver a poner en marcha sus locales. Por eso, estamos buscando una alternativa urgente que, al menos, nos permita recuperarnos uno poco económicamente, con el fin de que no se pierdan puestos de trabajo", indica el responsable del sector en la zona centro y en las avenidas de Anaga y Marítima, Gerardo Acosta.

Dicha alternativa urgente consiste en que las discotecas y locales de ocio nocturno de la capital puedan colocar, junto a los establecimientos, mesas y sillas en la calle, que "compraría cada empresario", para que puedan ofrecer un servicio de terraza, pero "sirviendo bebidas y copas". Los empresarios de la noche aclaran que los horarios serían los mismos que los establecidos para las terrazas del sector de la restauración, aunque ruegan que estos se puedan ampliar una hora más, hasta las 3:30 horas.

"Estamos planteando una solución a corto plazo, pero que se tendría que aplicar de manera urgente, para que las pérdidas no sigan aumentado. Tenemos la esperanza de que nuestra petición sea atendida", apunta Acosta. Este señala que el sector del ocio nocturno de Santa Cruz también pide que dicha medida, en el caso de que sea aceptada, se mantenga hasta "después de Navidades y Reyes, si es posible, tanto la posibilidad de colocar terrazas como la ampliación del horario para recogerlas". "Tenemos un clima y un aire perfecto para disfrutar de nuestras calles, que ya no están contaminadas. Esto también debemos aprovecharlo", añade.