Fepeco denuncia la paralización de "grandes proyectos de inversión"

Fepeco (Federación Provincial de la Construcción) urge al Ayuntamiento de Santa Cruz y, en concreto, a la Gerencia de Urbanismo a facilitar la inversión en la capital tinerfeña, con el fin de que se generen nuevos puestos de trabajo y se pueda llevar a cabo la reactivación económica del municipio. El presidente de Fepeco, Óscar Izquierdo, señala que, en la actualidad, existen tres "grandes proyectos de inversión privada en Santa Cruz" de empresas asociadas a la federación, fundamentalmente relacionados con la construcción de nuevos edificios de viviendas, que "están paralizados en Urbanismo, a pesar de que estos supondrían la creación de empleo y la mejora de la calidad de vida en la ciudad".

Izquierdo lamenta que para estas y otras empresas sea imposible gastar dinero en la capital tinerfeña por la "ineficacia de la administración pública, que origina retrasos inasumibles para la iniciativa privada". "No puede ser que para otorgar una licencia, Urbanismo tarde entre uno y dos años, cuando el plazo reglamentario tendría que ser de unos tres meses", apunta el presidente de Fepeco. Y esto es debido, añade, a que "desde hace al menos 20 años, se viene produciendo una hiperactividad regulatoria que se ha traducido en un exceso normativo, con frecuencia de discutible calidad técnica, que hace que cualquier proyecto o actividad que se quiera emprender se convierta en una titánica tarea, de casi imposible desarrollo, si no es a base de grandes dosis de paciencia y no menos costes económicos".

Izquierdo explica que las administraciones locales no cuentan con los medios humanos y técnicos suficientes para atender la "auténtica inflación de procedimientos administrativos de supervisión previa" para otorgar una licencia. Por ello, indica, es necesario que la Gerencia de Urbanismo proceda a la externalización de servicios para acelerar las licencias, como ya lo ha manifestado en otras ocasiones, y también que dé efectividad a la Ley del Suelo, "aprovechándola al máximo y explorando la aplicación de comunicaciones previas o declaraciones responsables". Además, continúa, el Ayuntamiento "debe apostar por la modificación de las ordenanzas y por la modernización de la administración".

El presidente de Fepeco critica que, después de casi tres años de entrada en vigor de la citada Ley, "se sigan ignorando en muchos municipios las valiosas herramientas legales reseñadas, produciéndose controvertidas y discutibles interpretaciones de los artículos reseñados con excesiva discrecionalidad, no cumpliéndose en definitiva el objetivo buscado en su día por la Ley del suelo de conseguir una simplificación administrativa".

Por otra parte, Fepeco mantuvo ayer una reunión con el grupo municipal de CC, encuentro en el que se planteó la necesidad de que el equipo de Gobierno (PSOE-Cs) "proceda a abrir un proceso de diálogo con la sociedad civil y los distintos grupos políticos municipales, que lleve a un consenso sincero, para establecer un proyecto de ciudad de todos y para todos".