Los vecinos de Azorín alertan del incremento de personas que duermen en la calle

La Asociación de Vecinos Azorín reclama una reunión urgente con el Ayuntamiento de Santa Cruz para "poner solución a la situación que se está viviendo en el barrio y, en concreto, en los alrededores del albergue municipal y en los exteriores del Pancho Camurria". El vicepresidente de la citada entidad ciudadana, Ángel Brito, cuenta que en la zona "cada vez hay más gente durmiendo en la calle en condiciones precarias, en colchones, en casetas e, incluso, en coches".

Los vecinos de Azorín han solicitado un encuentro con los concejales del Distrito Salud- La Salle, de Atención Social y de Seguridad Ciudadana, los socialistas Andrés Martín, Marta Arocha y Florentino Guzmán Plasencia, "pero aún no hemos recibido respuesta". "Ya son varias las veces que hemos alertado de la necesidad de que se abra un albergue más en otro municipio de la Isla, contando con la colaboración del Cabildo y del Gobierno de Canarias, porque el de Santa Cruz ya no tiene plazas y mucha gente se está quedando en la calle, en los alrededores. También hemos instado al Consistorio chicharrero a que envíe a la Policía Local al barrio para que lo patrullen a pie, pero nos dicen que no tienen personal, a pesar de que el Diputado del Común, Rafael Yanes, nos apoya en esta cuestión", explica Ángel Brito.

En relación al incremento de personas que están durmiendo en la calle, en los alrededores del albergue y del Pancho Camurria, la asociación también quiere hacer un llamamiento "a todos aquellos a los que les sobre alguna prenda de ropa para poder repartirla entere estos ciudadanos".

Por otra parte, los vecinos de Azorín denuncian que durante el reparto de comida que se realiza en el albergue para personas sin hogar, pues el comedor está cerrado desde que se declaró el estado de alarma, "no se están respetando las distancias de seguridad ni se están llevando a cabo medidas de precaución, pues se forman largas colas".

Al respecto, desde el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife se indica que todos los días acude Protección Civil a la zona y que "las distancias y medidas de seguridad sí se respetan".